Tuzemští Depo Ventures spravují andělské fondy, které investují zejména do startupů v raných fázích vývoje, a nyní hlásí dosažení velkého milníku. Investiční skupina představila druhý fond v desítkách milionů korun, v němž spojuje technologické zakladatele a další venture kapitálové fondy, aby tak nadějným firmám dokázala nabídnout o to vyšší přidanou hodnotu. Prvním ze spolupracujících je Impulse Ventures a první investice směřuje do startupu, jenž nabízí analýzu dat z kryptoúčtů.

Depo Ventures stojí za prvním andělským fondem svého druhu v Česku, když před šesti lety od investorů v podobě zkušených manažerů a dalších zakladatelů firem sesbírali 35 milionů korun a ty postupně pod názvem Grouport Ventures investovali do čtrnácti startupů, jako jsou například Tatum, SmartGuide, Mileus či Oxus.AI.

Nyní na svoje aktivity navazují druhým fondem, tentokrát už se změněným názvem Depo Angels Fund II. „Opíráme se o andělskou komunitu a investory, kteří mají pro startupy přidanou hodnotu. To nám umožňuje investovat do rizikovějších raných fází, tedy tam, kde se mnohé fondy bojí,“ vysvětluje Petr Šíma, spoluzakladatel skupiny Depo Ventures s tím, že druhý fond by se měl uzavřít na konci března s celkovým objemem 45 milionů korun.

Michal Ciffra a Petr Šíma, partneři v Depo Ventures Foto: Depo Ventures

I v druhém fondu skupina sdružuje síť kontaktů složených z vysoce postavených manažerů i dalších profesionálů, kteří své vlastní firmy prodali a prošli si tak celou podnikatelskou cestou. Nově však do týmu zapojuje další institucionální hráče jako správce rodinného majetku a fondy, jež jsou na rozdíl od Depa schopni kromě zázemí a kontaktů nabídnout investici v pozdějších fázích vývoje startupů.

Prvním spolupracujícím je fond Impulse Ventures, za nímž stojí miliardář Ondřej Tomek a v průběhu let investoval do firem jako Shoptet, Dataddo, Safetica nebo polská Audioteka. Sám Tomek se historicky (nejen) investičně angažoval i ve firmách jako Centrum.cz, Mall.cz nebo Kiwi.com.

„Z naší zkušenosti vidíme, že zajímavé startupy je třeba podchytit už v kolébce. Nicméně protože to není naše specializace, rozhodli jsme se pro partnerství s Depo Ventures, které vnímáme jako nejzkušenější odborníky na andělské investování,“ komentuje partner Impulse Ventures Matěj Matolín. Impulse do Depo Angels Fund II vkládá jednak finanční prostředky, zároveň je startupům připravený pomoc v růstu a případně investovat v pozdější fázi.

Spojení fintechu a krypta

Společně s oznámením o vzniku druhého fondu představilo Depo také první investici. Česko-slovenský startup Blockmate.io sbírá všechny dostupné informace z kryptoprostoru a nabízí jednotné rozhraní, které usnadňuje přístup k finančním údajům z různých globálních služeb. Celkem v rámci tzv. pre-seed kola získává 500 tisíc eur, tedy asi 12 milionů korun, i s přispěním fondu Tensor Ventures.

Zakladatelé Blockmate, Slováci Andrej Coplak a Peter Lauber, začali první informace o transakcích v kryptosvětě získávat již v roce 2017. Mezi jejich klienty patřily zpravodajské agentury, státní správa nebo finanční instituce. Své know-how se následně rozhodli přenést do vlastního startupu, ve kterém cílí zejména na vývojáře z oblasti finančních technologií.

Uživatelé Blockmate mohou získat například data o klientech kryptoúčtů, transakcích a zůstatcích, platforma zároveň poskytuje souhrnný finanční přehled o příjmech i útratách včetně možných rizik na základě historie a chování. Zatím je startup v rané fázi a nemá žádné platící zákazníky, už nyní však pokrývá přes 100 milionů uživatelských účtů, pět tisíc kryptoměn a více než 20 kryptoměnových burz.

Zakladatelé startupu Blockmate Foto: Blockmate

Samotná skupina Depo Ventures kromě vlastních fondů, pomocí kterých investuje přímo do startupů, stojí i za dalšími aktivitami s cílem budovat celou komunitu andělských investorů. Stojí také za Depo Angels, což je síť kontaktů, která investorům usnadňuje hledání, výběr startupů i samotný investiční proces.

„Investor skrze network může do projektů investovat napřímo a zcela samostatně nebo skrze syndikát, který řídíme. Tím pokrýváme všechny tři možnosti investování do startupů v rané fázi – skrze fond, syndikát a napřímo. Budujeme komunitu andělských investorů, kteří chtějí být aktivní a startupům pomáhat, a to nám dodává sílu a schopnost investovat v té nejrizikovější rané fázi,“ popisuje Petr Šíma.

„Když jsme před více než šesti lety začali být aktivní ve startupovém ekosystému, zaznamenali jsme, že mnoho zakladatelů má potíže se získáním počátečního kapitálu. Kromě finančních problémů mají startupy v začátcích těžkosti s nedostatkem relevantních kontaktů, networkingem a know-how. Také zde neexistovala kvalitní síť českých andělských investorů. A to jsme chtěli změnit. Přestože se situace v posledních letech rychle zlepšuje, stále netvoří stabilní základ ekosystému,“ doplňuje partner Depo Ventures Michal Ciffra.