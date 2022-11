Česko má nového astronauta. Do záložního týmu Evropské vesmírné agentury se dostal pilot z Čáslavi

Stát se astronautem je snem mnoha dětí, ale jen zlomek z nich se k tomu skutečně přiblíží. Za svým si ale šel – a došel – i Aleš Svoboda, který se nově stal součástí týmu Evropské vesmírné agentury (ESA). Instituce, jejíž je Česko součástí, vybrala nové astronauty po více než deseti letech. Čech je mezi nimi ale vůbec poprvé.

Šestatřicetiletý Aleš Svoboda je původní profesí bojový pilot, má hodnost kapitána, ale i doktorát z brněnské Univerzity obrany v oboru letecké a raketové techniky. Kromě toho studoval i na Air University v americké Alabamě.

Jeho dosavadní kariéra se odehrávala především na palubě letounů L-159 a JAS-39 Gripen, létá na nich celkem už čtrnáct let. Řadu operačních zkušeností má ze Švédka nebo Estonska, kde byl součástí sil NATO pro rychlé nasazení, ve své nejvyšší roli byl velitelem této jednotky. V současnosti působí na základně v Čáslavi.

Do kola, které vyhlásila ESA loni, se přihlásilo přes 22 a půl tisíce lidí. Jelikož předchozí kolo bylo vyhlášeno už v roce 2008, kdy ještě Česko nebylo členem této organizace, našinci se mohli hlásit vůbec poprvé.

ESA nakonec vybrala tři muže a dvě ženy, k nim pak dvanáct náhradníků, mezi nimiž je i Svoboda. To znamená, že bude připraven v případě, že by některý z astronautů z hlavního týmu nemohl do vesmíru vyrazit. Mezitím bude pokračovat ve svém zaměstnání.

Jak Svoboda uvedl v rozhovoru pro Českou televizi, výběrové řízení mělo celkem šest fází, už po první zbylo kandidátů jen 1 400. Následovaly testy výkonu, psychomotoriky, paměti, prostorové orientace, psychologické testy a zkoumání kompletní zdravotní stránky. Poslední dvě fáze pak byly pohovory.

Jediným aktivním astronautem českého původu byl v minulosti Vladimír Remek, který se v roce 1978 stal prvním kosmonautem z jiné země než USA a Sovětského svazu. Jediným dalším Čechoslovákem, který společně s ním absolvoval výcvik, byl Oldřich Pelčák. Slováci získali svého prvního astronauta v roce 1999, kdy se na vesmírnou stanici Mir vydal taktéž vojenský pilot Ivan Bella.

Dosavadní tým aktivních astronautů ESA tvoří sedm lidí – šest mužů a jedna žena. Po dvou zástupcích v nich mají Itálie a Německo, po jednom pak Francie, Dánsko a Spojené království. K nim se nyní přidává nově vybraná pětice – další zástupci z Francie a Velké Británie a taktéž ze Španělska a Belgie.

Ze seznamu nově přijatých tak trochu vyčnívá právě britský zástupce John McFall. Je totiž součástí nové skupiny takzvaných paraastronautů. Ti mají létat pod hlavičkou agentury i přes svá fyzická omezení. McFall v devatenácti letech přišel o nohu, ale stal se reprezentantem své země v běhu i na paralympiádě.