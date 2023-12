České architektonické duo Chybík+Krištof se prosadilo v Albánii. Postaví tu kaskádovitou věž

Uložit 0

Před několika lety odstartoval v Albánii stavební boom, který stále trvá. Země na jihu Evropy je tak plná příležitostí a ví to i český ateliér Chybík+Krištof. Letos se účastnil soutěže na výstavní centrum v Tiraně, se kterým studio postoupilo do druhého kola, nakonec ale neuspělo. Teď ale zvítězilo se svým projektem multifunkční věže.

Nová věž v červené barvě se má stát dominantou hlavního města Albánie, respektive nové centrální kulturní čtvrti nazvané Culture Hub, kam Tirana nyní směřuje svoji pozornost. Má jít o jeden z prvních projektů, které se tu mají stavět. Věž bude v samotném středu budoucí pulzující čtvrti, kde má vzniknout například také opera, umělecká galerie, nový bulvár i říční park.

„Objekt se nachází ve čtvrti okolo nového bulváru, který rozšiřuje centrum Tirany. Lokalita se postupně směrem od centra začíná zastavovat, některé projekty se povolují, některé se teprve soutěží. Je to postupný proces, naše stavba je vedle plánované budovy nové opery. A zatímco samotný bulvár je v této části už hotový, zbytek území se nyní připravuje,“ uvedl pro CzechCrunch architekt Michal Krištof.

Studio navrhlo 83 metrů vysokou kaskádovitou věž z červeného betonu. Barvu architekti zvolili kvůli červenému kameni, který se ve městě vyskytuje. „Vždy se snažíme pochopit lokální kontext a do něho vhodně zasadit nově navržené domy. Tirana je na rozdíl od našich středoevropských měst barevnější a pestřejší,“ vysvětluje Krištof s tím, že po betonu sáhli zase proto, že jde o seizmicky aktivní oblast, navíc je to dostupný materiál. Červenohnědá pigmentace pak stavbu lépe zasazuje do kontextu celého města.

Uvnitř se budou nacházet především byty. Tři patra ale budou sloužit také kancelářím, obchodům a gastru, „Byty tvoří až osmdesát procent budovy. Význam věže pak přesahuje její design, protože spojuje staré a nové a definuje urbanistickou strukturu, která je pro Tiranu zásadní,“ popsalo studio. Kaskádovitá fasáda má ten efekt, že tvoří zelené střešní terasy pro několik bytů v každém patře. Další byty mají pasivní zastíněné lodžie. Ty by měly chránit interiéry před přehříváním.

Projekt má být průkopnickým příkladem, jak by měl spolupracovat soukromý a veřejný sektor. Jde také o pilotní mezinárodní soutěž na stavbu, která je na pozemku v soukromém vlastnictví, ale aktivně se na projektu podílí také samotná Tirana. „Vítězný projekt představuje milník v architektonické krajině našeho města,“ komentovala návrh radní pro územní plánování a rozvoj Tirany Frida Pashako.

Soutěž, kterou nyní vyhrálo české studio, je první ze zhruba dvacítky chystaných. Rozvoj města se podle Krištofa uskutečňuje na základě nového územního plánu, který definuje nejdůležitější místa a stavby – a právě na ně jsou vypsány mezinárodní soutěže. Jde o místa, kde se očekává nejvyšší standard současné architektury a řešení, která budou definovat identitu nové Tirany.

„Jedním z cílů vedení města a státu je investovat do rozvoje včetně budování nové infrastruktury nebo zkvalitnění veřejného prostoru, výstavby nových škol a kulturních institucí. Buduje se tu nová architektura a je potřebná,“ dodává Krištof s tím, že zatímco před deseti až dvaceti lety tvořil většinu místní ekonomiky textilní průmysl, dnes je to především IT nebo cestovní ruch.