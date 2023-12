Uložit 0

Co se stane, když se věda spojí s videohrou – ne však ve smyslu edukativním, ale v žánrech akce a hororu? To si můžete vyzkoušet v právě vydané hře Mycosis, která je dílem jediného českého tvůrce. Jak už to tak při zobrazování vědy ve hrách bývá, čeká vás v ní nebezpečná cesta skrz laboratoř, kde se všechno pokazilo…

Nenechte se zmást dvourozměrnou grafikou s kostičkovým nádechem retra. Mycosis od českého vývojáře a vědce Tomáše Větrovského je až překvapivě propracovaná hra. Kromě čistě akční likvidace houbových zombie (houbie?!) v ní budete řešit logické hádanky i plošinovkové skákací pasáže, používat různé předměty a vybavení (od hasicích přístrojů až po baňky s kyselinou…) a potkáte se i s přátelskými postavami. Však se Mycosis, která právě vyšla na Steamu, odkazuje na takové tituly, jako je slavný Half-Life nebo ještě starší akce Abuse.

Možná vás při pohledu na boj s lidmi proměněnými houbovou infekcí na vraždící monstra napadne ještě další inspirace – herní série a dnes už i seriál The Last of Us, jež zpracovává právě houbovou apokalypsu. „Ale já jsem téma houbových zombie otevřel už v roce 2016, kdy jsem na konferenci Fungal Genetics v Paříži vytvořil první koncepty Mycosis. A paradoxně jsem tehdy o The Last of Us ještě nevěděl, protože byla jen na PlayStationu a já jsem nikdy konzoli nevlastnil,“ prozradil sólo vývojář v dřívějším rozhovoru pro CzechCrunch.

Když totiž Větrovský nevyvíjí a nevydává svou hru, je pracovníkem Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Na což odkazuje náplň hry i její podtitul Heroes of MBÚ. Při své činnosti se samozřejmě potkal i s houbami rodu Cordyceps, které hrají takříkajíc hlavní roli v The Last of Us. „Životní strategie parazitických hub rodu Cordyceps, tedy zombifikace hmyzu, je ve vědecké komunitě poměrně notoricky známá. A mně tehdy přišlo zajímavé, že nikdo s touto tematikou nevytvořil počítačovou hru,“ dodal Větrovský.

Inu, vytvořil – ale nyní se k ní přidala další a vy si tak můžete vyzkoušet pomyslné The Last of Us po česku. Velkou inspirací nicméně pro vědeckého vývojáře byl už zmiňovaný Half-Life, který nedávno oslavil 25 let od vydání. Také střílečka od společnosti Valve sázela na mix akce a zapojení mozku i na vyprávění příběhu nikoliv pomocí pasivní konzumace předtočených scén, ale přirozenou akcí odehrávající se přímo ve hře a často i bez ohledu na hráče.

„V Half-Life došlo k revolučnímu posunu v úrovni level designu 3D her od víceméně jednoduchého bludiště jako ve Wolfensteinu nebo Doomu k rozmanitému prostředí, kde dialogy, hádanky a naskriptované scény skvěle vtahují hráče do děje. A tak máte pocit, že se nacházíte spíš ve filmu než ve hře,“ popsal Větrovský. Podobný, byť samozřejmě nesrovnatelně nízkorozpočtový způsob vyprávění a navození atmosféry žijícího (tedy spíš trpícího) vědeckého komplexu volí i Mycosis.

Právě vydaný titul není Větrovského prvotinou, herní tvůrce vystupující coby jednočlenné studio Wietrack už dříve vytvořil demoverzi strategické hry o mravencích. Do finální podoby ale dotáhl až Mycosis: Heroes of MBÚ, která kromě hry pro jednoho hráče, jež zabaví asi na čtyři hodiny, nabízí i multiplayer. Infikovat se videohrou od českého vědce můžete nechat na Steamu, kde Mycosis pořídíte za 10,79 eura čili zhruba za 260 korun.