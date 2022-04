Český Krumlov dostane novou čtvrť. Areál nábytkářské firmy ovládnou visuté zahrady

Architektonické studio A8000 se chystá na obnovu potoka. Ne, že by se snad z předních českých architektů stali vodohospodáři. Kolem staronového vodního toku v Českém Krumlově by ale měla zároveň vyrůst nová městská čtvrť. A to v areálu bývalé nábytkářské firmy Jitona mezi sídlišti Za Nádražím a Mír.

Průmyslový areál chátral dlouhých třicet let. Zbytky někdejší továrny se už postupně zlikvidovaly. K zemi šly budovy, komín i parovodní potrubí. Místo toho tady vyroste víc než šedesátka apartmánů a 131 bytů všech velikostí, tedy od jedné místnosti s kuchyňským koutem až po pět. Součástí budou také obchody restaurace a kanceláře.

To vše ve vertikálním provedení od studia A8000, které je na jihu doma. „Hlavním architektonickým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální rozčlenění, což odpovídá i vertikálnímu charakteru celého města. Okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality,“ popisuje architektka Daniela Týfová z A8000.

Foto: A8000 Zástavba nahradí výrobu nábytku společnosti Jitona

Až na výjimky mají všechny bytové jednotky soukromý venkovní prostor v podobě terasy, lodžie nebo balkonu. Ty jsou v některých budovách tvořeny kaskádovitě a připomínají visuté zahrady. Projekt počítá také s garážemi a venkovním parkovacím stáním.

Investor SVV real do projektu s názvem Krumlovský Vltavín dá odhadem tři čtvrtě miliardy korun. Nejvyšším objektem bude šestipatrový apartmánový dům s vysunutými boxy a šikminami. Ten by měl být hotový jako první a noví majitelé by se mohli nastěhovat během příštího roku. Nejvyšší dům má kromě jiného také chránit zbývající stavení od hluku.

Foto: A8000 První vznikne apartmánový dům.

Další domy budou mít plochou a také zelenou střechu. Dohromady by menších budov mělo být jedenáct. „Zejména západní fasády domů nad potokem jsou protkány ustupujícími lodžiemi v nižších podlažích a terasami v horních podlažích. Objekty jsou díky tomu na první pohled živé a jasně čitelné, ačkoli si drží základní jednoduchou a geometrickou pravidelnost a řád,“ popisuje ateliér.

Součástí projektu je také zmíněná obnova potoka. Ten byl během provozu Jitony zatrubněný. Architekti chtějí obnovit původní koryto a potok nechat co nejvíc přístupný veřejnosti. „Na této pro Krumlov typické morfologii budov vyrůstajících kolem vodního toku jsme založili celý koncept,“ uvedl před dvěma lety na jednání českokrumlovského zastupitelstva architekt Martin Krupauer.

Projekt počítá i s využitím zeleného svahu v blízkosti budoucí zástavby, který by měl fungovat jako park. Místo by mohlo sloužit pro rekreaci obyvatel nových domů, ale i současných sídlišť. Kolem potoka by také měla vést alej.