Československo se díky němu připojilo k internetu. Jan Gruntorád se teď dostal do světové síně slávy

Psal se 13. únor 1992. V posluchárně 256 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v pražských Dejvicích se sešel malý tým nadšenců, aby provedli krok, o němž možná tehdy vůbec netušili, jak významný je. Vůbec poprvé se totiž z tehdejšího Československa připojili na internet. V jejich čele stál Jan Gruntorád, často přezdívaný otec českého internetu, který se nyní, o třicet let později, dostal do celosvětové Internetové síně slávy.

Jan Gruntorád je zakladatel a do letošního července dlouholetý ředitel sdružení pro rozvoj národní e-infrastruktury CESNET, významně se tak zasloužil o fungování internetu v Česku, v počátcích zejména pro akademické účely. Stál i u zrodu spolku poskytovatelů připojení NIX.cz a správce národní internetové domény CZ.NIC. Letos vystoupil na konferenci WebExpo o budoucnosti webu, kde kromě ní hovořil i o jeho počátcích.

„První webová stránka a s ní i celá soustava dalších stránek, vzájemně propojených odkazy na principu hypertextu, vznikla ve vědecko-výzkumném středisku CERN již v roce 1990. Ale teprve 6. srpna 1991 přišlo oznámení o existenci nové služby World Wide Web a dostupnosti této první webové stránky i mimo středisko CERN – z celého tehdejšího internetu,“ popsal Gruntorád na WebExpu krůčky, na které půl roku poté navázal s československými kolegy.

Internet Hall of Fame, do níž byl nyní Gruntorád uveden, spravuje sdružení Internet Society a už deset let oceňuje osobnosti, které mají mimořádnou zásluhu na vzniku internetu, jeho celosvětové dostupnosti a používání. Gruntorád je první oceněný z regionu střední a východní Evropy. V minulosti do síně vstoupil například „otec internetu“ Vint Cerf, propagátor svobodného využívání internetu Richard Stallman anebo vynálezce webových stránek Tim Berners-Lee.

Aktuální seznam členů Internetové síně slávy zahrnuje 135 osobností, z toho je 25 Evropanů. O výběru rozhoduje na základě obdržených nominací mezinárodní poradní sbor složený z expertů. Síň se otevírá nepravidelně a vždy jen několika lidem, v letošním roce jde o 21 lidí z 11 zemí.

Gruntorád se poprvé s internetem seznámil ještě před pádem železné opony během své čtyřměsíční stáže na Dánské technické univerzitě v roce 1987. O tři roky později vedl tým, který realizoval připojení sálového počítače umístěného v budově ČVUT v pražských Dejvicích k internetu.

Internet Society je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1992, která je zaměřena na vedení internetových standardů, výuku a metodiku. Jedním z hlavních cílů je zajištění otevřeného vývoje a rozšíření internetu pro všechny na celém světě.

S přispěním ČTK.