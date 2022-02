Upravit video tak, aby bylo veřejně publikovatelné, je obvykle práce na několik hodin. Český startup Welder to pojal tak trochu jinak – z takového editování udělal akci, která se náročností a časem rovná zhruba programování pro děti v obrázkovém jazyce. Co nejjednodušší systém zaujal zatím desetitisíce uživatelů, jenže to se teď výrazně změní. Za šestimístnou sumu v dolarech totiž tuzemský projekt koupila londýnská služba Veed, která ho do svého editoru zařadí. Ta má uživatelů asi milion.

Obě společnosti nabízejí zajímavou platformu pro tvůrce videoobsahu, doteď se ale soustředily na trochu jiné užití. Projekt Veedu si jde představit v zásadě jako nástroje Instagramu. Je libo prohnat obličej na videu filtrem? Žádný problém. Ubrat, nebo přidat odlesky? Umělý šum? Zaostřit? Nebo naopak rozmazat? Veed vám umožní hýbat s titulky, přidat obrázek, popis, logo, emotikon, šipky i další efekty nebo si třeba přes video něco nakreslit.

Takové nástroje zdaleka nejsou jen pro více (či méně) profesionální uživatele sítí typu influencerů. Ve Veedu si lidé stříhají vlastní svatby, narozeninové oslavy, profesionální koučinkové lekce nebo třeba obsah pro firemní komunikaci. Celý proces se děje online, takže si práci jde uchovat nebo poslat někomu na další editování. To se lidem líbí. Kromě zmíněného jednoho milionu uživatelů se služba může pochlubit také ukazatelem ročního obratu z pravidelných výnosů – tedy výnosů z předplatného napočítaného na rok – ve výši sedm milionů dolarů, tedy 150 milionů korun.

Oproti tomu Welder se doteď soustředil především na živé vysílání. Na videa se ale dívá přes text. Umožňuje je obohatit kromě efektů podobných výše zmíněným především textovým přepisem toho, co v nich lidé vyřknou. Nástroj něco takového dělá automaticky, takže ve chvíli, kdy při natáčení kdokoliv cokoliv říká, objevuje se u něj přepis mluveného slova. Nejde přitom jen o vybavení titulky: díky textu se dá video daleko lépe editovat.

Marek Vybíral, Predrag Ristic, Johan Cutych a Aleks Miric Foto: Welder

„Když má člověk například hodinový rozhovor, orientovat se za pomoci textu je daleko jednodušší a pohodlnější než typickou časovou osou. Tam nevidíte, kde se co odehrává. Editor si musí vše poznamenávat, používat záložky, hledat. Ale takhle vše vidíte naprosto jasně: lze vystřihnout začátek, který prostě není dobrý. Vzít si pět nejzajímavějších momentů, které byly zajímavé nebo třeba vtipné. A ty vyexportovat a pak použít zvlášť třeba na sociální sítě,“ vysvětluje Johan Cutych, spoluzakladatel projektu.

Práce za tři koruny na hodinu

Sedmadvacetiletý Johan Cutych založil Welder spolu s Markem Vybíralem a Predragem Risticem, o něco později přidali do týmu ještě Alekse Mirice. Potkali se už na střední škole a zhruba sedm let spolu vymýšlejí různé obchodní aktivity. Vytvářeli hry na mobil, zakázkový software, pluginy pro Photoshop a další produkty. Měli digitální agenturu i například e-shop s botami Leons.cz. Ten doteď mimochodem funguje s obratem v řádech desítek milionů korun ročně, už ho ale vede Cutychův bratr.

Přes rozjezd mnoha projektů je ale nikdy nedokázali udržet tak, aby fungovaly dlouhodobě a generovaly zajímavé výdělky. „Nikdy mi nešlo dělat smlouvy. Později jsem spočítal, že jsme jednu dobu pracovali snad za tři koruny na hodinu,“ směje se dnes Cutych.

S nástupem pandemie pochopili, že „se hrozně moc věcí ve světě rozbilo“. Chtěli něco z toho prostě spravit a s tím najít i zajímavou obchodní příležitost. Přišlo jim, že by se navzájem s dalšími lidmi mohli inspirovat. Začali proto vytvářet audio- a videoobsah, které nahrávali ze svých rozhovorů vedených na dálku o tom, na čem a jak pracují. Jenže nahrávky ze Zoomu byly nekvalitní. Postupně tak vznikl Welder jako nástroj, který řešil v první řadě vlastní bolístku týmu, tedy jak rychle a kvalitně zveřejňovat hezká videa na různých platformách.

Ani tady se ale nevymanili z principu, který jejich projekt po pár měsících v růstu zastavil. Jejich videa na začátku získala určitou pozornost, ale ne opravdu velký zájem. Na YouTube měli asi dvě stovky odběratelů. Když byl dobrý týden, přibyli třeba dva. Ukázalo se ale, že to stačilo.

Jedním z nich byl totiž Sabba Keynejad, spoluzakladatel služby Veed, kterou pro některé své úpravy používali. Což zajistilo veškerou pozornost, kterou potřebovali. Keynejad odstartoval spolupráci rychlou zprávou: „Děláte opravdu pěkná videa s Veedem. Jak se Welderu daří?“ „Sedli jsme si,“ komentuje Cutych.

Cracknout ten růst

„Když jsme se setkali s týmem Welderu, cítili jsme tu energii. To, co dělají, nám přišlo velmi zajímavé – vysoce kvalitní software pro nahrávání videa a zvuku. Kromě toho tým Welderu postavil fantastický produkt a v době našeho setkání už dosáhl řádově několika tisíc v měsíčním předplatném. Vytvořit nástroj pro živé vysílání je velmi složité, a to jak po technické, tak designové stránce věci. Proto jsme hledali hvězdný tým. A našli jsme ho,“ popisuje Keynejad.

Obě firmy mají podle Cutycha velmi podobný příběh. Veed začal zhruba o rok dřív než Welder, ale především se mu podařilo, slovy Cutycha, „cracknout ten růst“. „My nevěděli, jak na to. A oni ano. Bavili jsme se dál. Dávalo smysl, aby nás koupili,“ říká. Welder si tak najal čtyři nové programátory, čímž se jeho tým zdvojnásobil. Dál bude působit jako samostatná entita v Praze a pracovat na dalších funkcích a později i třeba nových jazycích. Zmíněná editace videa přes text je totiž aktuálně možná pouze v angličtině. Jeho nástroje Veed nabídne v jednom balíčku s těmi svými.

Welder nabízí úpravu videa prostřednictvím textu Foto: Welder

Spojení má zajistit komplexnější nástroj na úpravu videa, který zahrnuje nahrávání, editování, přidávání titulků a další úpravy. „Taková nabídka je dost silná,“ myslí si Cutych. Není přitom sám, kdo vnímá, že úprava videa je dnes zajímavý byznys plán. I samotný Veed totiž získal investici, a to rovnou 35 milionů dolarů od fondu Sequoia Capital. Což mu mimochodem umožnilo během pár měsíců prakticky zdvojnásobit počet svých zaměstnanců a posílit vytváření nových funkcí.

Ve skutečnosti si londýnská firma tuzemský projekt koupila už před šesti měsíci. Ale teprve teď si obě společnosti mimo jiné stanovily jasný plán přesné podoby spolupráce a rozhodly se novinky zveřejnit spolu s výše zmíněnou investicí.

„Překlopíme to, co máme, do Veedu. A budeme naslouchat uživatelům, abychom zjistili, co chtějí. Hodláme zkoumat možnosti. Ale už teď chystáme jednodušší napojení na platformy, přidávání komentářů a víme o dalších základních prvcích, které přidat. Cílem pro tento rok je prostě pracovat na tom, jak umožnit uživatelům dělat krásný stream bez toho, aby jeho vytvoření bylo složité,“ uzavírá Cutych.