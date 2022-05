České podkovy z 3D tisku dokáží koním zlepšit výkon i zachránit život. Zájem o ně mají až v Emirátech

Poranění končetin může být pro koně fatální. Nebo důvodem k jejich utracení. Což je osud, který měl potkat i hříbě Jakuba Ševčíka. Bezradný majitel ale začal hledat způsoby, jak koníkovi pomoci a navrátit jej zpět na pastviny. To se nakonec podařilo díky protéze vyrobené pomocí 3D tisku. Tuto technologii začal Ševčík dále rozvíjet a dnes jeho podkovy z kompozitních materiálů obouvají i šampioni Velké pardubické. Jeho služby jsou navíc žádány i ve Spojených arabských emirátech.

Příběh rodící se značky Horse Soul Brand se začal psát v momentě, kdy Ševčíkova oblíbená klisna porodila hříbě. To hrdý majitel pojmenoval Marvel, tedy zázrak, aniž by tušil, že je společně malý zázrak skutečně potká. Marvel se měl čile k světu až do dne, kdy si přivodil zranění šlachy na noze a veterinář doporučil utracení.

Léčba takového poranění je totiž u koní velice komplikovaný proces, který často skončí tím, že zvíře nedokáže nohu správně používat. Jenže Ševčík nechtěl o utracení ani slyšet. Sám totiž prodělal zranění, které mu vzalo rozjetou profesionální kariéru ve fotbale, kde dokonce působil v dorostenecké reprezentaci, což u něj nakonec vedlo k psychickým problémům.

Později ale zjistil, že v přítomnosti koní chmury odcházejí a jejich chov se pro něj stal novou vášní. Výraznou roli v procesu léčby navíc sehrála klisna, která přivedla Marvela na svět. A právě určitý závazek vůči ní i láska ke koním nedovolovala Ševčíkovi zlomit nad hříbětem hůl.

Foto: Horse Soul Brand Díky koním se dokázal Jakub Ševčík zbavit psychických problémů

„Šance na přežití byla u Marvela asi desetiprocentní. Koníka jsme převezli na specializovanou kliniku na první zaléčení, a pak jsem si ho vzal sem k sobě,“ líčí Ševčík stav hříběte, které si zranění přivodilo ve třech týdnech života.

Hledání řešení v 3D tisku

Následovalo pátrání po způsobu, jak hříběti pomoci zranění co nejlépe zaléčit. Tak vznikl nápad na speciální podkovu, která přímo neřešila léčení samotné rány, ale podporu dalších šlach v noze. Aby koník mohl po uzdravení nohu používat stejně jako předtím.

Speciální protézu vystudovaný ekonom, v té době zaměstnaný ve stavební firmě, nejdříve vyrobil z kovu. Tedy z materiálu, ze kterého jsou vyráběny klasické podkovy. „Byla ale příliš těžká a Marvelovi neustále padala. Proto jsem vyrobil alternativu z plastu pomocí 3D tisku a hledal možnosti, jak to dál zlepšit, protože plastové prototypy se neustále lámaly,“ popisuje Ševčík.

Foto: Horse Soul Brand Podkovy slouží ke krytí i snadnému přístupu ke zranění na kopytě

Honba za zdokonalením jej přivedla až do společnosti 3Dwiser, která se zabývá právě technologií 3D tisku. Z nesčetného množství prototypů se nakonec ukázaly být nejlepší ty z karbonového materiálu, jenž byl dostatečně pevný, aby udržel váhu koňského těla, a zároveň natolik lehký, aby nepředstavoval velkou zátěž pro léčenou nohu.

„3D tisk přinesl možnost rychle vyzkoušet a vylepšovat různé přístupy, tvary i materiály, navíc přesně na míru každému koňskému pacientovi,“ vysvětluje Šimon Piksa, aplikační inženýr ze společnosti 3Dwiser.

Podkovy pro šampiony

Naskenováním kopyta a výrobou podkovy přímo na míru z extrémně odolného kompozitu, vyvinul Ševčík dle svých slov světově unikátní metodu. S postupnou léčbou Marvela se mu v hlavě zrodila myšlenka, že by podobně mohl pomáhat i dalším koním. A tak začal vyvíjet speciální protetické podkovy i pro další čtyřnohé pacienty. K nim se brzy přidali i zcela zdraví koně.

Jakub Ševčík si začal hrát s podkovami klasického tvaru, které koně využívají například během dostihových závodů. Takové podkovy sice musí splňovat jisté parametry, do určité míry však lze pracovat s jejich velikostí, strukturou a nikdo nezakazuje ani použití kompozitního materiálu. Vznikla tak speciální kevlarová podkova klasického tvaru s hrubším povrchem, která je flexibilní a po ohnutí se vrací do původního stavu.

„U dostihových koní se občas stane to, že si kůň klasickou kovovou podkovu ohne a ta se už nevrátí zpátky. Závod tím pro koně končí, kdežto u podkov z kevlaru je kůň schopný i s přišlápnutou podkovou závod dokončit,“ popisuje jeden z benefitů svých podkov rodák z Jablonce nad Nisou.

Mezi další výhody patří i cena tištěné podkovy na míru. To proto, že se dá srovnávat s cenou komplexního okování klasickými podkovami z kovu. „Klasické podkovy jsou levné, ale následná práce kováře vychází přibližně na 1 500 korun. Cena je tudíž velice podobná, protože odpadá zpracování podkovy kovářem,“ přibližuje Ševčík.

Foto: Horse Soul Brand Kompozitová podkova je schopná s koníkem i růst, tedy se rozšiřovat

Jeho podkovy nyní na trénincích testují čeští šampioni, kteří sbírají vavříny i na nejslavnějším tuzemském dostihovém závodu Velké pardubické. Navíc trenérů, kteří se Ševčíkovi ozývají se zájmem o podkovy z kompozitu, stále přibývá.

Výrobek, po kterém touží i šejkové

Technologii výroby léčebných koňských protéz a podkov tištěných přímo na míru si již nechal Jakub Ševčík patentovat a na trh ji přivádí pod zmíněnou značkou Horse Soul Brand. S tou by chtěl uspět především na západních trzích v Německu, Francii, Anglii, Španělsku a Spojených státech.

Zajímavá poptávka však přišla také ze Spojených arabských emirátů. „Jeden tamní šejk, který má svůj vlastní polo tým, mi nabídl možnost vyrábět přímo na místě podkovy pro jeho asi osmdesát koní. Zatím jsem to neodmítnul, ale spíše pozastavil, protože je pro mě nyní priorita dělat léčebné podkovy,“ svěřuje se Ševčík, jehož aktuálně zaměstnávají i jiné zahraniční projekty. Například pro švédské tažné valachy vyvíjí podkovy s gumovým vzorkem, které bude možné využít v extrémních podmínkách.

Foto: Horse Soul Brand 3D tisk se stal ideální cestou, jak zraněnému hříběti pomoci

Na podobné inovace se může těšit i jedno z policejních oddělení ze severu Čech, jež by již brzy mohlo mít koně na vzduchových polštářích. „Nike má na teniskách technologii se speciálními polštáři na podrážce, tohle bude něco podobného. Bude to jakýsi kryt, který se nasadí na stávající podkovu, a koňské kopyto tím bude odpružené,“ vysvětluje Ševčík.

Podobně zajímavých nápadů má však daleko víc. I proto je jeho cílem vybudovat z nedávno zakoupeného bývalého kravína technologické centrum, kde se budou tyto nápady stávat skutečností. K realizaci tohoto snu chce Ševčík využít především vlastních zdrojů, nebrání se však ani vstupu investorů. Dokonce již měla přijít nabídka na prodej celého projektu. To je ovšem cesta, kterou Ševčík jít nechce.

„Chtěli bychom investora-partnera, který by dostával například procenta ze zisku. Nechci, aby se z celého projektu stala sériová výroba, ale unikátní věc pro každého koně na míru,“ říká Ševčík, podle kterého by centrum mělo sloužit zároveň jako místo, kde se bude poskytovat péče zraněným koním. A případně i zraněným lidským duším.

A Marvel? Jediné, co dnes prozrazuje, že si tento koník přivodil vážné zranění šlachy, je trocha chybějící srsti v místě zranění. Péče Jakuba Ševčíka mu umožnila vrátit se naplno do života. On zase pomohl svému majiteli v budování projektu, který by mohl mít ve finále na svém kontě mnohem víc než jedno zachráněné hříbě.