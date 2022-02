Řádově jednotky milionů korun posílá softwarový dům eMan do společnosti Hardwario, která se specializuje na vývoj elektronických zařízení pro průmyslový internet věcí. Ve firmě si za to pořizuje podíl jedenáct procent. Dohromady chtějí eMan a Hardwario posílit v oblasti internetu věcí pro energetiku a průmysl a víc se rozrůst i za hranice Česka.

Dosud eMan řešil hlavně software a vyvíjel aplikace jak pro mobilní telefony, tak pro web. Ale chyběl mu hmatatelný hardware. Firma věděla, že pokud by svou nabídku pro zákazníky rozšířila, mohla by „mít větší kontrolu nad finálním řešením“, jak říká Jiří Horyna, předseda představenstva eMan.

Takzvaný internet věcí zmiňoval už před dvěma lety jako oblast, na kterou by se rád zaměřoval. „Senzory budou v lecčems. A mě hrozně mrzí, že ani nedokážu odhadnout, v čem všem by mohly být,“ řekl tehdy Horyna pro CzechCrunch.

Spojení s Hardwariem firmě skutečně zajistí do internetu věcí docela zajímavý vhled. Hardwario na tomto oboru totiž stojí. Pro internet věcí vytváří jednoduché i složitější stavebnice a uplatní se v automobilkách TPCA nebo Škoda, v E.ONu i v budovách Skansky. A pojetí toho, kde všude by senzory internetu věcí mohly být, vidí firma široce.

Takzvané věci – tedy skutečně cokoliv okolo nás – připojuje k internetu nejen ve výrobních halách a na stavbách, ale třeba i v lese. Oněmi věcmi totiž mohou být třeba i prostě stromy. Hardwario se skutečně specializuje na zakázkový vývoj, jedním z jehož výsledků jsou krabičky přimontované na stromy ve Velké Británii, kde ve spolupráci s Vodafonem a tamním ministerstvem zemědělství monitoruje jejich stav i třeba kůrovce. Plánem je ale namontovat zařízení i v Africe, kde budou mít za úkol sledovat teritoria tamních slonů a chránit je před pytláky.

Díky moderním technologiím lze mít IoT zařízení klidně i uprostřed lesa Foto: Hardwario

eMan k takovým zařízením hodlá dodat zase svou silnou stránku, a to software. Spolu už firmy připravují několik projektů, například produkt z oblasti zabezpečení majetku a internetu věcí. „Navazujeme tak na projekt Minialarm, na kterém jsme si vyzkoušeli úspěšnou spolupráci již před několika lety. Jsme ve finální fázi jednání s potenciálním distributorem vyvíjeného produktu,“ popisuje Horyna.

Ultimátní cíl splněn

Loňský rok si společnost eMan pochvaluje. Podle předběžných výsledků navýšila obrat na 224 milionů korun, což znamená meziroční nárůst o 28 procent. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy společnosti stoupl na 22,8 milionu korun, což by odpovídalo nárůstu rovnou o 82 procent. A na pražské burze Start, kde se obchodují její akcie, se jejich cena drží nad 150 korunami – to je oproti stejné době v loňském roce víc než dvojnásobek.

eMan se účastní mnoha projektů v technologiích, založil vlastní investiční fond eMan Innovations nebo herní studio Legend Has It, u kterého zmiňuje, že pracuje na vývoji jedné z prvních tuzemských online RPG kryptoměnových her Alteration. S Hardwariem chce posílit jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

V tomto smyslu se už jen ohlášeným spojením obě firmy rychle posunou. Mají totiž různá zahraniční zastoupení. Hardwario provozuje po pobočce v Polsku a Anglii, eMan je ve Spojených státech. Což je zároveň země, o kterou velmi stál zakladatel a šéf Hardwaria Alan Fabik. „Nikam nespěcháme, ale víme, že pro vstup na další trhy to bez investic nepůjde,“ dodal už dříve pro CzechCrunch právě s tím, že ultimátním cílem je pro něj země za oceánem.

Jiří Horyna, CEO a předseda představenstva eMan Foto: eMan

Obě firmy teď chtějí posílit nejen v tuzemsku, Anglii a Spojených státech, ale myslí i na expanzi do dalších zemí v Evropě a Latinské Americe. Zvažuje i Austrálii. „Věřím, že se společnými produkty dokážeme uspět v mnoha průmyslových odvětvích. Nyní se budeme soustředit zejména na digitalizaci energetiky a přineseme smysluplná řešení nejen pro velké hráče v oboru,“ slibuje Fabik.

Dalším z chystaných projektů je řešení energetických auditů pro výrobní podniky. Tady například Hardwario dodává IoT bránu, eMan pak aplikace usnadňující instalaci, konfiguraci nebo správu řešení. „Po předchozí zkušenosti spolupráce obou týmů můžeme s klidem říct, že jsme společně schopni vytvářet mimořádné produkty,“ slibuje Horyna.