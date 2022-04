Během pandemie koronaviru narostl, i kvůli přesunu zaměstnanců na home office, počet případů úniků dat. A díky tomu roste i poptávka po ochraně firemních informací. Na vlně zájmu se veze brněnská Safetica, která vyvíjí kyberbezpečnostní software a ohlásila další rekordní rok. Loni vyrostla o 41 procent a prodala licence za celkem 230 milionů korun.

Za růstem stojí zejména o 31 procent vyšší počet klientů, kteří se nachází ve 120 zemích světa. Mezi nová jména patří například česká pobočka automobilky Hyundai, tuzemská odnož Bauhausu nebo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Platforma Safetica obecně firmám zajišťuje ochranu dat, a to také v rámci vzdáleného přístupu včetně soukromých zařízení, před chybami i zlým úmyslem.

Výši loňských tržeb firma nekomunikuje, v roce 2020 prodala licence za 163 milionů korun, tržby samotné společnosti Safetica Technologies byly 47 milionů korun a dalších 25 milionů utržila entita Safetica Services. „Aktuálně naše společnost prochází transformací ze s. r. o. na a. s., takže loňská čísla teď nejsou ani vypovídající,“ komentuje pro CzechCrunch Richard Brulík, ředitel Safeticy, která je pořád ve ztrátě.

„Naším dlouhodobým cílem je hlavně růst, a to jak ve velikosti byznysu, tak i geograficky a samozřejmě co do tržního podílu. Dlouhodobě se tak držíme kolem mírné ztráty, což je způsobené hlavně tím, že všechny vydělané peníze okamžitě investujeme zpět do nových projektů, které nám zajišťují rapidní rozvoj,“ doplňuje Brulík.

V růstu Safeticu podporují investoři, kteří do ní v rámci šesti kol dohromady vložili přibližně 200 milionů korun. Poslední kolo ve výši 40 milionů proběhlo v roce 2020, a to pod vedením fondu Impulse Capital Ondřeje Tomka, jenž ve firmě drží podíl 55 procent.

„Aktivně investory nyní nehledáme, i když je pravdou, že jsme v kontaktu s novými fondy hlavně ze zahraničí, jež mají o Safeticu velký zájem. Díky tomu máme přehled, jaká je situace na trhu, jaké jsou aktuální trendy. Až bude téma další investice na pořadu dne, budeme připraveni,“ komentuje Brulík.

Safetica v loňském roce také o třetinu rozšířila svůj tým na téměř 100 lidí. Kromě toho po dlouhých přípravách spustila nový SaaS bezpečnostní software, který dokáže firemní data chránit z cloudu a na bázi pravidelného předplatného. Cílí s ním zejména na střední podniky.

„Plánujeme výrazně zlepšit uživatelské prostředí produktů, dále vylepšovat jejich implementace, představit několik nových pokročilých funkcí k bezpečnější a zároveň efektivnější práci. Zároveň budeme aktivní v náboru,“ popisuje plány pro letošek Brulík.