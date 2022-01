Google Dokumenty přinesly malou revoluci v tom, jak většina z nás pracuje. A výrazně to, co děláme, zefektivnily. Česko-americký startupu Deepnote, za nímž stojí spoluzakladatelé Jakub Jurových, Jan Matas a Filip Stollar, se rozhodl to samé přenést i do světa datové vědy. Nyní na své cestě získal výraznou podporu – dvacet milionů dolarů, bezmála 440 milionů korun, do projektu vkládá skupina investorů vedených hvězdnými fondy Index Ventures a Accel s přispěním slavného akcelerátoru Y Combinator i tuzemských Credo Ventures.

Zpráva o takzvané Series A investici ze startupu přichází téměř dva roky poté, co oznámil uzavření prvního kola ve výši 3,8 milionu dolarů, v němž všichni jmenovaní investoři participovali také a nyní své investice zdvojnásobili. Britský Index Ventures historicky podpořil startupy jako Robinhood nebo české Resistant.AI, kalifornský fond Accel investoval například do Dropboxu, Slacku, Spotify či UiPath. Svou současnou valuaci Deepnote, který jsme zařadili do výběru 25 startupů, jenž se vyplatí sledovat, nekomentuje.

„Poslední dva roky se rostoucí tým Deepnote soustředil na vývoj nejlepšího kolaborativního notebooku na trhu. Série A spolu se silnou komunitou kolem Deepnote potvrzuje, že se toto úsilí vyplácí. Deepnote má dobrou pozici k tomu, aby změnil pracovní postupy datových analytiků a vědců, a my jsme rádi, že můžeme tento tým nadále podporovat,“ říká pro CzechCrunch Andrej Kiska, partner ve fondu Credo Ventures.

Deepnote si klade cíl vytvořit nejlepší platformu pro datovou vědu, která zahrnuje všechny aspekty pracovního postupu vědců. Jejím základem je notebook, v němž mohou uživatelé připojovat svá data, zkoumat a analyzovat je, vidět změny v reálném čase a spolupracovat při tom s kolegy či dalšími partnery.

Tým startupu Deepnote Foto: Deepnote

„Deepnote je již nyní standardem pro novou generaci datových vědců. Pokud se například chystáte na kurz datové vědy na Cambridge, Harvardu, MIT a podobně, bude se vyučovat právě v Deepnote,“ komentuje pro CzechCrunch Jakub Jurových.

„Zatímco univerzální význam dat stále roste, nástroje pro jejich zpracování zůstávají zaseknuté ve starém režimu. To, co Figma a Notion udělaly pro design a text, dělá Deepnote pro data,“ říká Bryan Offutt, ředitel Index Ventures.

Za posledních sedm let podle Deepnotu došlo ke stonásobnému nárůstu ve využívání notebooků pro datové vědce, což obecně odpovídá masivnímu růstu celého trhu. Konkurenční řešení však podle zakladatelů startupu nejsou vhodná pro méně technicky zdatné uživatele, což pak brání dalším členům týmu, aby svými znalostmi přispívali do datových projektů. Deepnote tyto rozdíly mezi datově znalými a ostatními vědci překlenuje.

„Získali jsme počáteční kapitál na vytvoření nástroje, který umožní analytikům a datovým vědcům dělat jejich nejlepší práci. Vybudovali jsme produkt se silnou trakcí a komunitou a nyní nastal čas na škálování. Naší ambicí je spojit datové týmy, aby společně zkoumaly, analyzovaly a prezentovaly data a Series A nám pomůže to realizovat. Budujeme nový druh výpočetního média a k tomu potřebujeme na palubě nejlepší inženýry, nejlepší produktové manažery, nejlepší designéry a nejlepší marketéry,“ komentuje pro CzechCrunch Jakub Jurových.

Nejdůležitějším trhem startupu jsou Spojené státy, Evropa a Indie. Oficiálně Deepnote sídlí v San Francisku, kanceláře ale provozuje i v Praze. Tým startupu aktuálně čítá dvacet sedm lidí a je rozprostřen po Spojených státech, Kanadě, Velké Británii a Česku. V návaznosti na současnou investici a velké plány rozvoje chce počet lidí zdvojnásobit, a to v inženýrském, produktovém i designovém týmu, stejně tak v oblastech marketingu, komunity a obchodě.

Jak se startupu daří z byznysového hlediska, výši tržeb či ziskovost nekomentuje. „Čísla veřejně nesdělujeme, ale jsme si jisti naším produktem a týmem. Za několik let bude v naší kategorii pouze jeden vedoucí notebook pro datovou vědu a my jsme na dobré cestě stát se vítězem trhu,“ věří Jurových.

Tým startupu Deepnote

Teprve osmadvacetiletý startupista a původem Slovák má za sebou už relativně bohatou kariéru. Vystudoval Masarykovu univerzitu a drží magisterský titul z britské univerzity Cambridge. Působil jako spoluzakladatel Hack Cambridge a při studiu spoluzakládal také startup Unite s cílem pomáhat hudebním studím s online marketingem.

Z hudební branže se následně přesunul do filmového světa, firma se přejmenovala na Operam s hlavním trhem v Hollywoodu, kde pro filmová studia sbírá dostupná data o zákaznících a cílí na ně reklamu. Samotný Jurových se i díky tomu ve velkém věnoval strojovému učení a umělé inteligenci, což se rozhodl využít v dalším perspektivním byznysu – startupu Deepnote.

Jurových s dalšími spoluzakladateli Janem Matasem a Filipem Stollarem naráželi na problémy související s kolaborací v reálném čase i s managementem infrastruktury pro datovou vědu. Zjistili, že ani zdaleka se s podobnými výzvami nepotýkají sami a rozhodli se tak vyvinout nástroj, který nabídne řešení. Svůj nápad si ověřili v jednom z globálně nejprestižnějších akcelerátorů Y Combinator, který do Deepnote také investoval, a následně začátkem roku 2020 startup získal první podporu širší skupiny investorů.

„Myšlenka notebooků není nová, poprvé se objevila už v 50. letech 20. století během první vlny výzkumu umělé inteligence. Notebooky byly ideálním nástrojem pro průzkumné programování. Postupem času se používaly k různým účelům, ale teprve počátkem roku 2010 datoví vědci myšlenku průzkumného programování znovu objevili. První implementací notebooků byl Jupyter, open-source řešení, ale jak se notebooky stále rozšiřovaly a přijímala je vlna analytiků a datových vědců, bylo jasné, že moderní datové týmy potřebují produkt pro spolupráci, který poskytne všem místo u stolu. Proto vznikl Deepnote,“ vysvětluje Jurových.

„Většina lidí si neuvědomuje, co se s notebooky pro datovou vědu bude dít. Na tomto trhu budeme svědky stejné proměny, jakou jsme před několika lety viděli například v oboru designu a nástroje Figma. Deepnote je produkt, díky kterému se to stane, čemu věří šéf Figmy, který do nás investoval také,“ dodává Jurových.