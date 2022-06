Majitel RegioJetu Radim Jančura již dříve kritizoval kroky Českých drah a rakouského železničního dopravce ÖBB, nyní mu částečně za pravdu dala Evropská komise. Oba státní podniky obvinila z toho, že sjednaly tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala právě RegioJet. Komise dnes uvedla, že český podnik s rakouským uzavřely tajná ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy, oběma proto zaslala takzvané prohlášení o námitkách. Unijní úřady případ vyšetřovaly šest let.

„ČD a ÖBB se zapojily do kolektivního bojkotu s cílem udržet si postavení na trhu a bránit expanzi RegioJetu jak v Česku, tak na mezinárodní železniční trase mezi Prahou a Vídní,“ uvedla komise. Ta je exekutivním orgánem Evropské unie a mimo jiné funguje i jako antimonopolní úřad EU. Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na tom, že mu zkomplikuje činnost.

Pokud se předběžný názor komise potvrdí, bylo by jednání ČD a ÖBB v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek zakazuje protisoutěžní obchodní praktiky, jako je koluze. Jestli komise poté, co strany uplatní své právo na obhajobu, dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující toto jednání a uložit pokutu až do výše 10 procent ročního celosvětového obratu dané společnosti.

„V rámci zdravé hospodářské soutěže mají evropští občané prospěch z kvalitních a cenově dostupných služeb v osobní železniční dopravě. Atraktivní služby železniční osobní dopravy rovněž podněcují cestující k tomu, aby přešli ze silniční na železniční dopravu, což je zásadní pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu,“ uvedla místopředsedkyně komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Česká železniční společnost RegioJet vstoupila na trh dálkové železniční osobní dopravy v České republice v roce 2011. Aby byla schopna konkurovat společnostem ČD a ÖBB, spoléhala se při své činnosti do značné míry na použité vozy.

RegioJet přeplatily České dráhy při nákupu vagonů z Rakouska, přičemž Jančura konečnou kupní cenu za nevýhodnou. Už koncem roku 2014 řekl, že další peníze podle něj ČD ještě budou muset zaplatit za úpravy vagonů.

ČD obvinění odmítají, Jančura čeká na konec vyšetřování

„České dráhy neuznávají, že by z jejich strany došlo k uzavření kartelové dohody,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Firma podle ní obdržela od EK takzvané sdělení výhrad, které není rozhodnutím ve věci nebo konstatováním, že by České dráhy pochybily. „Jedná se o předběžný názor EK na danou věc. Nyní proběhne podrobná analýza dokumentu a poté se k němu vyjádříme,“ dodala mluvčí.

Naopak Jančura považuje vyjádření Evropské komise za pravdivé. „Prvních sto vagonů jsme postupně koupili od ÖBB a začali díky nim jako první dopravce konkurovat Českým drahám počínaje zářím 2011. Najednou se něco stalo a my jsme už nekoupili ani kolo. Až časem vyplavalo na povrch, že při razii Evropské komise na ČD našla komise důkazy, které nasvědčují tomu, že se ČD a ÖBB dohodly na vzájemném postupu proti RegioJetu, což je z hlediska soutěžního práva přísně zakázané,“ sdělil ČTK Jančura

„Při dalších prodejích vozů, kterých bylo okolo 200, skoupily všechny ČD. Až časem jsme pochopili, proč se tak stalo. Kdyby k tomuto jednání nedošlo, RegioJet by dnes byl třikrát větší dopravce, než je, a provozovali bychom vlaky ve velké části Evropy. Musíme si počkat na výsledek šetření a pak se přihlásíme o náhradu škody. V tuto chvíli je předčasné škodu stanovit, ale naše limity růstu byly především levné a kvalitní vozy od západoevropských státních dopravců,“ dodal Jančura.

S přispěním ČTK.