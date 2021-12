Česká televize přivádí internetové iVysílání do nové doby. Některé pořady bude poprvé vysílat jen online

O roky předběhla Netflix – tedy co se týče doby, kdy vstoupila s pořady do online prostoru. Česká televize v něm svoje iVysílání provozuje od přelomu milénia, zatímco celosvětová internetová služba tehdy ještě posílala DVD poštou. Ta se streamováním začala až v roce 2007. V podobné době tuzemská televize překopala jádro iVysílání, ale od té doby ho nezměnila. Teď prý vstupuje do nového internetového ekosystému. Svou online platformu kompletně mění. A s tím i svůj přístup: nabízí rovnou i pořady výhradně pro web.

„Je to pro nás skvělá příležitost, jak přinést zajímavý obsah i mladším nebo úžeji zaměřeným diváckým skupinám, jak si vyzkoušet nové formáty a technologie nebo jak zapojit tvůrce, se kterými jsme třeba doposud nespolupracovali,“ popisuje generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Pořady výhradně pro internetové vysílání budou české i zahraniční. Ještě v prosinci televize zveřejní kanadské fantasy Dům plný strachu a německo-italský film Momo natočený podle předlohy Michaela Endeho, autora románu Nekonečný příběh nebo dánskou dokumentární série Jsme svoji mapující první rok manželství páru narozeného s Downovým syndromem.

Dvořák zmiňuje, že tak už před Vánocemi ČT nabízí alternativu k televiznímu programu. S dalšími změnami se navíc online prostor má pro diváky stát atraktivnější: jde především o přehlednější katalog a členění dle žánrů. Změny jsou viditelné ode dneška, ale mají se objevovat až do konce příštího roku.

Miliony nakoupených pořadů v Česku

Televize s posílením internetové platformy následuje obě velké komerční skupiny – Novu a Primu, které v online prostoru zpřístupňují některé pořady ještě před jejich vysíláním v televizi, umožňují lidem při sledování vrátit se na začátek, případně na web některé pořady přesouvají celé.

Platforma Novy Voyo funguje na bázi předplatného, iPrima si zas nechává platit za zhlížení pořadů bez reklam, případně v předstihu před klasickým vysíláním. A k tomu poskytuje servis videopůjčovny, kdy si lidé platí za jednotlivé tituly, ke kterým mají přístup ještě před jejich televizní premiérou.

Produkce speciálně pro internet je tu znatelná. „Záměrem je nabízet každý rok až dvacet takových formátů natočených výhradně pro Voyo,“ uvedla Nova pro CzechCrunch. Dřív než v televizi se tu objeví všechny programové pilíře typu Ulice či MasterChef. Do tvorby speciálně pro internet zahrnuje mimo jiné společnost Bionaut producenta Vratislava Šlajera, držitele Českého lva a Emmy.

Všechny televize do digitální oblasti upínají síly stále výrazněji a jejich týmy pro internetové projekty čítají desítky lidí. Do onlinu už vložily tisíce titulů i hodin. Z druhé strany se jim ovšem znatelně vrací zájem. Nova bez bližších podrobností zmiňuje, že co se týče počtu předplatitelů, už v září dosáhla cílů stanovených pro celý letošek. A Prima hlásí, že jen letos už napočítala přes 1,5 milionu nákupních transakcí.

Česká televize je v online prostoru výrazně dál. Nejen co se týče porovnání s Novou, Primou i Netflixem. První verzi iVysílání spustila v době, kdy v Česku ještě neexistoval YouTube ani Facebook. Za tu dobu tak stihla vybudovat archiv 95 tisíc hodin pořadů, některých i s historickou hodnotou. Ale to, že jádro jejích technologií doteď bylo tak staré, ji zbrzdilo.

„Internetová distribuce televizního obsahu je přitom trend, který vyžaduje moderní a flexibilní přístup,“ uvědomuje si Dvořák, který inovaci internetové platformy sliboval už několik let. „Spuštěním nové generace iVysílání se odkláníme od původního technologického monolitu k nové komplexní architektuře skládající se z ekosystému desítek různých mikroslužeb, které budou řešit účinně konkrétní menší úlohy,“ přibližuje Marek Doležal, výkonný ředitel ČT pro nová média.

Kromě toho má platforma sledovat trendy veřejnoprávních televizí v Evropě, třeba takzvanou kuraci obsahu. „Tedy editorské seskupování a doporučování pro různé zájmové skupiny uživatelů,“ dodává ředitel divize Vývoj a nová média Jan Maxa.

Web je vedle toho uzpůsobený pro lidi s různými typy smyslového znevýhodnění, tedy pro nevidomé či slabozraké. Po první fázi změn budou v příštím roce následovat aplikace pro mobily a platformy chytrých televizorů. Nebo nové možnosti uživatelských účtů, aby si iVysílání přizpůsobili lidé podle svých preferencí.