Čeští vývojáři z Ackee spojují síly s investory z Expandie. Opřou se do finančních technologií

Po více než deseti letech na trhu oznamuje důležitý milník vývojářské studio Ackee, za nímž stojí Josef Gattermayer, Martin Půlpitel a Dominik Veselý. Poprvé do své firmy pouští externí investory. Jedná se o českou finanční skupinu Expandia, která v sedmdesátičlenném vývojářském studiu specializujícím se na mobilní a webové aplikace získává dvacetiprocentní podíl. Výsledkem bude mimo jiné navázání úzké spolupráce Ackee se společností Arbes Technologies, která dodává softwarová řešení pro banky a kapitálové trhy.

Expandia získala ve společnosti Ackee s.r.o. podíl ve výši 20 procent a za blíže neupřesněných podmínek ho může v následujících letech navyšovat. Oficiální cenu transakce ani jedna ze stran neoznámila. Ackee v loňském roce utržilo přes 105 milionů korun při čistém zisku necelých 22 milionů korun. Za pětinový podíl by tak měla Expandia podle odhadů CzechCrunche zaplatit řádově desítky milionů korun.

Zbylých 80 procent ve studiu Ackee dál patří vehiklu Ackee HODLing, v němž drží podíly spoluzakladatelé Martin Půlpiltel (40,5 %), Dominik Veselý (37,5 %), Josef Gattermayer (19 %) a také Jan Mísař (3 %). Součástí obchodu s Expandií není sesterská společnost Ackee Blockchain, která se specializuje na kryptosvět a loni utržila 53 milionů korun. To je i nadále společný podnik Ackee a Rockaway. Obě firmy v něm mají mít po 40 procentech, 10 procent patří Josefu Gattermayerovi a zbylých 10 procent má být vyhrazeno v rámci opčního programu pro zaměstnance.

Spojení se silným strategickým partnerem bylo dlouhodobým cílem také pro samotné vývojářské studio Ackee. „Hledali jsme někoho, kdo bude těžit z našich kompetencí a zároveň nám pomůže získat nové příležitosti k růstu,“ říká spoluzakladatel a technologický ředitel Dominik Veselý. Do portfolia Expandie patří i zmíněná společnost Arbes Technologies a spolu s Ackee se chtějí stát ještě větším hráčem v oblasti finančních technologií. Nabízet budou komplexní služby od uživatelských rozhraní přes aplikace až po finanční core systémy.

„Orientace na fintech je naše dlouhodobá strategie. Máme za sebou spolupráci s Equa Bank, Zonky, německou bankou Grenke nebo J&T Bankou, kde pracujeme na vývoji mobilního bankovnictví. Banky jsou hodně náročný klient, procesy a důraz na bezpečnost jsou zde enormní. Po deseti letech na trhu již máme dostatečné zkušenosti takto náročné projekty zvládat v té nejvyšší kvalitě a spolupráce s Arbes Technologies nám umožní dodávat moderní bankovní aplikace skrze stabilního partnera,“ uvádí spoluzakladatel Ackee a výkonný ředitel Martin Půlpitel.

Zkušenosti s první elektronickou bankou v Česku

Privátní česká investiční skupina Expandia funguje již přes třicet let. V jejím čele působí jako předseda představenstva Vladislav Veselý, spolu s ním v představenstvu operují také Michal Záveský, Vladimír Dráb, Martin Kovář a Tomáš Návrat. Skupina má investovat vlastní finanční prostředky a mezi její hlavní investice patří břeclavský výrobce produktů z pryže a plastů Gumotex, soběslavský výrobce nábytku Jitona či Arbes Technologies a také několik realitních projektů včetně hotelů, industriálních parků a obchodních center.

Historicky skupina řídila také Expandia Banku, známou rovněž jako eBanku, která na trhu pod různými jmény působila v letech 1990 až 2008 a byla první čistě elektronickou banku v Česku. V roce 1999 do ní vstoupila prostřednictvím České pojišťovny investiční skupina PPF a postupně ji od Expandie celou převzala. Nakonec eBanka skončila ve skupině Raiffeisenbank.

Arbes Technologies je členem Expandie od roku 2007 a bankovní systémy dodává více než třicet let. „U našich klientů vidíme stále velkou poptávku po uživatelsky přívětivých, moderních aplikacích. Naše řešení zajišťují bezchybný provoz, ale teprve díky spolupráci s Ackee můžeme udělat z českých bank Revolut a ještě lépe naplňovat naši misi digitalizovat svět bankovnictví a investic,“ říká Michal Houštecký, CEO a předseda představenstva Arbes Technologies.

I po strategickém dealu bude dál fungovat značka Ackee, firmu bude řídit její současné vedení a synergie se budou hledat také v rámci dalších aktivit skupiny Expandia. Zároveň spoluzakladatelé Ackee připomínají, že jejich studio bude i nadále poskytovat vývoj mobilních a webových aplikací pro další vertikály. Portfolio finančně-technologických projektů nicméně díky novému strategickému partnerovi nejvíce posílí.

„V Ackee vidíme jednoho z předních dodavatelů řešení mobilních a webových aplikací. Získání této špičkové a nedostatkové kompetence nám umožní dělat nové a moderní produkty nad našimi tradičními robustními systémy. Navíc vidím zástup špičkových expertů a profíků, kteří drží slovo a umí za to vzít. To nás dalo dohromady a těšíme se, že nás to všechny nakopne kupředu,“ uvádí Tomáš Návrat, investiční ředitel skupiny Expandia. „Plánujeme skupinu do budoucna doplňovat o další IT firmy, které rozšíří a posílí kompetence a portfolio nabízených služeb,“ dodává.