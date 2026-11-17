Český rapper PTK během jediného večera vyprodal dvě O2 areny. A přes polovinu třetí
Nepotřeboval masivní promo, aby přepsal historii českého rapu. Na vyprodání dvou pražských O2 aren mu stačilo jen pár hodin.
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PTK, jeden z největších českých rapperů současnosti, dokázal něco, co se na tuzemské rapové scéně ještě ani vzdáleně nepodařilo. Během jediného večera vyprodal dva koncerty v pražské O2 areně, a to výhradně prostřednictvím svého soukromého kanálu na Instagramu, kde oznámil spuštění prodejů lístků. Zájem fanoušků byl natolik velký, že vzápětí přidal třetí termín, na který už se prodalo 70 procent vstupenek.
Koncerty se uskuteční příští rok, konkrétně 1., 2. a 3. prosince, tedy krátce před Vánoci. Pro Patrika Aišmana alias PTK jde o dosud největší milník kariéry, během níž se postupně vypracoval z českého rapového undergroundu mezi nejposlouchanější domácí interprety. Jeho úspěch zároveň ukazuje, jak výrazně se proměnila pozice rapu na české hudební scéně. Žánr, který ještě před lety patřil především do menších klubů, dnes dokáže přitáhnout desetitisíce fanoušků do největších koncertních prostor v zemi.
Pražská O2 arena už přitom několik významných momentů českého rapu zažila. V roce 2023 v ní společně vystoupili Calin a Viktor Sheen, který se o rok později vrátil se sólovým koncertem. V roce 2024 se na stejné pódium postavil také Ektor a letos v září odehrál dva vyprodané koncerty Yzomandias. PTK se tak zařazuje mezi největší jména domácí scény, přičemž jeho úspěch vyniká především nebývalým zájmem fanoušků v tak krátkém čase.