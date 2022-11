Česko hledá svého digitálního mága. Občanku, pas i další doklady lidem nahraje do mobilu

Možná už v blízké budoucnosti bychom se mohli dočkat toho, že namísto složitého hledání dokladů v kabelce nebo peněžence se budeme prokazovat aplikací v mobilním telefonu. Minimálně u řidičáku a občanky už se taková doba rýsuje. Dosud spíše drhnoucí digitalizaci by nový impuls měla dodat Digitální a informační agentura (DIA), která má vzniknout k 1. lednu. Česko si od ní slibuje výrazně vyšší efektivitu právě v převodu klíčových dokumentů a agend do online světa.

Nejbližším velkým skokem mezi digitálně vyspělé státy má být eDokladovka. Aplikace, díky které si občané do mobilu schovají občanský a případně i řidičský průkaz. Právě eDokladovka má být jednou z novinek, které vzniknou pod kuratelou nové agentury. Později by do ní mohly přibýt i další důležité dokumenty, například rodný list.

DIA převezme informační systémy napříč celou veřejnou správou. Jde o základní registry, Czechpoint či například Portál občana. Resortům má agentura pomoci s převodem všech klíčových oblastí do digitálu. Cílem je, aby veškeré portály státu byly přehledné a sjednocené. DIA by měla být autoritou, která určí, jak má vypadat standard digitálních služeb. Poté by měla tyto standardy prosazovat a případně i vymáhat. Jaký bič bude mít na ty instituce, které nebudou doporučení dodržovat, však dosud není jasné. Agentura má nicméně přikládat prioritu také tomu, jak budou státní online systémy přívětivé pro uživatele.

Jak už bylo řečeno, instituce vznikne k 1. lednu. Tedy pokud zákony projdou i Senátem. Zahájení činnosti ale poslanci očekávají až od začátku dubna. Náklady na činnost budou podle předpokladu představovat 300 milionů korun ročně, vzhledem k úsporám vzniklým digitalizací by se ale peníze měly vrátit do dvou let.

Zatím jsme teprve v procesu hledání šéfa rodící se instituce. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš požadavky na tuto pozici aktuálně vystavil na sociálních sítích s tím, že hodlá provést transparentní výběrové řízení. V požadavcích například není uvedeno vysokoškolské vzdělání, dokument zato vyžaduje, aby byl nový šéf schopný „zavádět moderní pracovní kulturu“.

Úspěch? Jen izolovaný

„Ředitel DIA bude mít jediný úkol: agilně pracovat na digitální transformaci a pomáhat ostatním resortům. Nebude to politik, který musí myslet na znovuzvolení,“ uvedl Bartoš. Podle dostupných informací bude ovšem lídr nového digitálního úřadu odvolatelný vládou.

Dosud digitalizace státu pokulhávala. V Česku se o ní roky hovoří, vznik instituce má vláda ve svém programovém prohlášení a dřív mělo Česko i svého zmocněnce pro digitalizaci, pozici, kterou obstarával Vladimír Dzurilla. Ten ale letos skončil a podle informací CzechCrunche přechází do soukromého sektoru.

Bartoš uvedl, že za posledních 10 až 15 let proběhlo mnoho pokusů o proměnu toho, jak se v Česku na nejvyšší úrovni digitalizuje. „Žádný zatím nebyl realizovaný a my všichni jsme v této oblasti ztratili mnoho cenných let a ocitli se na posledních místech v EU,“ poznamenal.

To je poměrně častá výtka službám, které už digitalizací prošly. „Povedené příklady digitalizace agend jsou izolovanými úspěchy, jejichž systematickému opakování brání tuhý resortismus,“ říká iniciativa Společně & Digitálně, která sdružuje organizace jako Česko.Digital, Rekonstrukce státu nebo Hlídač státu. Odkazuje třeba na neschopnost uvést v život jednotnou vizuální identitu státu na internetu gov.cz, byť je povinná.

Vznik DIA vidí jako správný krok a dosavadní neexistenci takového úřadu jako akutní problém domácí politiky. „Česká politická reprezentace dlouhodobě nevěnuje digitální transformaci státní správy dostatečnou pozornost,“ vysvětluje sdružení. Téma bylo podle něj vždy okrajové, ale akutní agendy posledních let ještě k tomu vysály kapacity ministerstva vnitra, pod které oblast spadá.

Programové prohlášení vlády sděluje, že „součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy“.