České studio Ackee zažilo slabší rok. Jeho zakladatelé předávají vedení, jdou nakopnout byznys i do USA

Po dvanácti letech dochází ke změnám ve vedení českého vývojářského studia Ackee, ze kterého se stahují jeho spoluzakladatelé Martin Půlpitel a Dominik Veselý. První jmenovaný se stěhuje do Spojených států, kde chce pro firmu hledat nové byznysové příležitosti. Veselý se zase chce více zaměřit na obchodní a strategické aktivity u nás a ještě více spolupracovat s novými akcionáři, kteří v Ackee loni koupili pětinový podíl. Pražští vývojáři se zároveň letos chtějí s tržbami opět vrátit nad sto milionů korun poté, co jim loni o pár desítek procent klesly.

Od svého založení v roce 2012 pracovali v Ackee na více než třech stovkách projektů týkajících se designu a vývoje mobilních a webových aplikací. V roce 2014 do firmy přišel jako projektový manažer Marek Přibáň, který teď nahradí v roli výkonného ředitele (CEO) Martina Půlpitla. „Po dvanácti letech nastal čas předat každodenní řízení firmy do rukou Marka Přibáně, který je v Ackee od úplných počátků a jako pravá ruka vedení měl vždy na starosti ty nejdůležitější projekty. Věřím, že je to správná volba,“ říká Půlpitel, který se po získání investorských víz natrvalo stěhuje do USA.

Americkou pobočku v Ackee založili v reakci na hospodářskou situaci v Evropě a díky Půlpitlovým kontaktům i třeba spolupráci na mobilní aplikaci česko-americké společnosti ShipMonk Jana Bednáře chtějí své tamní působení rozšířit. Výsledkem by měl být mimo jiné návrat k lepším finančním výsledkům. Zatímco v roce 2022 studio Ackee vykázalo obrat 105 milionů korun, v loňském roce tento ukazatel klesl na 77 milionů při zisku EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši devět milionů korun.

„Byl to pro nás slabší rok, ale docela plánovaně, respektive počítali jsme s tím, protože na konci roku 2022 nám relativně nečekaně skončily nějaké větší projekty a projevil se obecný útlum ekonomiky. Nicméně během roku 2023 se nám podařilo projekty víc diverzifikovat a nastartovat či upevnit spolupráci s novými velkými partnery, jako je CME, J&T Banka, Emma Capital nebo skupina Expandia Digital, takže letos už plánujeme návrat na naše ‚standardní‘ čísla. Nastaveným cílem i dosavadními výsledky míříme na zhruba sto milionů korun obratu,“ vysvětluje Půlpitel.

Meziročně poklesl také byznys samostatné divize Ackee Blockchain, která se zaměřuje na kryptoprojekty spojené s bezpečností a za níž spolu s Ackee stojí Rockaway Blockchain Fund. V loňském roce vykázala obrat 46 milionů korun, rok předtím o sedm milionů více. Nového akcionáře má pak od loňska také celé studio Ackee, do něhož vstoupila česká finanční skupina Expandia a získala pětinový podíl. V rámci ní navázalo Ackee mimo jiné užší spolupráci se společností Arbes Technologies, která do Expandie patří.

Foto: Ackee Marek Přibáň (CEO), Jiří Smolík (COO) a David Bilík (CTO) z Ackee

Zbytek nadále patří spolumajitelům Ackee, kdy Martin Půlpitel z něj drží 40,5 procenta, Dominik Veselý 37,5 procenta, třetí spoluzakladatel Josef Gattermayer 19 procent a Jan Mísař tři procenta. Mění se také pozice Dominika Veselého, který dosud v Ackee působil jako technologický ředitel a nyní svou agendu předává Davidu Bilíkovi. Sám bude prohlubovat spolupráci s Arbes Technologies, který dodává softwarová řešení pro banky a kapitálové trhy, a dalšími členy ze skupiny Expandia.

Do vedení studia pak přichází také Jiří Šmolík, a to do nově vzniklé role provozního ředitele (COO). Součástí nového managementu Ackee zůstává i jeho poslední jmenovaný spolumajitel Jan Mísař, který v roli šéfa brandu (CBO) bude i nadále zodpovědný za brand a netechnické týmy. Do Ackee nastoupil v roce 2013 na pozici iOS developera, o devět let později ve firmě nabyl minoritní podíl.