Český miliardář Němec vybudoval v Řecku golfovou oázu. Zapojil do ní i pražské architektonické studio

V zátoce Navarino, která se nachází v jihozápadní části Peloponéského poloostrova v regionu Messénie, začal v roce 2018 vyrůstat golfový ráj Navarino Hills. Ten je součástí rozsáhlého projektu Costa Navarino, do něhož se před lety investičně zapojil i jeden z nejbohatších Čechů Tomáš Němec. K luxusním hotelům, lázním a soukromým rezidencím zde přibyla golfová klubovna s přilehlými hřišti o rozloze přibližně 2 200 metrů čtverečních, na jejíž realizaci se podílelo i pražské architektonické studio L. Z. Atelier a česká společnost Konsepti.

Malebná oblast plná olivových hájů s výhledem na Jónské moře, jehož modrá barva se žádné jiné nepodobá, učarovala bývalému spolumajiteli České gumárenské společnosti Tomáši Němcovi. Ten zbohatl především na byznysu s pneumatikami pro auta a traktory a mimo jiné koupil také značku Kästle zaměřenou na výrobu lyží, o čem psal před lety kolega Luboš Kreč pro Hospodářské noviny.

Tomáš Němec má kromě lyžování velkou zálibu také v golfu. Když se tak podle magazínu Říká kdo seznámil s rodinou Constantakopoulosových, která začala v zátoce Navarino stavět polyfunkční luxusní resort s golfovými hřišti, rozhodl se, že se do projektu finančně zapojí. Začal zde tak budovat další dvojici greenů s klubovnou.

Výstavba začala v roce 2018 a do navrhování osmnáctijamkových hřišť se zapojil dvojnásobný vítěz turnaje Masters José María Olazábal. Jedno nese název Olympic Academy Golf Course (jde totiž o první golfové hřiště olympijské akademie na světě) a má délku 6 366 metrů, druhé se jmenuje The Hills Course a měří 6 280 metrů. Celkem zabírají plochu 500 hektarů. Každé hřiště je úplně jiné, obě ale spojují krásné výhledy na moře a panorama okolní krajiny.

Foto: Costa Navarino Z golfových hřišť se otevírá výhled na moře

Po uspokojivé hře se mohou golfisté vydat do přilehlé klubovny, jejíž součástí je také tapas bar, restaurace a kanceláře a která má hned několik českých stop. Navrhlo ji pražské studio L. Z. Atelier, za nimž stojí architekt Lubomír Zeman. Klubovnu se svým týmem pojal tak, aby co nejvíce vycházela z charakteru přírody, která ji obklopuje. Nejvíce se tak při realizaci uplatnily materiály jako dřevo a kámen.

„Hlavní vizí návrhu bylo nechat na přírodě, aby udělala svou práci. V celkovém dojmu se přitom spojuje místní duch s modernistickým přístupem. Budova se prolíná se svým okolím a vystupuje do výšky pouhých 7,7 metru nad zemí, přičemž se ukrývá za krásnými olivovníky, které se na místě přirozeně vyskytují,“ dodává Sugandha Chaudhary z L. Z. Atelieru.

Při navrhování se museli architekti z L. Z. Atelieru vypořádat s tím, že již bylo předem přesně stanoveno místo, na kterém má klubovna vyrůst, a také byl dán její tvar. Obojí šlo ruku v ruce s přísnými řeckými předpisy pro výstavbu, které se na lokalitu v zátoce vztahují, celou dobu je tak museli mít v patrnosti.

„Cílem bylo postavit něco, co na první pohled upoutá pozornost, ale zároveň nebude příliš vyčnívat. Využít jsme chtěli také výhled na navarinský záliv a golfové hřiště, čehož se poměrně dobře podařilo dosáhnout,“ popisuje práci na projektu Sugandha Chaudhary.

Interiérové řešení klubovny si vzala pod svá křídla společnost Konsepti Davida Řezníčka. Ta má s realizací veřejných i rezidenčních interiérů, včetně těch zahraničních, velké zkušenosti. Podílela se například na projektu Slovenské národní galerie v Bratislavě, která byla před nedávnem kompletně zrekonstruována. Z dalších zahraničních interiérů pak za zmínku stojí například projekt soukromého ostrova Velaa na Maledivách.

Foto: Konsepti Za interiérovým řešením stojí společnost Konsepti

V Costa Navarino společnost Konsepti zajistila kompletní vybavení interiéru restaurace, baru, venkovní terasy, kanceláří a dalších provozních prostor. V interiéru se nachází mimo jiné venkovní nábytek značek Tribù a Ethimo, křesla a barové židle z kolekce Mood od značky Tribù, do provozních prostor, jako je recepce či kanceláře, tým Konsepti vybral nábytek značek Knoll, Sedus a Alias.

„Dodávali jsme i celou řadu atypického nábytku na zakázku, kde z největší části šlo o vybavení obchodu s golfovými potřebami, a dále také prvků v restauraci a baru nebo golfových šatnách jako například atypické taburety či lavičky,“ říká k interiérovému řešení David Řezníček. V celém prostoru hrají prim zemité a lokální materiály, které odkazují na messénskou krajinu, a rustikální dekorace doprovázené jemnými pastelovými tóny.