Český film opět rezonuje ve světě. Animované Moje slunce Mad dostalo nominaci na Zlatý glóbus

Moje slunce Mad je český film s českou hrdinkou, ale téměř celý se odehrává v hlavním městě Afghánistánu. Snad právě díky zajímavému střetu kultur a pojednání o problémech středního východu teď animované dílo režisérky Michaely Pavlátové dosáhlo až na nominaci na Zlatý glóbus. Tuzemská tvorba, typicky jen málokdy oslavovaná, tak má za posledních pár let opět šanci se prosadit ve světě.

Celovečerní drama, natočené na motivy knihy Frišta novinářky Petry Procházkové, pojednává o mladé ženě Heleně, pražské rodačce. Na studiích se seznámí s Nazirem, zamiluje se do něj a přes varování jejího okolí s ním odjede žít do Kábulu. Nová, na místní poměry velice progresivní rodina hrdince v exotickém a neznámém prostředí poskytuje oporu, ale náročné situace na sebe nenechají dlouho čekat. V tom do života Heleny, nyní Herry, vstoupí další osudový muž, malý sirotek Mad pocházející z dalekých hor.

Příběh a prostředí, v němž se odehrává, vychází ze zkušeností Procházkové s afghánským manželem i informací získaných z kontaktu s afghánskými ženami. Ačkoliv filmová adaptace zobrazuje mnoho fenoménů omezování osobní a myšlenkové svobody afghánské společnosti, stále se odehrává spíše v liberálnější části země, silně ovlivněné západní přítomností. Dnes, kdy v Kábulu opět vládně Tálibán, má proto Moje slunce Mad výrazně odlišný kontext než v době vzniku.

Určitá nezamýšlená relevance, spolu se silným, do jisté míry univerzálním příběhem, jistě přispěla k nominaci filmu na Zlatý glóbus. Konkrétně má snímek Michaely Pavlátové šanci ocenění získat v kategorii Nejlepší animovaný film, vyhlašované teprve od roku 2007. České dílo se mezi nominanty objevuje vůbec poprvé.

O Zlatou sošku bude soupeřit s poměrně silnou konkurencí, tematicky také zaměřenou na nekonvenční příběhy a prostředí. Dokumentární animovaný film Utéct z Dánska se dokonce také odehrává v Afghánistánu. Další tři nominované snímky pak pochází od Disneyho. Raya a drak pojednává o hledání rovnováhy ve fantazijním světě poničeném spory, Encanto objevuje důležitost zdánlivě obyčejné dívky a Luca zase představuje neobyčejného chlapce snažícího se zapadnout.

Moje slunce Mad vedle typicky fantaskních disneyovek zaujme silným příběhem, který se mohl skutečně odehrát. Režisérka, působící také jako vedoucí katedry animace na FAMU, přes animovaný formát usilovala o realistické vyobrazení Afghánistánu. Například exteriéry Kábulu tak vznikaly na základě dokumentárních fotografií z města a mnoho scén odráží situace, co reálně nastaly. Porotě Zlatých glóbů tak film své téma nabídne způsobem, který u ní často rezonuje.

Animovaný film, který má u nás dlouhou tradici, je zvlášť v posledních letech opět více vidět. Předloni vyhrál studentského Oscara krátkometrážní snímek Dcera od režisérky Darii Kashcheevy, studentky českého FAMU. Dokonce se mu dostalo nominace v hlavní soutěži Akademie. Letos zase do tuzemských i zahraničních kin vstoupil dosud nejdražší loutkový film, co kdy v Česku vznikl – dobře přijatá alegorie Myši patří do nebe. Ta už dosáhla například na cenu za nejlepší animovaný film na filmovém festivalu v Šanghaji nebo nominaci na Evropských filmových cenách.

Případný úspěch Moje slunce Mad bude naneštěstí ve světě vidět méně, než by byl v předchozích ročnících. Zlaté glóby se letos původně vůbec konat neměly, protože televize NBC s exkluzivními právy na vysílání ceremoniál odmítla ukázat v televizi v reakci na kontroverze s korupcí v porotě. Čeští tvůrci nicméně doufají, že zaujmou také Akademii udělující Oscary, kde se bude v jiné kategorii ucházet ještě jeden tuzemský film, Zátopek.

Režisérka Michaela Pavlátová Foto: Aerofilms

Zlaté glóby dnes vyhlásily nominace také ve všech ostatních kategoriích. Například o titul nejlepšího dramatického filmu se bude ucházet Duna, Síla psa nebo Coda, mezi komediemi a muzikály má zase šanci K zemi hleď!, West Side Story nebo Lékořicová pizza. Mezi nominovanými režiséry je Danis Villeneuve, Steven Spielberg, Kenneth Branagh a také dvě ženy – Maggie Gyllenhaal za drama Temná dcera a Jane Campion za western Síla psa.

Kompletní seznam nominací je na webu Zlatých glóbů nebo na ČSFD. Datum nevysílaného vyhlášení je 9. ledna příštího roku.