České bezpilotní drony Primoco zvýšily tržby o 800 procent. Chtějí je i evropské armády

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu se stal spouštěčem pro celou řadu změn, mezi kterými nechybí ani větší pozornost evropských států věnovaná stavu armády a jejímu arzenálu. To hraje do karet i českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV, který v pololetí zvýšil své tržby o 800 procent na 103 milionů korun.

Válka na Ukrajině předvedla, jak významnou roli hrají v moderním způsobu boje technologické výstřelky bojové techniky. Kromě střel Javelin se ve velkém mluví také o schopnostech tureckého dronu Bayraktar, který se ukázal jako velice efektivní zbraň pro eliminaci ruských pozemních sil.

Turci ovšem nejsou jedinými, kteří na trh dodávají bezpilotní letoun schopný zapojit se do bojových operací. Podobný letoun dodává také česká společnost Primoco UAV Ladislava Semetkovského, která má za sebou podařený půlrok.

Firmě se podařilo během uplynulých šesti měsíců dodat sedm bezpilotních letounů a navýšit své tržby o 800 procent na 102,8 milionu korun. Hospodářské úspěchy Primoca se také pozitivně promítly do ceny akcií, se kterými je obchodováno na pražské burze Start za 290 korun za kus, což představuje posílení o 7,4 procenta.

Foto: Primoco UAV Drony Primoco mají být primárně využívány k monitoringu

Zisk se vyšplhal na 49,2 milionu korun oproti předchozí ztrátě 16 milionů, která byla podle Semetkovského způsobena koronavirovými omezeními, nicméně letošek by mohl znamenat zásadní průlom v hospodaření celého podniku. Až doposud totiž mířily stroje firmy především za zákazníky do Asie a na Blízký východ. Sedm strojů dodaných v tomto roce však zamířilo k evropským zákazníkům, což je podle Semetkovského začátek trendu, který by měl pokračovat i nadále.

Společnost, která má své výrobní prostory v pražském Radotíně a testování provádí na vlastním letišti v Krašovicích u Písku, by chtěla v letošním roce uzavřít zakázky na dalších čtyřicet strojů One 150 v celkové hodnotě 500 milionů korun. Zájem přichází právě od velení armád jednotlivých evropských států, které se v poslední době více soustředí na modernizaci svého arzenálu.

I proto se Primoco UAV soustředí na získání vojenského oprávnění a provádí další testování letounu, které mu umožní nasazení do bojových operací. V nich by však měly stroje sloužit primárně k monitoringu a navigaci a neměly by nést žádné zbraně.

Letoun má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů a ve vzduchu vydrží až 15 hodin. Přepravit se dokáže na vzdálenost až dvou tisíc kilometrů cestovní rychlostí 100 až 150 km/h a jeho křídla unesou zatížení až 30 kilogramů. Stroj je navíc schopný plně automatického vzletu i přistání a ve vzduchu se pohybuje na základě naprogramovaných letových plánů.

S přispěním ČTK.