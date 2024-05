České Behavio nabírá desítky milionů. Do nástroje pro kvalitnější marketing investují Holanďané

Uložit 0

Prostřednictvím sociologicko-marketingových výzkumů zjišťuje, jak se zákazníci chovají nebo jaké kampaně na ně nejvíc fungují. A na základě toho Behavio čtyřem stovkám klientů na třech kontinentech včetně značek jako T-Mobile, LEGO či Livesport radí, co by měli dělat pro lepší výsledky. Teď firma uzavřela své druhé investiční kolo. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Behavio

Kdo investuje: amsterdamská firma Airbridge Equity Partners

Kolik: 2,25 milionu eur (56 milionů korun) v takzvaném late-seed kole

Kolik již Behavio získalo celkem: 3,5 milionu eur, kromě nového investora šlo o české fondy Presto Ventures, J&T Ventures a několik andělů včetně Václava Dejčmara nebo bývalého člena společnosti Emplifi Nikoly Pantoviče.

Co Behavio dělá: Původně fungovalo jako agentura, před dvěma lety představilo první marketingovou platformu na testování účinnosti reklam. Rok nato ji doplnilo o nástroj, kterým mohou marketéři sledovat efektivitu značky. „Chceme umožnit marketérům dělat skutečně efektivní brand marketing a snadno prokázat jeho byznysovou hodnotu vedení firmy,“ vysvětluje ředitel a spoluzakladatel Jiří Boudal.

Foto: Behavio Zakladatelé firmy Behavio

Jak funguje: „Stále více značek si uvědomuje důležitost vstupní části tzv. marketingového funnelu (trychtýř, který potenciální zájemce přemění v zákazníky – pozn. red.), a proto hledají moderní nástroje, které jim s ní pomůžou. Nemají čas ani velké rozpočty na obrovské výzkumy, ze kterých zpravidla vypadnou prezentace s nepřeberným množstvím slajdů a minimem praktických tipů,“ přibližuje Boudal.

„Behavio marketérům za zlomek ceny dodá srozumitelné dashboardy, které jim rovnou ukážou, co v jejich marketingu funguje a kde je naopak potřeba trochu přidat – jak u konkrétních reklam, tak značky jako celku,“ doplňuje. Nástroje Behavia vycházejí z pokročilých metod behaviorálního výzkumu a poskytují praktické tipy, co a jak v marketingu zlepšit.

Zakladatelé: Behavio v roce 2014 založilo pět spolužáků z českobudějovického gymnázia: Jiří Boudal, Libor Mořkovský, Marek Nebesář, Vojtěch Prokeš a Lukáš Tóth.

Sídlo startupu: Praha, v současnosti měří marketingovou výkonnost v třinácti zemích Evropy, Ameriky a Asie.

Jak je Behavio velké: Spoléhá na něj více než 400 spotřebitelských značek a agentur včetně globálních jmen jako T-Mobile, LEGO nebo Publicis. Většinu klientů však tvoří firmy z oblasti e-commerce, fintechu, online služeb či potravin jako Footshop, Livesport či Bonami.

Presto Ventures Presto Ventures je pražská investiční společnost, která podporuje talentované zakladatele… Klíčoví lidé Volné pozice Presto Ventures Více o firmě

Co na to investoři: „Naše investice do Behavia není jen finančním rozhodnutím. Věříme jejich vizi efektivnějšího reklamního prostředí, které rezonuje i po emoční stránce. Behavio podpoříme při rozšiřování inovativních služeb, jež značkám po celém světě přináší přidanou hodnotu,“ komentuje Rick van Boekel, spoluzakladatel a partner společnosti Airbridge Equity Partners.

„Behavio patří mezi vůbec první investice z druhého fondu Presto Ventures. Vsadili jsme na šikovné zakladatele a jejich expertízu i zkušenosti na poli behaviorálních věd a působení reklamy na podvědomí zákazníků. Softwarový produkt tehdy existoval zatím jen v hlavách zakladatelů – dnes se největší firmy v regionu předhání o jeho nasazení do svých reklamních kampaní,“ komentuje investiční kolo Přemysl Rubeš, zakladatel a šéf Presto Ventures.

Na co startup plánuje využít investici: Zejména k dalšímu rozvoji platformy, kam chce implementovat umělou inteligenci, jež by poskytla přesnější data o tom, jak a kam lidé soustředí svou pozornost, když reklamu sledují. „Chceme také přidat AI chatbota, který bude umět vyzdvihnout ty nejdůležitější závěry a vhledy z nasbíraných dat,“ doplňuje Boudal. Vedle zapojení umělé inteligence chce rozšířit stávající funkce o detailnější data například o cílových skupinách.