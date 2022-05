Český startupový nákup. Miliardový Productboard kupuje firmu s investicí od Rozhoně či Matějky

Zatím není úplně běžné, aby český startup kupoval jiný český startup. Na nákupy však poprvé vyrazil Productboard a do košíku vložil projekt, který by měl jednak ideálně zapadnout do jeho služeb a posílit jeho růst, jednak v sobě nese hned několik zajímavých investičních příběhů. Akvizičním cílem historicky druhého českého jednorožce, tedy startupu s hodnotou přesahující miliardu dolarů, se stala společnost SatisMeter, do níž vložili své peníze Martin Rozhoň, Josef Matějka nebo akcelerátor StartupYard. A všichni se z toho teď těší.

Productboard je aktuálně nejhodnotnější český startup. Investoři ho v posledním kole financování z počátku roku ocenili na 1,7 miliardy dolarů. Jeho zakladatelé Hubert Palán s Danielem Hejlem s dnes již téměř pětisethlavým týmem budují nástroje, které pomáhají firmám po celém světě lépe porozumět trhu a stavět díky tomu lepší produkty pro své zákazníky. SatisMeter zase vyvíjí nástroj, který sleduje spokojenost uživatelů a pomáhá identifikovat prostor ke zlepšování produktů. A tak je propojení obou firem logické.

„Dopřávat uživatelům výjimečnou digitální zkušenost je klíčový prvek v dodávání produktů s co možná nejvyšší přidanou hodnotou. Očekávání klientů rostou neuvěřitelným tempem a konkurence je enormní. Vnímáme proto, že dnes víc než kdy jindy je nezbytné, aby produktové týmy dokázaly zpětnou vazbu od zákazníků zapracovávat v každém kroku životního cyklu produktu,“ říká k vůbec první akvizici Productboardu jeho výkonný ředitel Hubert Palán. Získání SatisMeteru podle něj ještě více podpoří inovační strategii firmy.

Známá jména na jednom místě

Startup SatisMeter se začal rodit v roce 2015, tedy rok po vzniku Productboardu. Tehdy ještě primárně v hlavách bratrů Sedláčkových, kteří ze svých předchozích štací v programátorské a obchodní branži zjistili, že na trhu není nástroj, který by jednoduše měřil spokojenost zákazníků a dal se snadno napojit do různých firemních systémů. A tak se dali do vývoje SatisMeteru, který o rok později podpořil tuzemský akcelerátor StartupYard.

Další miliony pak do firmy vložili také Martin Rozhoň, zakladatel Vivantisu, a Josef Matějka, zakladatel CZC, přičemž minoritním podílníkem byl i Jakub Nešetřil, který úspěšně prodal startup Apiary a je duchovním otcem iniciativy Česko.Digital. Teď jejich společná cesta končí, Productboard totiž kupuje v SatisMeteru stoprocentní podíl.

Foto: SatisMeter Tým startupu SatisMeter

Za jakou částku Productboard firmu, jejíž roční tržby se podle odhadu CzechCrunche pohybují v desítkách milionů korun, koupil, nechce ani jedna ze stran prozradit. Pohybovat by se však mohla řádově v nižších jednotkách milionů eur. Jakub a Ondřej Sedláčkovi spolu s celým týmem nicméně ve firmě zůstávají a postupně se začlení do Productboardu.

Nadpoloviční většinu ve výši 53 procent ve firmě dosud držel Jakub Sedláček, jeho bratr Ondřej měl lehce přes 20 procent. Přes devět procent patřilo shodně vehiklům Spirit Element Martina Rozhoně a Nextech Ventures Josefa Matějky. Přes osm procent si uloupl StartupYard a čtvrtinu procenta držel Jakub Nešetřil.

„Satismeter jsme akcelerovali v roce 2016, kdy na něm pracovali jen bratři Sedláčkovi, a od té doby jsme jim pomáhali. Jde o skvělou službu s celosvětově uznávanými zákazníky, takže jsem na ně hrdý a mám radost, protože je to náš jedenáctý exit ve StartupYardu,“ říká pro CzechCrunch šéf StartupYardu Cedric Maloux.

Naopak premiérové exity v rámci svých startupových investic zaznamenali Martin Rozhoň a Josef Matějka. První jmenovaný se po prodeji e-shopu Vivantis zaměřil na investování do lídrů s dobrou karmou a vedle projektů jako VRgineers, Snuggs, uLékaře.cz nebo Retino podpořil také právě SatisMeter. „Je to můj první a úspěšný exit v mém portfoliu téměř dvaceti zainvestovaných startupů. Těší mě, že je to prodej skvělému jednorožci s českými kořeny,“ uvedl pro CzechCrunch Rozhoň.

V lecčems podobný příběh má také Josef Matějka. I ten úspěšně prodal svůj e-shop CZC.cz a následně se vrhl mimo jiné na investice do startupů. Podpořil DIVR Labs, Lafluence a na SatisMeter narazil v roce 2017 díky StartupYardu. „Líbil se mi jejich produkt, globální myšlení i výsledky, které v té době již měli. SatisMeter se stal naší první přímou investicí do startupu v Nextech Ventures. Je příhodné, že je také po pěti letech naším prvním exitem,“ prozradil pro CzechCrunch Matějka.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Investor Martin Rozhoň

Celý obchod těší také Jakuba Nešetřila, který získal svůj podíl díky mentoringu v začátcích firmy. „Mám velkou radost, když úspěšné české startupy jsou kupovány ještě úspěšnějšími českými startupy. To je situace zatím ojedinělá, ale doufám, že bude čím dál častější,“ uvedl. Lákavé bylo spojení s Productboardem i pro samotné zakladatele SatisMeteru. Jakub Sedláček pro CzechCrunch prozradil, že jeho firma je velmi zdravá, a tak by prý případně neměla potíže získat další financování, ale nakonec si spojení s tuzemským jednorožcem vyhodnotil pro svůj produkt i tým jako nejlepší cestu.

„Hlavním posláním SatisMeteru je pomáhat produktovým manažerům a jejich týmům dobře chápat, co jim jejich zákazníci říkají. A to během všech fází vývoje produktu. Productboard jsme pochopitelně sledovali a vždy jsme obdivovali, jak prostřednictvím svého nástroje umožňují zákazníkům vyvíjet lepší produkty. Moc se těšíme na to, že spojením našich sil, zkušeností, dovedností a odbornosti posuneme produktový management o velký krok dál,“ říká Jakub Sedláček, který dříve působil ve společnosti GoodData. Tu v Americe vede Čech Roman Staněk a působil v ní i Hubert Palán a Jakub Nešetřil.

Obchodní model SatisMeteru stojí na předplatném a na množství doručených dat. Jeho nástroje totiž pomocí dotazů sbírají zpětnou vazbu od uživatelů uvnitř webových i mobilních aplikací, následně získaná data analyzují. Dnes je využívá přes 340 společností po celém světě, například Calendly, Hunter nebo Meltwater. SatisMeter bude nadále existovat jako samostatný produkt, postupně se však zcela začlení do produktové platformy Productboardu. K tomu by mělo dojít v průběhu příštího roku.