Hudební škola ArtMaster se sídlem v Praze pár let fungovala jen offline v klasických lekcích jeden na jednoho. Příchod pandemie její zakladatele ale konečně motivoval vytvořit online kurzy. Netrvalo dlouho a staly se hlavní částí byznysu společnosti. Teď se už ArtMaster označuje za technologický startup a nedávno získal investici půl milionu dolarů (více než jedenáct milionů korun) od obchodního ředitele YouTube Roberta Kyncla a Jaroslava Becka, jednoho z tvůrců úspěšné hry pro virtuální realitu Beat Saber.

V jádru projektu stále je (a měl by i zůstat) záměr zpřístupnit hraní na nástroj, popřípadě jinou uměleckou činnost co nejširšímu publiku. Přehledné a srozumitelné kurzy, které mají žáky především bavit, ostatně ArtMasteru loni zajistily obrat 6,7 milionu korun a meziroční růst o 128 procent. Specifické pojetí výuky, prováděné většinou praktikujícími hudebníky a zaměřené na populární skladby v různých žánrech, je výhodou oproti konkurenci a nikam se nechystá.

Jak ale vysvětluje zakladatel ArtMasteru Radim Vysoký, změnila se perspektiva, z jaké se na celý projekt nahlíží. Startup nemá být o skvělých kurzech nabízených na webu, ale o kvalitní platformě nabízející skvělé kurzy. „Došlo nám, že musíme myslet na větší škálovatelnost celého projektu. Tedy že nebudeme u každého natáčení lekce, že nebudeme s každým lektorem připravovat týdny strukturu kurzu a podobně,“ říká pro CzechCrunch Vysoký.

Důležité teď bude najít takovou rovnováhu, aby si škola zachovala svůj individuální přístup a zároveň ho dokázala aplikovat v mnohem rozsáhlejším měřítku. „Více se zaměříme na vytvoření automatizovaného prostředí, které nám bude pomáhat zajistit kvalitu produkce a úroveň vzdělávání v našem standardu, ale umožní oslovit mnohonásobně více tvůrců/lektorů i potenciálních hudebních nadšenců,“ popisuje Vysoký.

Foto: ArtMaster Zakladatelé ArtMasteru Radim Vysoký a Michal Novák, také zakladatel Bandzone

Tato změna perspektivy přišla spolu s tím, jak se o ArtMaster začali zajímat Jaroslav Beck ze studia Beat Games, které stojí za herním megahitem Beat Saber, a Robert Kyncl, jenž dlouhodobě působí ve vedení YouTube. Výměnou za více než jedenáct milionů korun získali v ArtMasteru prostřednictvím svého vehiklu JARO Capital, s nímž společně investují do nadějných projektů, patnáctiprocentní podíl. Škola finance použije na vytvoření zmíněné platformy nezbytné pro expanzi za hranice Česka, respektive k nabízení online výukových kurzů odkudkoliv na světě.

Základní tým ArtMasteru je stále velice malý, čítá dva spoluzakladatele, asistentku a osm dalších lidí pro administraci, vývoj nebo marketing. Startup proto najal externí profesionály, aniž by na nich musel nějak šetřit. „Fakt, že nemusíme při vytváření něčeho natolik ambiciózního dělat mnoho kompromisů kvůli nedostatku financí, je opravdu osvobozující,“ poznamenává Vysoký.

Ambice to jsou skutečně nemalé. Ani ne dva roky starý startup chce svojí nabídkou zaujmout rovnou ve Spojených státech, které si momentálně vytyčil jako primární cíl expanze. Hlavním důvodem pro to je samozřejmě velikost tamního trhu, nejde ale o bezmyšlenkovité vydávání se do neznámých vod s vidinou potenciálního zisku.

ArtMaster zde má za sebou už první průzkumy a rozhovory jak s potenciálními lektory, tak žáky. Všichni dotázaní prý na nabídku reagovali až nečekaně pozitivně. Pomoci k úspěchu by mohl také Kyncl, který se v americkém prostředí online videoplatforem pohybuje už velmi dlouho.

„Inspirují mě umělci, kteří mění životy k lepšímu, a věřím, že ArtMaster je skvělý projekt s úžasným sdělením – tedy že nikdy není pozdě rozvíjet se. Že se kdykoliv můžeme začít věnovat věcem, které nás naplňují a povznášejí, jako je hudba, výtvarné umění nebo tanec,“ řekl Kyncl ke své investici.

Pražská škola v americké konkurenci

Jednou z největších výzev pro novou výukovou platformu bude najít si prostor vedle mnoha jiných a dobře zavedených, jako jsou například Udemy, Skillshare nebo Masterlass. Malý pražský startup se o to pokusí na jedné straně konzistentní technickou kvalitou produkce, na druhé ověřenými výukovými metodami. Zásadní bude, stejně jako dosud, také pečlivý výběr lektorů.

Momentálně ArtMaster jedná s prvními anglicky mluvícími lektory, s nimiž má v plánu natočit základní sadu kurzů pro začátečníky na kytaru, klavír, produkci hudby a zpěv. Na českém trhu, kde si přes osm tisíc zákazníků koupilo už kolem jedenácti tisíc kurzů, je dnes nejpopulárnější hra na akustickou kytaru s Honzou Ponocným, někdejším členem kapely Mira Žbirky. Experimentuje se ale také s kurzy kreslení, či dokonce břichomluvectví.

Foto: ArtMaster Spoluzakladatel ArtMasteru Radim Vysoký

„Uspěli jsme zejména tím, že umíme začínající hráče uvést do procesu učení zábavnou, chytlavou formou a že s námi dosahují mimořádně rychlých výsledků,“ vysvětluje spoluzakladatel ArtMasteru. Nové kurzy orientované na anglicky mluvící publikum mají navíc přinést ucelenou nabídku bez přehršle možností, ale zároveň možnost si u každého nástroje vybrat styl, který je danému studentovi nejbližší. Někdo si třeba bude chtít zahrát country u ohně, někdo jiný metal v garáži, někoho bude zajímat hip-hop, jiného spíš techno.

Je to poměrně promyšlený přístup, který ostatní platformy ve stejné kombinaci jednotlivých prvků prakticky nenabízejí. Čechy ovšem ve Spojených státech nečeká snadná konkurence. Například web Coursera nabízí kurz hry na kytaru od uznávané vysoké školy Berklee College of Music. Sice má jen obecné zaměřené lekce bez orientace na konkrétní styl či žánr, ale je zcela zdarma. ArtMaster tedy bude stát před výzvou přesvědčit potenciální studenty, že zaplatit si specifičtěji profilovaný kurz stojí za to.