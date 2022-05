Česko-slovenské barefooty Be Lenka obouvá přes 60 zemí světa. Obrat značky dosáhl 200 milionů korun

Lenka Cenigová a Juraj Fehervari, spoluzakladatelé značky Be Lenka

Foto: Be Lenka

Zdá se, že barefootové boty už dávno nejsou výstřelkem alternativců, ale plnohodnotná obuv, kterou rádi nosí lidé od Skandinávie až po Severní Ameriku. Alespoň to vychází z výsledků společnosti Be Lenka, jejíž bosé boty vznikají v Čechách a na Slovensku.

Firma, kterou před pěti lety založili na Slovensku Lenka Cenigová a Juraj Fehervari (se kterým jsme loni měli velký rozhovor), zaznamenala v každém roce růst minimálně o 100 procent a aktuálně dodává boty do více než šedesáti zemí světa. Výrobu mladí nadšenci do zdravé alternativy obouvání postupně rozšířili do dílen v Česku a Portugalsku.

I přes to, že hlavní odbyt má obuv značky Be Lenka stále na českém a slovenském trhu, se jí v loňském roce podařilo dosáhnout významného podílu na trhu německém. Silnou pozici si značka vybudovala také ve Skandinávii nebo Severní Americe – spouští proto podporu prodeje na americkém trhu. Zákazníkům chce nabídnout možnost vrácení a výměny zboží nebo expresní doručení.

V roce 2021 putovalo do celého světa více než sto tisíc kusů bot a dětských nosítek Be Lenka, jejichž výrobou se společnost zabývá od počátku svého působení. Její zisk se tak v loňském roce vyšplhal na bezmála 25 milionů korun a obrat se téměř dotkl hranice 200 milionů korun.

Společnost má tedy další prostor pro růst. „Tento rok rozšiřujeme naše portfolio o dvě nové značky. Barebarics jsou stylové barefoot tenisky do města a první kolekce je vyrobená z recyklovatelných a veganských materiálů,“ říká Juraj Fehervari.

Foto: Be Lenka Juraj Fehervari, spoluzakladatel značky Be Lenka

„Těsně před spuštěním je aktuálně řada Nuton zaměřená na milovníky horské turistiky a aktivního životního stylu. Všimli jsme si slušného zájmu také o obuv vhodnou do kancelářského prostředí, proto budeme v budoucnu vytvářet další modely i pro tento typ zákazníků,“ doplňuje. Be Lenka v současnosti také vyvíjí boty, které by se po obnošení daly vyhodit na kompost.

Značka barefootové obuvi od svého založení staví na myšlenkách udržitelnosti, lokální výroby a takzvané slow fashion, která zákazníky vybízí k nakupování módy s rozmyslem. Úspěšně se jí tak daří měnit nejen obouvací návyky lidí, ale také jejich přístup ke spotřebě. Barefoot boty umožňují při chůzi přiloženě rozložit váhu, posilují svaly v chodidle a zlepšují držení celého těla.