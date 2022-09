Český Pealock roste. Své chytré zámky na kola inovuje a přidává možnost pojistit se přímo v aplikaci

Lyže u alpských chalup jen tak opřené o stojany či jízdní kola zaparkovaná před supermarkety, to všechno jsou velká lákadla pro zloděje, kteří si mohou relativně snadno odnést sportovní vybavení i za desítky tisíc korun. Často jim k tomu přitom stačí nenápadně přestřihnout jeden jediný drátek.

Podobně hořkou zkušenost má i Marek Vala, kterému tímto způsobem na svahu odcizili lyže v hodnotě 20 tisíc korun. Právě díky této zkušenosti se však v jeho hlavě zrodil nápad na vytvoření odolného zámku, na který si zloději jen tak nepřijdou a který by mohl chránit lyže, kola i další majetek.

Svůj projekt pojmenoval Pealock a pro peníze si v roce 2020 došel na americký Kickstarter, kde se mu podařilo vybrat kýženou částku v přepočtu přibližně 700 tisíc korun. Přes počáteční zádrhele se nakonec podařilo vývoj zámku dotáhnout do konce. A na trh dostat v Česku vyráběné zařízení, které před zloděje klade řadu překážek.

Díky elektronice a senzorům dokáže zámek detekovat pohyb, při snaze jej poškodit začne vydávat hlasitý zvuk a upozorní majitele, že se s jeho vybavením něco děje. A to i na dálku prostřednictvím upozornění v telefonu. Zámek je navíc vyroben z odolných materiálů a zloděj si tak dvakrát rozmyslí, zda se chce do překonávání všech těchto nástrah pouštět.

Foto: Pealock Zámek lze použít na sportovní náčiní, ale také na kočárky, skútry a další

Pealock zabodoval u porotců designérské soutěže Red Dot a oslovil také investiční fond Nation 1 spolu s výrobcem 3D tiskáren Prusa Research. Ti do něj v minulém roce investovali 11 milionů korun, díky čemuž se Pealocku podařilo proniknout i na zahraniční trhy a celkově za rok 2021 prodat na tři tisíce kusů svých zámků.

Loňský rok tak společnost završila s obratem šest milionů korun. „Letos vyrosteme přibližně o 100 až 150 procent, tzn. na 12 až 15 milionů korun. Na další rok bychom chtěli udržet stejné tempo růstu a být již na začátku cyklosezóny připraveni na zahraniční trhy s Pealockem 2, kde nyní jednáme s potenciálními distributory a pojišťovnami,“ říká pro CzechCrunch Marek Vala.

Právě další generace modelu Pealock má přinést například nový GPS lokátor, který by měl poskytnout ještě lepší ochranu majetku. Pealock navíc spouští spolupráci s pojišťovnami. Díky zapojení České podnikatelské pojišťovny (ČPP) si bude možné přímo v jeho aplikaci sjednat pojištění proti odcizení, a to na libovolnou dobu od jednoho až do 365 dní.

Cena takové služby se bude odvíjet od typu pojištěného vybavení, jeho hodnoty a také období, na kdy je pojištění zřizováno. Přesnou cenu pojištění si pak bude možné dopředu spočítat přímo v aplikaci. Kupříkladu celoroční pojistka na kolo v hodnotě 50 tisíc korun vychází na 1 200 korun a pojištění lyží na prodloužený víkend v Rakousku na 146 korun. Mimo pojištění majetku skrze aplikaci Pealocku by navíc mělo být v budoucnu možné také sjednat si v ní i cestovní pojištění. A to díky domlouvané spolupráci s pojišťovnou Axa.

Dle statistik uváděných Pealockem počet krádeží kol na území České republiky stoupá. Zatímco v roce 2020 byla odcizena kola a elektrokola v hodnotě 108 milionů korun, v loňském roce hodnota odcizeného vybavení vystoupala již na 135 milionů korun.