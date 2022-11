Český startup Productboard propouští 100 lidí. Je to nejtěžší rozhodnutí kariéry, říká Hubert Palán

Hubert Palán a Daniel Hejl museli během let v Productboardu udělat podobně jako jiní zakladatelé řadu složitých rozhodnutí. Teď ale mají za sebou podle svých slov to vůbec nejtěžší. Rozhodli se totiž najednou propustit pětinu svých zaměstnanců, již v tuzemském startupu, který má v Česku vývojové centrum a ve Spojených státech hlavní sídlo, působí. „Zhoršující se makroekonomická situace má dopad také na poptávku firem po novém softwaru. Rozhodli jsme se tak upravit naši organizační strukturu a snížit počet zaměstnanců o dvacet procent,“ říká Hubert Palán.

Productboard patří dlouhodobě mezi nejlépe zainvestované startupy s českými zakladateli. Naposledy získal velkou finanční injekci začátkem letošního roku, kdy mu investoři poslali dalších 125 milionů korun (tehdy 2,7 miliardy korun) a jeho hodnota přesáhla 1,7 miliardy dolarů. Tím se z něj stal po Rohlíku druhý český jednorožec, jak se označují rychle rostoucí firmy, jejichž hodnota přesáhne miliardovou hranici v dolarech. Productboard přitom nabíral peníze v situaci, kdy je v zásadě tolik nepotřeboval. Palán s Hejlem navíc často připomínali, že na peníze od investorů dlouho nemuseli sahat.

Teď však byli s ohledem na makroekonomickou situaci nuceni zatáhnout za ruční brzdu. Své hospodářské výsledky ani žádná další čísla nekomentují, podle vyjádření pro CzechCrunch však má aktuálně firma velmi zdravě nastavené finance a další kapitál nepotřebuje. Přesto se ale zakladatelé rozhodli v očekávání těžších zítřků zásadním způsobem osekat náklady. Zhoršující se makroekonomická situace má totiž dopad také na poptávku firem po novém softwaru, který představuje hlavní byznysovou nohu Productboardu.

Firma nabízí online platformu, která pomáhá produktovým manažerům vyvíjet správné produkty na základě potřeb zákazníků a uvést je co nejrychleji na trh. Podle posledních zveřejněných informací tyto nástroje využívalo přes šest tisíc firem po celém světě včetně Microsoftu nebo Zendesku. A přestože Palán celému segmentu produktového managementu z dlouhodobého hlediska dál věří, krátkodobý horizont nevidí tak pozitivně.

„Nacházíme se bohužel ve složité době pro celou globální ekonomiku. V dlouhodobějším horizontu máme stále velmi optimistický výhled, že kategorie produktového managementu má obří potenciál. I přes současnou těžkou makroekonomickou situaci nadále vidíme silnou poptávku od firem, které si uvědomují, že digitalizace a nutnost uvádět na trh špičkové digitální produkty jsou zásadním klíčem k obchodnímu úspěchu v budoucnu,“ říká Hubert Palán.

Productboard je podle svého spoluzakladatele ve velmi silné finanční situaci na to, aby z nadcházejícího období recese vyšel na špici celého trhu. Pětina stávajících zaměstnanců mu už ale v další misi nepomůže. Firma měla v Praze, Brně, San Francisku, Vancouveru a Dublinu přes 500 lidí, což znamená, že současné škrty postihly zhruba stovku z nich. „Je to nejtěžší rozhodnutí naší dosavadní kariéry,“ přiznává pro CzechCrunch Palán. Firma informovala dotčené kolegy dnes, propuštění dostanou odstupné i pomoc při hledání nové práce.

„Nesmírně si vážíme práce, kterou odcházející kolegové odvedli a děláme vše pro to, abychom jim maximálně pomohli během této složité životní situace. Loučíme se s naprosto špičkovými profesionály v oboru. Pokud někdo hledá posily do týmu, dejte nám vědět a my rádi zprostředkujeme jejich představení,“ dodává spoluzakladatel Productboardu. Žádné zásadní změny ve firemní strategii prý neplánuje. Naopak změny v týmu měly být provedeny tak, aby bylo možné naplánovanou strategii v následujícím roce realizovat.