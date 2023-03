Česko chce po útlumu pořádně nakopnout turismus, pomoci mají linky, jako je ta z Prahy na Tchaj-wan

Česko chce po hubených covidových letech pořádně nakopnout turistický ruch. Dopomoci k tomu mají i dálkové letecké linky, díky nimž by se do středu Evropy měli opět ve velkém hrnout turisté převážně z Asie. To je také jeden z důvodů, proč svou činnost zahájí vůbec nejdelší spoj z ruzyňského letiště na trase Praha – Tchaj-wan. Zástupci letiště i agentury CzechTourism si od návratu turistů slibují přísun peněz do domácí ekonomiky. A také otevření Tichomoří a Asie pro cestovatele z Česka.

„Pokud bychom z nejlepších deseti trhů spočítali pouze turisty z Ruska, Číny, Jižní Koreje a Japonska, loni těchto hostů ze vzdálených trhů chyběly téměř dva miliony. Přitom právě oni u nás v roce 2019 v průměru za osobu a noc utratili zhruba 3 800 korun, zatímco domácí turisté cca 700 korun. Změnu očekáváme právě s větším počtem přímých dálkových leteckých spojení,“ zdůvodňuje šéf CzechTourism Jan Herget.

Podle něj je na nejnovější linku nutné pohlížet jako na spoj, který bude přepravovat turisty v obou směrech, tedy nejen mezi Prahou a Tchaj-wanem, ale českou metropoli otevře i tchajwanským turistům. Těch sice v loňském roce dorazilo do České republiky necelých 14 tisíc, ovšem v roce 2019, tedy v období před covidem, to bylo podle Hergeta o 93 procent více, tedy přes 190 tisíc.

Česká republika podle něj linky, jako je ta na Tchaj-wan, potřebuje pro pořádné rozhýbání turistického ruchu. V době covidových opatření byly některé lety z Prahy na druhý konec světa zcela zrušeny a k jejich obnovení prozatím stále nedošlo. „Vrátili se sice téměř všichni hosté ze sousedních zemí, z těch vzdálených se návrat dá čekat letos, a to v souvislosti s leteckým spojením. Dálková letecká spojení jsou tak prioritou CzechTourismu pro letošní rok,“ vysvětluje Herget s tím, že právě turisté ze vzdálenějších destinací přinášejí do domácí kasy nejvíce finančních prostředků.

Foto: Depositphotos Letouny letecké společnosti China Airlines začnou létat pravidelně do Prahy od poloviny července

Oprávnění pro provoz letounů na lince Praha – Tchaj-wan vydalo české ministerstvo dopravy před týdnem. Tím pro leteckou společnost China Airlines otevřelo prostor pro finální potvrzení zahájení letů mezi Letištěm Václava Havla a Mezinárodním letištěm Tchaj-wan Tchao-jüan. Toto potvrzení přišlo před několika dny, a tak by již nic nemělo bránit tomu, aby byl 18. července zahájen provoz na vůbec nejdelší přímé lince z Prahy.

Ta může fungovat nejen pro masivnější příliv asijských turistů do České republiky, ale i v opačném směru. Tchaj-pej má českým turistům co nabídnout. Od bohaté kultury Dálného východu, kterou lze obdivovat například v Palácovém muzeu se sbírkami ze Zakázaného města, přes moderní architekturu v čele s druhou nejvyšší budovou světa, až po přírodní diverzitu Tchaj-wanu, který může nabídnout národní parky s divokou tropickou přírodou, které zabírají desetinu celé plochy země.

Čeští turisté se tak mohou přesvědčit, že Tchaj-wan zdaleka není jen zemí, která je ve vleklém sporu se sousední Čínou, o čemž obvykle informují zpravodajské agentury. Zástupci pražského letiště i CzechTourismu pak také výše uvedenými důvody reagují na řadu kritických hlasů, které se ozvaly právě po oznámení spuštění vůbec nejdelší letecké linky z Prahy.

Tchaj-wan navíc není to jediné, co nové spojení Čechům přinese. „O přímou linku na Tchaj-wan usilujeme už několik let. Jsem tedy rád, že naše jednání konečně přinesla výsledky a můžeme tak Čechům nabídnout tento přímý spoj. Linka nabídne cestujícím z Prahy i možnost pohodlných přestupů do celé řady destinací dopravce China Airlines v Asii a Tichomoří,“ vysvětluje Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Díky spoji, na kterém začnou letouny China Airlines létat z Prahy od 18. července každou neděli a středu, se tak bude možné pohodlněji dostat například do Manily, Palau, Jakarty, ale i do australského Sydney či Melbourne. Tchaj-wan ovšem nebude jediným místem na druhém konci světa, kam si bude možné zaletět přímo z Prahy. Již koncem tohoto měsíce bude obnovena linka do jihokorejského Soulu. Kromě něj mohou cestující z Prahy aktuálně létat také do asijských destinací jako je Ammán, Dubaj, Dauhá, Maskat, Salála.