Český král tenisek. Mladík na limitovaných párech točí desítky milionů a míří za hranice

Jeho byznysová jízda začala vcelku nevinně. A nebýt hudby, možná by nikdy ani neodstartovala. Když totiž třiadvacetiletý Bohumír Hájek poprvé v rapových videoklipech viděl, jak stylové boty interpreti nosí, začal se o prémiovější tenisky zajímat podrobněji. Některé z nich chtěl sám vlastnit. Jak ale později zjistil, v Česku většina z těch dražších, exkluzivnějších bot jednoduše nebyla. Rozhodl se to změnit – a vybudoval obchod, který je jedním z hlavních míst, kde se zájemci o sběratelské tenisky scházejí. Letos s ním cílí na tržby okolo 150 milionů korun.

Bohumír Hájek podniká v oblasti takzvaného resellu limitovaných tenisek. V podstatě jde o přeprodej takových párů bot, o které je velký zájem, ale nabídkou nemohou uspokojit všechny. Proto některé modely rostou výrazně na ceně. A například ve Spojených státech, kde je tato oblast mnohem rozvinutější než v Česku, se mohou prodávat v přepočtu i za stovky tisíc korun. Existují tací, kteří právě na resellu tenisek vydělávají nemalé peníze.

„Před sedmi lety jste v Čechách prakticky nedokázali normálním způsobem sehnat prémiové tenisky, které byly vyrobeny jen ve velmi omezeném počtu a proslavily se například tím, že je nosí celebrity. Tehdy skoro neexistovali ani přeprodejci. A když už se něco našlo, ověřit, zda se skutečně jedná o autentický kousek, nebylo vůbec jednoduché,“ říká pro CzechCrunch rodák z Moravského Krumlova.

Protože ho sneakers, jak se zpravidla sběratelským teniskám slangově říká, zaujaly, snažil se tento rozmanitý segment lépe pochopit. Vášeň k limitované streetwearové obuvi kombinoval se studiem na Mendelově univerzitě v Brně, až se to zlomilo v založení vlastního obchodu s prémiovými teniskami pod názvem Sneaker Gallery. A následného zanechání školy.

Foto: Sneaker Gallery Bohumír Hájek začal podnikat s teniskami ještě během studia

Rozjezd Hájkovy podnikatelské kariéry byl vcelku náhodný. Doslova. Kdyby se totiž neúčastnil losování o jeden velmi prestižní pár tenisek, možná by ještě stále studoval a hledal si běžné zaměstnání. „Bylo to v době, kdy teniskoví sběratelé po celém světě prahli po modelu Yeezy Boost 750 Black od Adidasu, který navrhovala ikona rapové scény Kanye West,“ vzpomíná.

„Zjistil jsem, že o ně i tady probíhá raffle, tedy losování, které je ve světě sneakers běžným a mnohdy jediným způsobem, jak exkluzivní tenisky získat. Tak jsem se ho účastnil – a měl štěstí. Byl jsem vylosován a dostal možnost si je za deset tisíc korun koupit. To jsem udělal, protože jsem věděl, že když bych je chtěl přeprodat dál, můžu si říct klidně i čtyřnásobně vyšší cenu,“ popisuje Hájek.

Pak se jeho dráha začala pomalu rozbíhat. Ve skromných podmínkách sháněl nejrůznější tenisky prestižnějšího ražení, se kterými se snažil nejprve obchodovat na sociálních sítích. A nebyl sám – na Facebooku (potažmo i na portálu Vinted) to zkoušeli i další. „Věřil jsem si. Měl jsem o sneakers hodně načteno a minimálně v teoretické rovině jsem podnikání rozuměl. To na start stačilo,“ říká.

Poněkud amatérské přeprodávání na sociálních sítích se okolo roku 2017 překlopilo v založení vlastního e-shopu, který už měl jasnou strukturu a zájemci přesně věděli, co na něm budou nacházet. I když teď Hájek přiznává, že internetový obchod, jaký měl před pěti lety, rozhodně nijak zvlášť profesionálně nepůsobil. „V té době jsem ale myslel, že je super,“ zmiňuje s úsměvem.

Nedlouho poté mu dorazila nabídka od kamaráda na pronájem prostor v Brně, kde by mohl tenisky prodávat i fyzicky. Chvíli váhal, jelikož nikdy neměl ambici přesunout se do offlinu, pak mu to ale přišlo jako zajímavý nápad. Uvědomil si, že přes kamennou pobočku by mohl lépe propojovat fanoušky tenisek mezi sebou a utvářet tak prostředí, ve kterém se rád pohyboval.

„V kamenné prodejně jsme si vyzkoušeli, že v Brně je dostatečně velká kupní síla, což mě motivovalo se po necelém roce od otevření přesunout do větších prostor. Spolu s tím jsem si našel i první brigádnici, která je se mnou dodnes a řídí většinu firemních procesů,“ popisuje Hájek. Byznys s limitovanými teniskami mu rostl pod rukama a sortiment se rozšiřoval. Už nešlo pouze o tenisky.

Nakupovat a zase nakupovat

Hájkova firma funguje na jednoduché rovnici – pokud chce něco prodat dál, musí něco nejprve nakoupit. To je ostatně podstata přeprodávání. A kupovat limitované tenisky, u nichž se očekává, že bude jejich cena růst v čase, není zrovna primitivní disciplína. Musí být totiž neustále v pozoru, sledovat každý nový release (tedy jejich vydání) a včas objednávat, jinak by také mohlo být pozdě.

„Když chceme kupovat zboží přímo u výrobců, respektive retailerů, jsme nuceni se pokoušet kupovat zboží přímo v den vydání, což je vzhledem k charakteru produktů obtížné. Málokdy se nám povede zakoupit zboží v požadovaném množství,“ vysvětluje Hájek jeden ze způsobů, jak tenisky shání. A stejně tak se pořizují také oblečení a doplňky.

Foto: Sneaker Gallery Bohumír Hájek, zakladatel obchodu Sneaker Gallery

Další možností je výkup zboží od jiných sběratelů, kteří taktéž moc dobře vědí, že se na teniskách dají vydělat slušné peníze, ale nedokážou je prodat koncovým zákazníkům. „Proto často prodávají zboží s nižší marží obchodům, jako jsme my. Výkup zboží je obecně finančně méně výhodný, jsme ale díky němu schopni získat dostatek zboží, který uspokojí náš odbyt. Tímto způsobem kupujeme většinu,“ dodává.

Efektivním způsobem, jak Sneaker Gallery rozšiřuje svou nabídku, je také komisní prodej. Když se tyto tři pilíře sečtou, vznikne systém, na kterém firma už několik let úspěšně funguje. Přelomové pro ni ale byly roky 2020 a 2021. Nejen z pohledu koronavirové pandemie, která přetočila její mechanismus tak, že se začala více soustředit na prodej online, ale také z pohledu profesionalizace.

„Všechno vyrostlo hrozně rychle. Před dvěma lety jsme se znovu stěhovali do ještě větších prostor na brněnském Náměstí Svobody. Do toho jsme začali rozšiřovat tým o stálé zaměstnance, pořídili sklad pro tisíce tenisek a dokonce rozjeli expanzi do zahraničí, konkrétně na Slovensko. Finalizujeme také vstup do Maďarska,“ popisuje Hájek. A dodává, že Sneaker Gallery má v nabídce zhruba 750 limitovaných tenisek a skladové zásoby okolo deseti tisíc produktů.

Rostoucí zájem o zboží ze Sneaker Gallery se odrazil také na tržbách. Zatímco rok 2020 zakončila Hájkova firma s 12 miliony korun a 1800 objednávkami, loni to bylo už v rozmezí 60 až 70 milionů korun a 11 tisíc objednávek. „V zisku však zatím nejsme. Díky nedávným investicím do rozšiřování sortimentu a marketingu se pohybujeme v lehké ztrátě,“ uvádí Hájek. Konkrétnější být nechce.

Letos by Sneaker Gallery chtěla atakovat hranici 150 milionů korun v tržbách, přičemž do budoucna má v plánu další zahraniční expanze a otevírání nových prodejen v Česku. A vyhlídky má optimistické – také v Česku totiž streetwearová scéna nabírá na síle, což Sneaker Gallery vidí na číslech i trendu na sociálních sítích.