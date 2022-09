České Wild & Coco se chce dostat na regály supermarketů. Vyrábět bude i veganské burgery

Atrey Rae, zakladatel firmy Wild & Coco, měl od počátku jasnou vizi – umožnit co nejširšímu počtu lidí čerpat výhody, které pramení z pravidelné konzumace fermentovaných výrobků. A i když jeho manufaktura začínala jako ryze butikový projekt, od počátku chtěl proniknout i na pulty obchodů. Nešlo to hned, jelikož byly potřeba finanční i časové investice do vývoje technologií, receptur i do budování partnerství v Thajsku. Ale letos, po čtyřech letech od založení brandu Wild & Coco, se díky vytvoření nové řady firmě podařilo vykročit ze svého rybníčku.

Vlajkovou lodí Wild & Coco byly od prvních měsíců fungování produkty z mladého kokosu, zejména kokosová voda a rostlinné alternativy k jogurtům a kefírům, tedy kokofíry a cocoguardy. Po celou dobu jejich výroby, která se před dvěma a půl lety přesunula do vlastního zázemí v Hradci Králové, mohl tým kokosové manufaktury sbírat zkušenosti jak po technologické stránce, tak po stránce receptury. A na začátku letošního roku je mohl zúročit.

„Chtěli jsme mít v portfoliu produkt, který je dostupnější pro každodenní konzumaci a zároveň ho lze distribuovat běžnými způsoby. Naše řada Symbiotic je totiž dražší, může vybuchovat a měnit chutě, což je sice pro nadšence do funkčních potravin známka živosti, ale běžné spotřebitele mohou tyto vlastnosti odradit. A po dvanácti měsících vývoje se nám podařilo přijít s řadou Biotic,“ vysvětluje Atrey.

Produkty z řady Biotic, tedy kefír a jogurt, mají hned několik předností. Jednak mají delší trvanlivost než fermentované nemléčné výrobky, které tvořily dosavadní nabídku Wild & Coco, jednak si dokáží zachovat stejné chuťové i vizuální vlastnosti po výrazně delší dobu.

Foto: Wild & Coco Nová řada Biotic pomůže Wild & Coco rozšířit mezi nové okruhy zákazníků

Jde stále o živý produkt, ve kterém se nachází kolem 100 miliard prospěšných bakterií v každém balení. Ale vzhledem ke svým pokojnějším vlastnostem je mnohem přístupnější i pro ty zákazníky, kteří s podobnými produkty teprve začínají. Navíc je také cenově dostupnější.

Udržitelností k úsporám

„Nižší ceny souvisí s tím, že jsme se dokázali dohodnout s dodavateli. Po letech budování vztahů nám začali kokosy zpracovávat na místě jejich pěstování. Dříve nám posílali celé kusy zmražené dužiny z mladých kokosů a my si ji následně mleli až v Česku. Dnes ji melou okamžitě po sklizni přímo v Thajsku, kde ji také zamrazí,“ přibližuje výrobní proces zakladatel Wild & Coco.

Zpracování dužiny v Thajsku šetří náklady na hrubou pracovní sílu, ale také na dopravu. Namletá kokosová dužina totiž zabírá méně místa – do přepravního kontejneru se totiž vejde o 50 procent větší množství dužiny než dříve. Kokos, který se rozemele rychle po sklizni, má navíc lepší výživové hodnoty a ukazuje se, že také více chutná bakteriím. Rozmnožují se v něm totiž rychleji a do ohromných počtů.

V Thajsku přitom Wild & Coco spolupracuje s rodinnou firmou, která je napojená přímo na pěstitele kokosů. Důležité přitom je, že kokosy pocházejí nikoliv z monokulturních plantáží, ale z multikulturních hájů. Kokosové palmy jsou tak součástí velkého ekosystému a jejich pěstování nepřispívá k devastaci krajiny.

„Právě tyhle přímé vazby nám umožnily prohlubovat spolupráci. A s tím, jak jsme přibírali investice, jsme mohli více a více peněz posílat rovnou do Thajska a nakupovat více surovin, s nimiž pracujeme. Dnes nám tak z Thajska posílají přesně to, co chceme. A my můžeme šetřit náklady a využívat suroviny ve vyšší kvalitě. Cestu jsme si ale museli sami vyšlapat,“ doplňuje Atrey.

Důležitý zlom ve výrobním procesu nastal také v souvislosti s bakteriální inovací, kterou se podařilo do nové řady Biotic zakomponovat. „Předělali jsme i probiotické směsi, které používáme. Testovali jsme různé kombinace bakterií, které měnily výslednou chuť produktu, ale také vůni, trvanlivost nebo to, jak se lidé po jeho konzumaci cítí. A narazili jsme na jednoho kandidáta, který se jevil vůbec nejlépe,“ říká Atrey.

Jde o bakterii lactobacillus reuteri, která se podílí na vzniku oxytocinu, tedy takzvaného hormonu lásky. Ten má vliv i na náš celkový pocit pohody a důvěry. A podle posledních studií se ukazuje, že právě přísun zmíněné bakterie ovlivňuje hladinu tohoto hormonu v krvi.

„Oxytocin vzniká v mozku s asistencí střevních bakterií. A když jsme do naší směsi přidali lactobacillus reuteri, viděli jsme, že to je přesně ta pomyslná třešnička, která zlepšila vlastnosti našeho probiotického mixu.“

Lokálně a cirkulárně

Ačkoliv je jedním z pilířů Wild & Coco mladý kokos, nejde o jedinou surovinu, která tvoří výsledné produkty v nabídce firmy. Atrey zdůrazňuje, že klíčová je pro něj lokálnost. Mladý kokos je superpotravina, kterou můžeme obohatit svůj jídelníček a kterou domácí plodiny jen těžko nahradí – nic totiž nemá takové vlastnosti pro množení bakterií, které vykazuje právě tato exotická surovina.

Kokos ale zároveň nelze vypěstovat v našich podmínkách, takže pokud člověk uvažuje nad uhlíkovou stopou, chce si ho dopřávat pouze jako doplněk. „Našim zákazníkům chceme ukázat rozmanitost. Jsme sice kokosová firma a lidi nabádáme k tomu, aby jedli superpotraviny, jelikož jim prospívají. Ale zároveň jim říkáme, aby je jedli jednou denně. Naše oblast totiž nabízí velkou diverzitu, se kterou je seznamujeme,“ říká šéf firmy.

Foto: Wild & Coco Wild & Coco snížil náklady na dovoz kokosů

V jejich druhé výrobně v kousek od Poděbrad tak vzniká také vlastní tempeh ze sóji a dalších luštěnin, jako jsou hrách, cizrna nebo fazole. Fermentují zde i vlastní zeleninu za využití bakterií, z nichž vznikají kokosové kefíry a jogurty. A ve spolupráci s německým výrobcem dodává Wild & Coco na český trh cirkulární tortilly vyrobené čistě ze zeleninové vlákniny, která vzniká při odšťavňování mrkví nebo řepy v bio kvalitě.

„V současné době pracujeme také na veganských burgerech. Budou ze zeleniny a luštěnin, ve třech verzích. Před časem jsme totiž měli velmi úspěšný umami burger z tempehu, ale nebyli jsme ho schopni vyrábět v konstantní kvalitě. A tak jsme na to šli odjinud, s využitím zeleniny. Ladili jsme receptury a teď to celé připravujeme, ale víc zatím nechci prozrazovat,“ usmívá se Atrey.

A jelikož ve Wild & Coco přistupují k potravinám celostně a usilují o to, aby byly co možná nejfunkčnější, přibližuje Atrey ještě třetí pilíř, díky němuž se jeho společnost v posledních měsících dostala ještě k o něco širšímu okruhu zákazníků. Jsou jím doplňky stravy, které organismu dodávají to, co jiné produkty z nabídky neumí. Prvním jsou volné esenciální aminokyseliny, které v těle nevytvářejí dusík, druhým histabiotika.

„Histamin je neurotransmiter, který způsobuje různé alergie, svědění, ale také třeba nespavost. A vzniká ve střevě. Nám se podařilo najít směs bakterií, které histamin degradují a způsobují to, že jeho množství ve střevě klesá,“ popisuje Atrey. Doplňky stravy mohl zakladatel kokosové značky uvést na český trh díky spolupráci s německou společností.

I proto se mohou ve Wild & Coco soustředit na rozšiřování nabídky funkčních produktů a na svůj udržitelný růst. Letos tržby kokosové společnosti dosáhnou přibližně 35 milionů korun, v porovnání s předchozím rokem to bude o 25 procent více. Měsíčně přitom vyrobí asi osm tisíc litrů kokosových produktů, s novou řadou Biotic se ale bude moci objem zvětšit až na 40 tisíc litrů. „Počítáme s tím, že díky nižší ceně a širším distribučním kanálům můžeme zásadně vyrůst a výrobna je na to navržená.“

Na vývoj nové řady Biotic bylo potřeba ve Wild & Coco navýšit kapitál pro letošní rok, což se podařilo čistě ze současné investorské struktury. Firma tak získala 15 milionů korun, které slouží na více účelů. Wild & Coco si zajistilo obchodní podporu v Německu a také komunikační prostor, díky kterému teď může růst, i když odvětví kvalitních potravin napříč regiony klesá o 20 procent.

Foto: Wild & Coco Nabídku Wild & Coco rozšířily také funkční potravinové doplňky

Atrey vysvětluje, že pokrýt potřebnou investici z výrobního cash flow by zatím nebylo možné, jelikož to připadne na měsíční provoz. Vkládání financí do vývoje nových produktů a vzdělávání potenciálních zákazníků a postupů jsou ale pro Wild & Coco zásadní.

Investice v nadcházejících letech budou souviset mimo jiné také s rozšířením distribučních kanálů. Povaha chlazených výrobků totiž stále omezuje logistiku, takže Wild & Coco může zatím pokrývat pouze Česko, Slovensko a Německo. Právě německý trh je pro firmu natolik zásadní, že je ochotná mu přizpůsobit obalový materiál pro jogurt z řady Biotic – papírové kelímky nahradí recyklovaným plastem.

„Abychom se mohli rozšiřovat za hranice dalších států, museli bychom se decentralizovat, to znamená otevřít výrobny v zahraničí. Ale to jsou plány, které se začnou dít třeba až za tři roky. Velkou poptávku po našich produktech máme například z Dubaje, ale zatím by šlo o ztrátový krok, takže se držíme nohama na zemi,“ uzavírá Atrey.