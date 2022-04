Česká značka Sapeli už podruhé získala designérského Oscara. Tentokrát s dveřmi ze skla

Jsou to dveře. Fungují po staletí a těžko s nimi vymýšlet něco nového. Český designér Petr Novague a výrobce dveří Sapeli to přesto dokázali. Na trh uvedli netradiční dveře a nyní s nimi sklízí úspěchy. Mezi nimi i druhé ocenění Red Dot Award, které patří v oblasti designu k těm nejprestižnějším.

Dveře Muteo uspěly v soutěži, které se přezdívá designový Oscar, už před dvěma lety. Sapeli nyní uvedlo na trh jejich prosklenou variantu – Muteo Tonale – a úspěch se dostavil znovu. Kromě zisku Red Dot Award dveře bodovaly rovněž ve slovinské Lublani, kde v kategorii dřevěného designu získaly hlavní cenu BigSee Award udělovanou za produkci v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

„V jednu chvíli jsme chtěli udělat něco revolučního, najali jsme si proto externího designéra, který nám umožnil se na všechno podívat jinak. Základní myšlenkou je, že dveře nemusí být nutně jen deska,“ přiblížil pro CzechCrunch obchodní ředitel společnosti Marek Sedlák proces, při kterém se do tvorby dveří zapojil významný designér Petr Novague, se kterým jsme vedli rozhovor.

„Plochu, která fungovala tisíce let, najednou designér rozbil. Dveře tak mají z profilu tvar písmene Z. Jde o dvě desky spojené středovým dílem, což umožňuje použít nekonečnou kombinaci materiálu i barev. Je to zároveň něco, co tady ještě nebylo,“ dodal Sedlák.

Nová varianta dveří je osazená speciálními závěsy pro sklo. To je kalené, díky čemuž je pevné a odolné. Doplněné jsou o magnetický zámek. Další možností jsou jen částečně prosklené dveře, které nesou označení Forte. Madlo a část křídla zůstává ze dřeva. Ocenění ale získaly právě plně prosklené dveře.

Foto: Sapeli S prosklenými dveřmi Muteo získala firma Sapeli další Red Dot Award

„Na veletrhu v Německu přicházelo ke dveřím hodně zákazníků z Číny a Japonska. Stáli před nimi a čekali, že se otevřou. Počítali, že budou mít nějaké čidlo, takže různě přešlapovali, zvedali ruce. S mechanickým způsobem otevírání nepočítali. Pak zjistili, že stačí zatlačit nebo zatáhnout a dveře se otevřou. A to pomocí madla, které vytvoří právě ten profil písmene Z,“ vypráví Sedlák.

S dveřmi Muteo Sapeli uspělo i u zákazníků v zahraničí. Připravovaný showroom společnosti v Německu měl mít původně jen tyto dveře. Nakonec se Sapeli rozhodlo přidat i další prémiové výrobky. Ostatně dveře Muteo vyrobené poprvé v roce 2019 jako vůbec první český výrobek uspěly také v soutěži German Innovation Award.