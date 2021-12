Sektor hotelnictví byl globálně jedním z pandemií nejvíc zasažených odvětví, což se podepsalo i na tuzemském startupu Mews, jenž pro ubytovací zařízení vyvíjí systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů. Následně však i během nelehkého období došlo k oživení celého oboru a zakladatel Richard Valtr už před několika měsíci hlásil, že Mews zažilo nečekaně rekordní rok. V dalším růstu jej nyní podpoří strategická investice od fondu globálního giganta Salesforce Ventures i globální partnerství s hotelovou skupinou Accor.

Od března loňského roku do letošního září Mews zaznamenalo dvojnásobný nárůst počtu předplatných své platformy, růst během tohoto období připisuje zejména probíhající digitální transformací napříč sektorem pohostinství i několika akvizicím – produktové řady Base7booking od globální platformy Trivago nebo svého britského konkurenta Hotel Perfect.

Mews, které jsme zařadili do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat, se aktuálně soustředí zejména na rozšiřování portfolia spolupracujících hotelových řetězců. I v tom mu má pomoci nová strategická investice. Salesforce Ventures, investiční odnož globálního technologického obra, podle informací CzechCrunche do firmy vložila jednotky milionů dolarů, tedy desítky až nízké stovky milionů korun.

„Jsme velice optimističtí, co se týče technologií v pohostinství. Těžké doby, jako byl poslední rok a půl, jsou často těmi nejlepšími chvílemi pro transformaci a hledání nových příležitostí. Mews je lídrem inovačních cloudových řešení v tomto odvětví a my vnímáme potenciál jeho pozice v situaci, kdy globální hotelové značky přesouvají své hotely a zákaznické technologie do cloudu,“ komentuje investici Nowi Kallen, ředitel Salesforce Ventures.

Spoluzakladatelé Mews Richard Valtr a Matthijs Welle Foto: Mews

Startup přitom upozorňuje, že nejde o investici fáze takzvané Series C, ale o nové strategické partnerství. V posledním kole Series B v létě 2019 přitom Mews od fondu Battery Ventures získalo 33 milionů dolarů, tedy asi 750 milionů korun, rok předtím během Series A investoři startup podpořili sumou ve výši přibližně 150 milionů korun.

„Mews umisťuje do centra svého produktu hosta namísto tradičního přístupu systémů pro správu hotelů založeného na pokojích. Věříme, že náš přístup přináší změnu v tom smyslu, že naši zákazníci mohou hostům poskytovat daleko kvalitnější zážitek. Věříme, že partnerství se Salesforce představuje novou éru technologických systémů v pohostinství a přispěje k nastavení úplně nového standardu v sektoru,“ říká Richard Valtr.

Získané prostředky Mews plánuje investovat hlavně do náboru nových zaměstnanců, jejichž počet by se měl během příštího roku navýšit o 90 procent, a to na napříč všemi pozicemi i kancelářemi v Praze, Londýně či Amsterdamu a nově otevřených lokalitách. „Jsme pevně odhodláni dodávat hotelům tu nejlepší cloudovou platformu. Pro splnění tohoto cíle reinvestujeme miliony eur do našeho rostoucího týmu, což v důsledku povede k ještě lepšímu produktu,“ doplňuje Matthijs Welle, ředitel Mews.

Jednou z dalších větších novinek poslední doby bylo pro Mews také uzavření globálního partnerství s hotelovou skupinou Accor. Francouzská skupina, do níž spadají sítě jako Ibis, Mercure, Novotel nebo Hotel1, je největší svého oboru v Evropě a zároveň šestou největší na světě. Ve svém portfoliu má přes 10 tisíc gastronomických zařízení a přes 5 200 hotelů ve 110 zemích. V příštím roce chce Mews překonat hranici 300 nasazených řešení v hotelích skupiny.