České Credo Ventures má pro startupy nový fond a 1,8 miliardy korun. Už v něm nebude Kiska

Vybudoval si pověst jednoho z nejlepších investičních fondů podporujících startupy v našem regionu, nyní české Credo Ventures vstupuje do nové éry. Oznámilo otevření již čtvrtého fondu, v němž má k dispozici celkem 75 milionů eur (1,8 miliardy korun) na investice do inovativních firem v raných fázích vývoje. Prostředky získal také od několika zvučných jmen nejen regionální technologické scény. A zároveň představil změny ve svém vedení, kde po letech končí například syn bývalého slovenského prezidenta Andrej Kiska mladší.

Do čtvrtého fondu peníze vložilo několik individuálních investorů včetně zakladatelů Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, Huberta Palána z Productboardu, Tomáše Čupra z Rohlíku, partnerů fondu Pale Fire Capital či zakladatelů UiPath. Přidali se také institucionální investoři jako RSJ miliardáře Karla Janečka i skupina Aternus zakladatelů firmy Walmark nebo globálně známé fondy Atomico, Sequoia Capital a Cendana Capital.

Zajímavostí přitom je, že více než deset procent celkové částky do fondu vložili samotní partneři, tržní standard se přitom pohybuje na úrovni něco pod dvěma procenty. „Fondu velmi věříme. Vidíme, že v našem regionu je pořád hodně potenciálu,“ komentuje pro CzechCrunch rozhodnutí spoluzakladatel a jeden partnerů Creda Ondřej Bartoš.

Od roku 2011 Credo vybudovalo portfolio o celkem 76 startupech, mezi které patří i dva jednorožci, jak se označují startupy s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů. Před vstupem na burzu jim byl původem rumunský UiPath, což byla pro Credo nejúspěšnější investice, a aktuálně nejhodnotnější startup českých zakladatelů Productboard. Mezi další velká jména pak patří německý Pricefx, české ResistantAI, Deepnote, Manta nebo Better Stack.

Foto: Archiv AK Andrej Kiska

Aktuálně Credo pečuje o aktiva v celkové výši 250 milionů eur, tedy přes 6,1 miliardy korun. Svůj první fond ve výši 18 milionů eur otevíral v roce 2010, ve druhém z roku 2015 pak od investorů získal 53 milionů eur. S třetím z roku 2019 dosáhl na objem bezmála 100 milionů eur, současný čtvrtý se 75 miliony eur je tak o čtvrtinu nižší.

Na otázku, jestli tento pokles souvisí s děním na globálních trzích, kde klesá investiční aktivita i valuace startupů, nebo jde o strategické rozhodnutí, odpovídá Bartoš jednoznačně: „Fond jsme si začali kreslit koncem loňska, kdy byly časy ještě veselé. Od začátku jsme ale věděli, že nechceme pokračovat v růstu objemu fondů. Naopak jsme si říkali, že stomilionový třetí fond byl o něco větší, než měl být.“

Rozhodnutí nezvyšovat objem prostředků souvisí také s tím, že i nadále se chce Credo zaměřovat hlavně na startupy ve fázích pre-seedu (investice od 100 tisíc eur) po série A (do pěti milionů eur) ze střední a východní Evropy, případně na firmy zakladatelů původem z našeho regionu působících jinde ve světě. Pokud by vysbíral více peněz, musel by expandovat na nové trhy nebo do větších kol.

Co se však Credu nyní mění, je složení partnerů fondu. Z dosavadní čtveřice odchází Vladislav Jež a Andrej Kiska, kteří se přesouvají do poradní role, kdy budou nadále pomáhat budovat portfoliové startupy. Jež se plánuje více věnovat své rodině, naopak Kiska chce naplnit svůj dlouhodobější sen a zkusit vybudovat vlastní startup.

Ostatní dva původní partnery, Ondřeje Bartoše a Jana Habermanna, kteří poprvé formulovali vizi Creda již v roce 2009, doplní tři noví zástupci. Guillaume Fournier se do fondu vrací po dvou letech, které strávil v německém Pricefx, Maciej Gnutek přichází po štaci v Innovation Nest, aby posílil polskou stopu fondu. Pětici dotvoří Karolina Mrozkova s dlouholetými zkušenostmi z několika venture kapitálových fondů ve Spojených státech, která se nyní přestěhovala do Evropy.