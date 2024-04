Česká spořitelna buduje ve Žďáru dvě bytovky ze dřeva. Hotové mají být za méně než rok a půl

Uložit 0

Dceřinka České spořitelny se rozhodla pustit do trhu s dostupným bydlením. Projektů má za sebou už několik, teď ale vůbec poprvé vykročila do regionů. První stavbu mimo Prahu postaví firma Dostupné bydlení České spořitelny ve Žďáru nad Sázavou. Chce tímto projektem bořit mýty, a tak asi nepřekvapí, že by mělo jít o dřevostavbu.

Projekt měla žďárská radnice připravený už několik let. Přišla ale válka na Ukrajině a také energetická krize a na něco podobného nebyl prostor. Město se ale před nedávnem spojilo právě s Dostupným bydlením ČS a společně se rozhodly přivést projekt k životu. Stavební povolení už má. „Stavbu máme zahájenou. Momentálně se připravují stěny a základové desky ve fabrice. Je to skvělý příklad robotizace a inovace v praxi, respektive onoho neustále diskutovaného přechodu Česka z montovny směrem k mozkovně,“ říká pro CzechCrunch šéf společnosti Marek Blaha.

Ten dodává, že dřevostavby chápou jako velkou budoucnost, spojili se proto s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, které má s dřevostavbami zkušenosti. Výsledné byty budou určené pro lidi, kteří jsou pro město nějakým způsobem nezbytní. Právě to je totiž strategií dceřinky České spořitelny – byty staví pro potřebné profese, ať už jde o hasiče, policisty, záchranáře, doktory, nebo učitele. Kdo přesně bude ve zvýhodněných bytech bydlet, záleží na úsudku města.

Žďár většinu bytů nasměruje právě k lidem z veřejného sektoru, mělo by jít zejména o obory týkající se bezpečnosti, zdravotnictví, speciálního zabezpečení, školství, vzdělávání nebo veřejné správy. Dvacet procent bytů by pak mělo být pro lidi z komerční sféry. Město poptává především zaměstnance s technickým zaměřením.

Byty se mají stavět v Sázavské ulici, nedaleko sídliště. Dohromady je tu prostor pro tři budovy, současná spolupráce se ale týká výstavby dvou bytových domů s 34 jednotkami a 24 parkovacími stáními. Půjde o prefabrikovanou stavbu, s čím pomůže společnost Nema. To znamená, že jednotlivé díly připraví a na místě pak složí v jeden celek. Odhad je, že výstavba by měla zabrat méně než rok a půl. „To znamená, že za pět kvartálů lidé bydlí,“ uvádí Blaha. A právě to, že stavět se musí dlouho, je jeden z mýtů, které se snaží společnost zbořit.

Stejně jako ten, že dřevo je ke stavění podobných projektů nevhodné. Dostupné bydlení ČS se do dřevostavby pustilo i proto, že jde o obnovitelný materiál. „Česko je jeden z největších exportérů dřeva. Unikátní ale bude projekt také v tom, že přinese výrazně nižší energetické náklady, a to o třicet až padesát procent,“ líčí generální ředitel s tím, že čím víc budeme ze dřeva stavět, tím lesnatější země budeme. Aspoň to tak mají ukazovat zkušenosti ze zahraničí.

Díky prefabrikaci se má ušetřit také technická a pracovní síla, které je dnes nedostatek. „Výsledkem je udržitelná stavba, která v akustice, izolačních vlastnostech a dalších parametrech předčí vlastnosti konvenční výstavby,“ míní také jednatel společnosti Nema Tomáš Nemrava.

Na výstavbu získalo Dostupné bydlení ČS dotaci třicet milionů korun a také zvýhodněný úvěr dvacet milionů, obojí od Státního fondu podpory investic. To vše díky programu na výstavbu obecního nájemního bydlení, na nějž je alokováno přes jednu miliardu korun. Letos by se měla nabídka rozšířit přímo o program na dostupné bydlení. K dispozici by měly být miliardy dvě. Znovu přitom půjde o kombinaci dotace a výhodného úvěru, který budou samosprávy splácet z nájmů.

„V loňském průzkumu nám vyšlo, že skoro sedmdesát procent obcí je se svými byty nespokojených a chtějí s tím něco udělat. Někde jich mají málo a plánují stavět, jinde je třeba nemovitosti opravit. Pro obce je to důležitý nástroj, když potřebují byty pro malé rodiny nebo bydlení pro seniory. Taky to může být rozhodující benefit pro zdravotníky a učitele, kteří někde zoufale chybí,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.