Český startup IP Fabric vznikl v garáži a střeží fungování internetu. Teď získal přes půl miliardy korun

Startup IP Fabric spravuje síťovou infrastrukturu a pomáhá předcházet jejím výpadkům i globálním gigantům, jako jsou Airbus nebo Air France. Pod vedením spoluzakladatele Pavla Bykova nyní hlásí výrazný milník na své cestě za dobýváním globálních trhů – od investorů nabírá přes 500 milionů korun.

IP Fabric založili v roce 2015 Pavel Bykov s Romanem Apriasem a Miroslavem Hýblem. Bykov se zkušenostmi z oblasti síťové infrastruktury viděl rostoucí potřebu pro řešení, které by dávalo možnost analyzovat obrovské sítě. A svému nápadu věřil natolik, že do něj vložil všechny rodinné úspory. První datacentrum vzniklo doslova v jeho garáži, nyní již má pobočky po celém světě a oficiální sídlo v New Yorku.

„Pomáháme držet v chodu a posilovat skrytou, ale naprosto zásadní infrastrukturu,“ popisuje Bykov s odkazem na privátní sítě, které jsou v globálním měřítku mnohem větší než celý veřejný internet. Skrze tuto infrastrukturu je dnes řízeno v podstatě všechno, od letišť a továren až po veřejné služby a finanční systémy. Sítě díky digitalizaci rapidně rostou a s tím také složitost jejich řízení a riziko výpadků.

„V oblasti správy síťové infrastruktury jsme s IP Fabric vnímáni jako důležitý inovátor. Náš trh se ale pořád teprve etabluje, investice nás má přiblížit k tomu, abychom se stali ve správě velkých sítí oborovým standardem,“ pokračuje Bykov. IP Fabric jsme i z těchto důvodů zařadili do výběru 25 českých startupů, které se vyplatí sledovat. A nyní na své cestě uzavřel již třetí investiční kolo.

Foto: IP Fabric Pavel Bykov, spoluzakladatel a CEO startupu IP Fabric

V rámci takzvané série B nabral 25 milionů dolarů, v aktuálním přepočtu 542 milionů korun, které do něj vkládá britský fond One Peak za účasti investorů z předchozích kol – německého Senova a českých Presto Ventures. Od nich v posledním kole před necelými dvěma lety IP Fabric získal bezmála sto milionů korun.

„Síťová infrastruktura velkých firem je stále komplexnější, jejich správa se proto stává prioritou. Pro hladké fungování je nezbytná automatizace, ta se přitom nemůže dělat naslepo, protože by docházelo k výpadkům,“ komentuje důvody pro investici Humbert de Liedekerke z fondu One Peak.

Více než 85 procent byznysu IP Fabric pochází ze zahraničí a mezi klíčovými zákazníky najdeme firmy jako Airbus, Air France, Major League Baseball, Red Hat nebo HCL Technologies. V Česku pak IP Fabric pomáhá spravovat sítě organizacím jako Seznam.cz, pražskému dopravnímu podniku, Správě železnic a Řízení letového provozu ČR.

IP Fabric využije investici na posílení pozice na americkém trhu, část půjde do samotného produktu, jeho vývoje a další automatizace, což znamená nutnost posílení vývojového týmu. „Máme globální klienty, a proto máme formálně sídlo v New Yorku. Česká republika je ale místem, kde vzniká veškeré naše duševní vlastnictví,“ dodává Bykov.