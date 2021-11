Virtuální fitness kouč původně vznikl jako studentský projekt z vlastní potřeby, kdy si Martin Mazanec nedokázal zapamatovat všechny cviky na bolet zad, které mu doporučovali fyzioterapeuti. Tehdy se jako student Fakulty informačních technologií na pražském ČVUT rozhodl naprogramovat vlastní aplikaci, která mu pomůže navrhnout ideální harmonogram.

Zlom ve vývoji přišel o něco později, když se potkal s o rok mladším spolužákem Matoušem Skálou, jenž začal pomáhat s kódem, a Mazanec tak měl víc kapacit zabývat se produktovým rozvojem. Právě takovým způsobem se zrodila mobilní aplikace Fitify, která svým uživatelům nabízí možnost vytvořit personalizované cvičební plány na základě jejich zkušeností, cílů i časových možností.

Na výběr mají uživatelé z více než 850 různých cviků, všech potenciálních kombinací jsou tak miliony. „Neustále přidáváme nové cviky s náčiním i vlastní vahou, nové funkce a integrace, aplikace také zrovna dostala úplně nový design a tréninkové plány. Je tak atraktivní jak pro nováčky, tak pro uživatele, kteří s námi trénují už pár let,“ popisuje pro CzechCrunch vývoj v posledním roce Mazanec.

Matouš Skála a Martin Mazanec, zakladatelé Fitify Foto: Fitify

Už před rokem tvůrci Fitify, které jsme zařadili mezi 25 českých startupů, jež se vyplatí sledovat, hlásili uživatele ve 180 zemích světa. Velkému zájmu o aplikaci pomohla také pandemie koronaviru, která lidi globálně uvěznila doma a znemožnila jim návštěvy posiloven či jiných sportovišť.

„Pandemie nás vystřelila na horní příčky, růst se nám ale daří držet i nadále. Část lidí se už do posiloven vracet nechce, je pro ně komfortnější trénovat doma, v klidu a pohodlí, aniž by se museli stresovat dalšími lidmi v posilovnách,“ říká Mazanec s tím, že během letošního léta se aplikaci moc nedařilo, protože letní období bývá pro domácí tréninky vždy slabé.

„Teď to bylo umocněné tím, že lidé přecházeli z lockdownu do ‚bezcovidového léta‘, to se fakt nikomu nechce drtit svůj plán v obýváku. Aktuálně už ale zase očekáváme silnou lednovou sezónu a příští rok bychom chtěli růst zhruba dalších sto procent,“ doplňuje spoluzakladatel Fitify s tím, že nyní už aplikace s počtem registrací přesáhla 15 milionů, z nichž je 50 tisíc platících. Růst je podpořen také navázáním pravidelné spolupráce s Applem, kdy se Fitify dlouhodobě objevuje na App Store jako aplikace dne.

„Apple pozoruje, jakým vývojářům se daří a rostou tržby, a díky tomu nás již před rokem oslovili. Zpočátku to bylo spíše nepravidelné a snažili se poradit, teď už je to na pravidelné bázi – Apple si bere z každé platby procenta, a tak má zájem na tom, aby nadějní vývojáři vyrostli co nejrychleji. Zároveň dostáváme feedback na roadmapu a budoucí funkce,“ popisuje Mazanec spolupráci s technologickým gigantem.

Postupné dobývání globálního trhu se podepisuje také na číslech, do konce roku by Fitify mělo přesáhnout tržby sto milionů korun, což odpovídá nárůstu o 350 procent oproti loňskému roku. Takový objem prostředků ovšem nepochází jen od uživatelů a z předplatného, část příjmů přináší také nákupy a reklamy z původních aplikací Fitify Apps a další finančně podpořené spolupráce s firemními partnery.

Aplikace Fitify

Navíc se Fitify doposud daří být v zisku a roste i bez pomoci investorů. Mazanec se Skálou však aktuálně zvažují možnosti externího kapitálu, a to ve formě venture debtu nebo i klasického venture kapitálového kola, zejména kvůli expanzi na trh ve Spojených státech.

„Již od května máme část týmu v New Yorku, kde pracujeme na novém produktu. Zatím jej držíme v tajnosti a vyvíjíme ho exkluzivně pro americký trh. Bude to disrupce, na kterou fitness čeká už desítky let, a i pandemie její vývoj urychlí. Jsme si jistí, že se o ni nesnažíme sami, a budeme se rvát o první příčku s kapitálově nesrovnatelnou konkurencí. S tím už ale máme zkušenosti a je to pro nás super výzva,“ říká Mazanec.

Fitify má v týmu aktuálně patnáct lidí, většina z nich přitom sedí v Praze a za oceánem působí dva. Startup se ale připravuje na nábor zakládajícího týmu v Americe, kde ke konci roku založí také samostatnou entitu, jež se stane mateřskou firmou české s. r. o. „Cílem je větší kredibilita ve Spojených státech, přístupnější spolupráce s místními partnery a samozřejmě zaměstnávání nových lidí. Vývoj a produkt chceme ale i do budoucna ponechat v Česku,“ doplňuje Mazanec.