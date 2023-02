Český pas otevírá bránu do 186 zemí. V celosvětovém srovnání se umístil na sedmé příčce

Málokdo si možná uvědomuje, jak pas ovlivňuje možnosti cestování. Přitom podle žebříčku Henley Passport Index, který vzniká na základě údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), cestovní doklady z pouhých sedmnácti procent zemí umožňují cestovatelům bezvízový přístup do více než čtyř pětin z 227 destinací světa. Nejlépe jsou na tom z hlediska síly pasů asijské země v čele s Japonskem. I Česko je na tom ale velice dobře – letos se umístilo na úctyhodném sedmém místě.

Po pandemických otřesech je cestování zpátky v plné síle, zejména po tom, co Čína v lednu po třech letech otevřela hranice jak pro své obyvatele, tak pro přespolní. Přesto to ale pro všechny držitele pasů neznamená, že by koupě letenky byla stejně snadná jako rezervace hotelu. V některých případech je totiž před vycestováním potřeba zajistit víza, jejichž schválení cílovou zemí může trvat týdny i měsíce.

Nejsnazší to mají v tomto ohledu držitelé japonských pasů. Ty se již pátým rokem totiž v rámci žebříčku umístily na prvním místě, což znamená, že umožňují bez nutnosti víza navštívit 193 zemí z 227. V závěsu za zemí vycházejícího slunce je Jižní Korea a Singapur, které mají otevřené hranice bez nutnosti víza do 192 zemí. O třetí místo se dělí Německo se Španělskem, které mají přístup do 190 zemí.

O čtvrté místo se podělily tři země, které mají bezvízový přístup do 189 zemí: Finsko, Itálie a Lucembursko. Pátou příčku obsadily Rakousko, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko se 188 pomyslnými body, o jednu zemi méně mohou navštívit držitelé pasů francouzských, irských, portugalských a britských. Do šestého místa se přitom v porovnání s rokem 2022 co do síly pasů nic nezměnilo.

Česká republika se na žebříčku umístila na sedmém místě, což znamená, že její cestovní doklad otevírá bránu do 186 zemí. Stejnou možnost mají USA, Švýcarsko, Belgie, Nový Zéland a Norsko. V případě Česka pak došlo v porovnání s předchozím rokem k posunu, jelikož český pas povýšil o příčku výše. Loni sdílel osmé místo s Austrálií, Kanadou, Řeckem a Maltou.

Válka na Ukrajině se na loňských výsledcích žebříčků zatím neodrazila. Jak Ukrajina, tak Rusko nyní mají „na papíře“ stejnou pozici, kterou měly před propuknutím ruské invaze. Ukrajina je na 36. místě se skóre 144, Rusko pak na 49. místě se 118 body. Avšak uzavření vzdušného prostoru a sankce mířené na Rusko znemožnily jeho občanům cestovat do většiny vyspělých zemí světa, kromě výjimek, jako jsou Dubaj a Turecko.

Naopak Ukrajincům byl usnadněn přístup do Evropské unie, kde mohou nyní žít a pracovat až tři roky. Ukrajina je přitom podle žebříčku Henley Passport Index největším skokanem poslední dekády – vyšplhala se totiž vzhůru o 24 příček. Analytici tak předpokládají, že pokud se země připojí do EU, s velkou pravděpodobností budou její pasy patřit mezi desítku nejsilnějších.

Co se opačné strany cestovatelského seznamu týče, vůbec nejhůře je na tom Afghánistán, který má bez víz otevřené hranice pouhých 27 zemí. V porovnání s Japonskem jde o rozdíl 166 destinací, což je v osmnáctileté historii žebříčku vůbec největší propast. Příliš dobře na tom nejsou ani Irák a Sýrie, které se umístily na druhé a třetí příčce odzadu.

Henley Passport Index ale také upozorňuje na země, které mají potenciál v nadcházejících letech výrazně sílit. Například držitelé pasu Spojených arabských emirátů si za posledních deset let polepšili o více než sto zemí. V desetiletém horizontu výrazně vyrostla také Kolumbie, která si připsala 70 zemí. S kartami by také mohlo zamíchat podepsání bezvízové dohody Evropské unie s Kuvajtem a Katarem.