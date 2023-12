Českým obcím pomůžou digitální úředníci. Vypadají jako bankomat s vlídnou lidskou tváří

Umělá inteligence by v Česku měla pomáhat řešit i úřední náležitosti

Uložit 0

Dostat se na úřad a vyřídit si vše potřebné je pro lidi ve vzdálenějších obcích mnohdy náročné. A nejen tam, protože všichni víme, jak bývají úřady občas přeplněné a jejich zaměstnanci nestíhají. Pomoci by mohl digitální úředník, který dokáže vyřešit spoustu běžných úkonů – od úhrady poplatků za svoz odpadu či za psa přes výpisy z rejstříků až po zřízení živnosti. A to od počátečního požadavku až do jeho úplného vyřešení. Vytváří ho český startup Born Digital a už na něj dostal desítky milionů od České spořitelny a J&T.

Digitální úředník tak trochu připomíná bankomat, z obrazovky ale hledí tvář digitální persony, s níž mohou lidé vyřešit to, s čím by jinak šli za živými úředníky. Firma Born Digital, za níž stojí Tomáš Malovec a Zenon Sliwka, kombinuje řečové technologie a prvky vizuální, generativní a konverzační umělé inteligence. Stroj je jako bankomat podobně kompaktní a lze ho tak skutečně umístit jak do menších obcí, tak třeba i na úřady ve městech, kde se může ujmout vyřizování některé z agend. A tam, kde digitální persona nepomůže, přesměruje lidi na dálku ke skutečnému člověku.

Ale je to jen jedna z možností použití. Digitální persona může změnit práci v komerční sféře i ve zdravotnictví. Technologii lze využít všude, kde je potřeba interakce kontaktního centra se zákazníkem. Startup Born Digital má aktuálně přes 80 B2B klientů v sedmi státech. Uplatnění má v bankovnictví, pojišťovnictví, energetice, e-commerce nebo třeba v cestovatelském ruchu. Na digitální personu společnost přesunula větší část pozornosti nově s tím, že má v plánu expandovat na západní trhy.

A pro svůj plánovaný rozvoj právě získala velmi zajímavé spojení: mimo jiné Českou spořitelnu, která jí do zmíněných strojů připomínající bankomaty má pomoct. A tak prostřednictvím programu Seed Starter posílá investici, jež podle informací CzechCrunche dosahuje téměř 30 milionů korun. S tím, že vnímá „obrovský“ růstový potenciál. „Aktivně se podílíme na některých možnostech budoucího využití tohoto řešení i uvnitř banky,“ říká Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter. Banka testuje digitálního bankéře. A podpora má pomoct i škálování napříč zeměmi, v nichž působí skupina Erste.

Foto: Seed Starter Zástupci Born Digital a jeho investorů ze Seed Starteru a J&T Ventures

Peníze mají pomoct i samotnému vývoji digitální persony. „Například v podobě digitálního úředníka, digitálního pojišťovacího poradce, lékařského asistenta a mnoha dalších. Na několika příkladech využití pracuje Born Digital společně se skupinou Erste a tím pádem dává investice od Seed Starteru smysl. Jsme přesvědčeni, že na tuto vlnu v Born Digital nasedli včas a jejich digitální persona má potenciál stát se globálním produktem,“ myslí si David Polach, principál ve fondu J&T Ventures.

Právě ten se současného investičního kola účastní a firmě posílá další desítky milionů korun. Startup Born Digital podporuje už podruhé. „V Born Digital se na AI soustředili už v době, kdy jsme investovali pre-seedové kolo,“ říká David Polach. Podle něj je pro Born Digital současná vlna velkých jazykových modelů spíš evolucí. „Spoluzakladatelé Tomáš a Zenon ukázali, že současné technologické trendy umí přetavit ve škálovatelný byznys,“ popisuje.

Digitální persona nemá nahradit člověka, ale odlehčit od manuálních a rutinních úkolů. „Práce s digitálním úředníkem je velmi intuitivní a díky vlídnému přístupu představuje pozvolný přechod k digitalizaci i pro skupinu lidí, kteří doposud preferovali kontakt se skutečným úředníkem,“ představuje si Tomáš Malovec, CEO a spoluzakladatel Born Digital.

Obdobně může projekt odlehčit od rutinních úkonů lékařům či policistům. Už teď se testuje řešení, ve kterém digitální lékařský asistent automaticky zhotoví na základě poslechu rozhovoru lékaře s pacientem jeho přepis a závěrem vygeneruje lékařskou zprávu. Cílem je minimalizace času, který lékaři tráví administrativními úkony, snížit se má průměrná délka návštěvy a zkrátit čekací doby. Jako první se do pilotního projektu zapojila Nemocnice Jihlava, řešení se ale už zkouší v dalších státních i soukromých zdravotnických zařízeních.

V České spořitelně je také testován pilotní projekt digitálního bankéře. „Hledáme místa, kde můžeme bankéřům pomoci a posunout tak služby banky ještě blíže potřebám našich klientů,“ popisuje Lukáš Pudil z České spořitelny.

Jak už bylo řečeno, za Born Digital stojí Tomáš Malovec a Zenon Sliwka, jde o československý startup vzniklý v roce 2019 jako spin-off firmy GoodAI Marka Rosy zaměřené na vývoj umělé inteligence. Podle Malovce je současné nabírání peněz důležitým odrazovým můstkem pro investici označovanou jako Series A. V Born Digital si představují, že by ji mohli dostat v řádu 12 až 18 měsíců.

Dodavatelem technického řešení, tedy samotného „těla“ přístroje, z něhož bude digiúředník promlouvat, je právě Česká spořitelna. Ta se chce vstupem do oblasti e-governmentu aktivně podílet na procesu digitalizace veřejné sféry. Podle informací CzechCrunche by se první počítačoví byrokraté pohánění umělou inteligencí mohli v českých obcích či na úřadech začít setkávat v řádu měsíců.

Letos v květnu už Česká spořitelna představila jiný multifunkční stroj, který měl ukázat možnost výrazně posunout digitalizaci tuzemské státní správy. S představou, že by přes něj bylo možné podávat online žádosti, využívat poradenství, tisknout i skenovat dokumenty nebo třeba vyřešit průkazky do městské dopravy. V takovém řešení ale počítala s napojením na hovor s živým člověkem.