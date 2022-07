České studio Applifting bude za 580 milionů korun modernizovat zdravotnictví v Kanadě

Plány na růst o stovky procent nejsou v případě technologických firem nijak ojedinělé. Letos se taková trajektorie podaří i vývojářskému studiu Applifting. Zajímavá je na tom ale především skutečnost, že se tak stane díky jediné zakázce. Pražským vývojářům se podařilo podepsat velký dvouletý kontrakt s kanadskou telekomunikační společností Telus, jehož hodnota činí celkem 24 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 580 milionů korun. Studio se tak chystá zásadně zvětšit svůj tým.

Pro divizi Telus Health budou v pražské a londýnské pobočce Appliftingu vyvíjet celé technické řešení několika aplikací. Půjde například o dálkový monitoring pacientů, virtuální sestřičku nebo integraci sdílených lékařských záznamů do nadnárodních pacientských registrů a vládních systémů. Pro Applifting přitom tento obor nebude novinkou, již v roce 2013 vyvinul aplikaci pro mezinárodní program výměny orgánů FOEDUS a teď se chce v oblasti zvané healthtech (technologie ve zdravotnictví) posunout ještě dál.

„Applifting jsme zakládali s myšlenkou měřitelné pomoci lidem a světu. Proto se s radostí pouštíme do healthtechových projektů. Už v roce 2013 jsme programovali FOEDUS, takže v rámci oboru víme, do čeho jdeme. I tak je ale spolupráce s Telusem o několik úrovní výše. Celkový objem zakázky z nás efektivně vytvoří healthtechovou společnost, která se bude velkou měrou přímo podílet na záchraně životů,“ shrnuje novou spolupráci Vratislav Kalenda, spoluzakladatel a CEO Appliftingu.

Za moderní zdravotnictví

V loňském roce pražská firma reportovala tržby ve výši 128 milionů korun, letos se tedy několikanásobně zvětší. Spolupráce s Telusem přinese 12 milionů dolarů (290 milionů korun) ročně, přičemž smlouva je aktuálně uzavřená na dva roky. Pokud vše půjde podle plánu, měl by Applifting celkově během dvou let inkasovat v závislosti na aktuálním kurzu zhruba 580 milionů korun. Celá spolupráce bude zaměřená na digitalizaci zdravotnictví napříč Kanadou a tuzemští vývojáři by díky ní rádi získali potřebné know-how, které by pak mohli využít také v českém zdravotnictví.

Významná zakázka zároveň znamená velký personální růst celého studia, které v pražském Karlíně rozšíří kanceláře o celé patro a plánuje největší nábor ve své historii. Jen letos hodlá na související projekty nasadit tři desítky nových posil, příští rok pak dalších čtyřicet. Spolupracovat bude na projektech také londýnská pobočka Appliftingu, která funguje od předloňského roku. A když budou všechny strany spokojeny, může se kontrakt rozšířit také o další oblasti.

Foto: Applifting Vratislav Kalenda z Appliftingu, a Damon Ramsey, viceprezident Telusu

Digitalizace kanadského zdravotnictví se bude zatím týkat třech hlavních bodů. Vzdálený monitoring má umožnit lékařům pomocí aplikace na dálku a v reálném čase sledovat tělesné a životní funkce pacientů. „Tím se otevře možnost vzdálené léčby snadných případů. Lékaři se tak budou moci v ordinacích soustředit na obtížné případy,“ vysvětluje spoluzakladatel a provozní šéf Appliftingu Filip Kirschner. Vyvíjet bude s kolegy také chatbota s virtuální asistentkou, která usnadní například objednávání.

Třetí velkou oblast představují aplikace a systémy pro národní pacientské registry, díky kterým bude možné sdílet lékařské záznamy napříč zdravotnickými zařízeními. Lékaři tak uvidí kompletní pacientovu anamnézu, ke které budou mít snadný přístup. Podle Kalendy není ve zdravotnictví vývoj technologií tak svižný jako jinde a v Kanadě mu chtějí pomoci. Vpředu je podle něj aktuálně například Německo. V Česku zatím k rozšíření technologií ve formě různých aplikací ve zdravotnickém sektoru příliš nedochází.

„I když už nějaké legislativní kroky v Česku probíhají, od realizace jsme u nás zatím daleko. Doufám, že prací na tomto projektu upozorníme na význam tohoto odvětví a podaří se nám usnadnit práci lékařům a sestrám a ušetřit jim čas, který mohou věnovat záchraně životů. Zároveň tím zvýšíme povědomí o dovednostech českých vývojářů,“ uzavírá spoluzakladatel Vratislav Kalenda.

V Appliftingu aktuálně vyvíjí aplikace na míru pro tuzemské i zahraniční klienty v čele s Jablotronem, Komerční bankou či Erste Group přes 150 pracovníků. Zakladatelé přitom budují firmu na takzvaných tyrkysových principech, které stojí na maximální otevřenosti, kdy například všichni navzájem znají výši svých platů. Firma se zároveň se zaměstnanci dělí o část zisků. Jako bonus Applifting mezi své pracovníky rozděluje deset procent ze zisku, přičemž část putuje i na charitativní účely.