Předloni se spoluzakladatel Applu Steve Wozniak rozhodl rozjet novou firmu Efforce, se kterou chce pomoci každému s přechodem na zelenější energii a spolu s tím podporovat ekologické projekty. A byť je Efforce, které k naplnění své mise využívá kryptoměnu, ještě v začátcích, už nabírá významné partnery, a to také z českých řad. S vývojem blockchainové technologie jí pomáhá Ackee Blockchain, které založil Viktor Fischer z Rockaway Blockchain Fund a Josef Gattermayer agentury Ackee.

Efforce sice v několika ohledech funguje podobně jako bitcoin nebo ethereum, dvě nejznámější kryptoměny současnosti, sami tvůrci jej ale vůbec neoznačují za digitální měnu – nic takového se totiž nesnaží vytvořit. Místo toho má jít o platformu pro investice do vývoje a aplikování energeticky efektivních řešení, která mohou snižovat množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry.

Investovat může kdokoliv. Na jedné z podporovaných burz, mezi nimiž je třeba HBTC, Bitcoin.com nebo Gate.io, si lze koupit nebo převést token s označením WOZX. Rozdíl je v tom, že takto získané finanční prostředky Efforce následně rozdělí mezi spolupracující firmy, které je využijí pro snížení své energetické spotřeby. Vzniklé úspory se pak zapisují do blockchainu a přerozdělí zpět držitelům WOZX. Ti tak mohou generovat zisk.

Na konci března pak Efforce plánuje spustit takzvaný stakingový program, který investorům umožní se svými tokeny zlepšit efektivitu systému dané kryptoměny a průběžně dostávat odměny. Staking do velké míry nahrazuje těžbu a snižuje energetickou náročnost kryptoměny, držitelům WOZX pak nabízí v zásadě obdobu akciových dividend. Podobný systém využívá například také Ethereum 2.0.

Právě u vzniku stakingového programu hrálo zásadní roli Ackee Blockchain, které nabízí vývoj a podporu blockchainových technologií. „Na Telegram mi napsal neznámý kontakt, jestli bychom jim nepomohli s vývojem chytrých kontraktů pro staking,“ vysvětluje spoluzakladatel Ackee Josef Gattermayer. „Když zmínili jméno Efforce, vzpomněl jsem si, že jde o blockchainový projekt Wozniaka – věděl jsem, že to musíme udělat,“ pokračuje.

Josef Gattermayer, spoluzakladatel společnosti Ackee Foto: Ackee

Na otázku, jak v Efforce na mladou českou firmu narazili, odpovídá, že skrze doporučení, přičemž vybírali z několika potenciálních partnerů. „My jsme se jim líbili díky přesahu do bezpečnosti a nabídli jsme rychlý termín začátku prací, což bylo pro projekt důležité,“ říká Gattermayer pro CzechCrunch. Ackee Blockchain a Efforce přitom podle jeho slov plánují dlouhodobou spolupráci.

Blockchainová platforma nedávno zveřejnila novou roadmapu na rok 2022. Mezi jinými zmiňuje chytré kontrakty (smart contracts), které se mají objevit ve veřejném repozitáři na GitHubu. Počítá se také se spuštěním systému pro návrhy nových funkcí, aktualizacemi whitepaperu projektu a oznámením významných novinek pro WOZX. Teprve přitom se ukáže, zda kryptoměnový token může fungovat jako efektivní prostředek pro boj s klimatickými změnami.

Blockchainové technologie bývají často kritizovány za svou energetickou náročnost, která naopak přispívá k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Pro Efforce proto bude zásadní, aby energetické úspory byly mnohonásobně vyšší než spotřeba jeho platformy. Podobný projekt navíc blockchain v zásadě vyžaduje, jednak pro zajištění důvěryhodnosti transakcí a na ně vázaných objemů ušetřené energie, jednak pro zajištění možnosti investovat komukoliv. Energetické investice totiž veřejnosti typicky otevřené nejsou.

Hodnota WOZX se aktuálně pohybuje kolem 0,2 dolaru za token, zatím tedy na nejnižší hladině od spuštění. Jelikož je ale projekt teprve ve svých začátcích a v posledních několika měsících o něm nebylo příliš slyšet, jeho relativně malá popularita není překvapením. Spuštění stakingového programu a plánovaný letošní postup by to mohly začít měnit.

Pokud bude platforma Efforce fungovat tak, jak se prezentuje, mohlo by jít o jeden z mála kryptoprojektů, které nejsou jen investicemi pro očekávaný zisk nebo budováním alternativ k současným systémům, ale prostředkem pro skutečnou změnu. V to alespoň doufá Steve Wozniak, apelující na důležitost ochrany životního prostředí pomocí první firmy za pětačtyřicet let, v níž se aktivně angažuje.