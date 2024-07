Český startup Deepnote v datech dělá revoluci jako kdysi Excel. Kupuje amerického konkurenta

Uložit 0

Český startup Deepnote slovenského zakladatele Jakuba Jurových vyvíjí platformu na práci s daty a klienti jej po celém světě využívají zejména na datovou analýzu, spolupráci a rychlejší tvorbu datových aplikací či umělé inteligence. V loňském roce měl podle svého vyjádření a bez bližší specifikace ztrojnásobit příjmy a nyní v rámci dalšího rozvoje oznámil svou vůbec první akvizici – za nezveřejněnou částku kupuje americkou společnost Hyperquery.

Hyperquery byl doposud přímou konkurencí Deepnotu, spojení obou firem tak má vést ke konsolidaci trhu s datovými platformami postavenými na technologii datových notebooků. Deepnote touto akvizicí získává do portfolia klientů další globální technologické společnosti, jako je Docplanner, Output, nebo výrobce ložního prádla Brooklinen.

„Cílem akvizice je konsolidace trhu a zákazníků, ne technologie ani tým Hyperquery,“ přiblížil pro CzechCrunch Jurových. Vývoj na stávající technologii americké firmy by se měl zastavit a zřejmě se rozpustí také její tým. Deepnote kupuje především klienty, leady a marketingové prostředky.

Deepnote aktuálně používá přes 300 tisíc uživatelů. Podle informací CzechCrunche jeho tržby měly loni růst meziročně několikanásobně, pořád by se přitom měly pohybovat řadově v desítkách milionů korun. Většina týmu startupu sídlí v Praze a dále se rozšiřuje. Mezi jeho klienty patří globální firmy jako SoundCloud, Ramp nebo Webflow, z českých například Shipmonk.

Během let již Deepnote, který CzechCrunch zařadil do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat, od investorů získal dohromady více než půl miliardy korun, naposledy začátkem roku 2022, kdy uzavřel kolo tzv. série A ve výši 440 milionů. Připojily se i jedny ze světově nejprestižnějších startupových fondů Index Ventuers a Accel.

Samotná platforma Deepnote staví na technologii tzv. datových notebooků, tedy sdílených dokumentů v cloudu, kde jsou změny viditelné v reálném čase, což také ulehčuje týmovou spolupráci. Zjednodušeně řečeno se tak dá přirovnat k aplikacím jako Google Docs či Google Sheets. K trendu využívání data notebooků se přitom přidávají i právě hráči jako Google, Microsoft nebo Amazon.

„Data notebook je to nejpřirozenější prostředí pro práci s daty. Deepnote jsme propojili s nově dostupnými modely umělé inteligence, díky čemuž je vše intuitivní a rychlé. Do práce s daty to přináší podobnou revoluci, jakou přinesl Excel do práce s tabulkami čtyřicet let zpátky. V tuto chvíli jsme nejlépe hodnocenou data notebook platformou na světě, náš cíl je ale si podmanit celou kategorii. Proto kupujeme Hyperquery,“ vysvětluje důvody akvizice Jakub Jurových.