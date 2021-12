České Yieldigo obchodníkům radí, jak správně nastavit ceny. S růstem poptávky dobývá západní Evropu

Nastavit cenu tak, aby si produkt koupilo co nejvíce lidí, ale zároveň byla zachována co nejvyšší marže, tedy zisk pro obchodníka. Právě s takovým problémem v obchodech pomáhá a s pomocí technologie umělé inteligence radí český startup Yieldigo, jenž po loňské investici ve výši 55 milionů korun výrazně šlape do zahraniční expanze a nyní hlásí pětinásobný nárůst poptávky.

„Vnímáme to jako důsledek postupující digitalizace v retailu, která během covidu ještě zrychlila, a také toho, že naše řešení po letech vývoje umožňuje vysokou konfigurovatelnost, tudíž je rázem dostupné pro kohokoliv z retailu kdekoli na světě,“ popisuje pro CzechCrunch Jiří Psota, který Yieldigo zakládal v roce 2016 s Radimem Dudkem a Davidem Klečkou.

Podle nich je problém starých řešení na poli nástrojů pro optimalizaci cen v tom, že nedisponují dostatečnými možnostmi právě v oblasti konfigurovatelnosti, flexibility a hloubkové datové analýzy. To následně vede k tomu, že si cenový manažer v retailu řekne, že ceny raději nastaví manuálně podle svých zkušeností – 90 procent své práce tak udělá ručně.

„Tím manažeři ztrácí fokus, čas i energii řešit opravdu podstatné a strategické záležitosti. Prakticky poprvé se na retailový trh dostává řešení, jaké nabízí mnohem více, ale v uhlazenějším kabátku. Asi jako když porovnáte infotainment palubní desky auta z roku 2000 s Tesla Modelem 3 – druhé umí více a současně působí jednodušeji,“ vysvětluje Radim Dudek.

Tým startupu Yieldigo Foto: Yieldigo

Trojice matematiků Psota, Dudek a Klečka se původně věnovala výzkumu v cenotvorbě letenek, nakonec však svou pozornost ve vlastním byznysu zaměřila na oblast maloobchodu. Yieldigo, které jsme zařadili do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat, loni překonalo tržby ve výši jednoho milionu eur, růst v letošním roce prozatím nekomentuje.

V současnosti je řešení v ostrém provozu u sedmnácti zákazníků, většinou z regionu střední a východní Evropy jako Metro Cash&Carry, Rossmann nebo Košík.cz. První jména se objevují také v západní Evropě, konkrétně Německu a Nizozemí, další vlna zákazníků je v nasazovacím procesu.

„Obchodní funnel je teď plný a my musíme pečlivě vyhodnocovat projekty včetně připravenosti zákazníků, abychom stíhali zajistit poptávku. Ruku v ruce s tím rozšiřujeme tým na všech liniích,“ popisuje obchodní ředitel Milan Havlíček s tím, že před rokem čítal tým Yieldiga dvacet hlav, nyní je to čtyřicet lidí jedenácti národností a do roku by to měl být dvojnásobek.

„Vnímáme, že toto je stále začátek na naší cestě stát se celosvětově nástrojem číslo jedna pro oblast next generation retail pricingu. Ta možnost tady reálně je, trh je na to nachystaný. Jsme také otevřeni a připraveni přijmout jak mladé talenty, tak zkušené odborníky,“ dodává šéf startupu David Klečka.