Zatímco pro jednu firmu může představovat vybraná surovina nepoužitelný odpad, jiná v něm najde poklad, z něhož lze třeba dál vyrábět. A když se tyto strany propojí, ušetří to miliony korun jednotlivým společnostem a zároveň si uleví také životní prostředí. S takovou misí přišel na svět před dvěma lety startup Cyrkl a pod vedením svého zakladatele Cyrila Klepka teď získává významnou finanční injekci na expanzi do celé Evropy.

Aktuálně pomáhá Cyrkl prodávat, kupovat a identifikovat odpady a materiálové toky více než 10 tisícům firem napříč zeměmi zejména ve střední Evropě. Díky tomu firmy šetří peníze a také redukují emise oxidu uhličitého. Se svou chytrou platformou, která pomáhá přetvářet odpad na zdroje v souladu s principy cirkulární ekonomiky, teď míří Cyrkl do dalších zemí.

„V tuto chvíli jsme nejsilnější ve střední Evropě, v blízké době však chceme vstoupit do patnácti nových zemí. V příštím roce nás čeká expanze do Irska a Velké Británie, ale i za hranice Evropy. Naši službu bychom rádi rozšířili i do Spojených států a Kanady, kde vidíme v oblasti cirkulární ekonomiky velký potenciál,“ říká Cyril Klepek, zakladatel a výkonný ředitel Cyrklu. Ve velkých expanzních plánech nyní startupu pomůže nová investice.

Desítky milionů korun do Cyrklu posílá společnost Kahikatea, kterou založil podnikatel Miloš Krejník. Ten sám téměř deset let budoval datový startup Qminers a nyní se pustil do investic. Připojuje se tak k investičnímu fondu Tilia Impact Ventures, za nímž stojí Silke Horáková s Petrem Vítkem a který již Cyrkl v jeho rozvoji několika miliony korun podpořil. I díky nové investici by chtěl začít Cyril Klepek propojovat firmy a zdroje ideálně z celého světa.

Aktuálně dokáže systém odpadového tržiště, které Cyrkl buduje, propojit firmy pomocí algoritmů na základě pokročilé analýzy dat – propojí tedy firmy s pro ně relevantními surovinami, jež dává smysl dál využít. V budoucnu by mělo být pro firmy možné přes tržiště řešit také veškerou související administrativu, finanční transakce i logistiku. Vedle samotného odpadového ekosystému, který funguje i v mobilní aplikaci, pak ještě Cyrkl poskytuje také poradenství v oblasti efektivního a šetrného nakládání s dopady.

Pro CzechCrunch Cyril Klepek prozradil, že letos jeho startup zakončí rok na tržbách pohybujících se kolem osmi milionů korun. V příštím roce už cílí na 40 milionů a působit by měl napříč celou Evropou. Na naší letošní konferenci CzechCrunch Onlajn zakladatel Cyrklu říkal, že byť to na první pohled nemusí vypadat, odpad má svou hodnotu a jeho prodejem firmy dokážou ušetřit až 45 procent nákladů.