Čeští herní vývojáři vypravili vlak do bouřlivého podzimu 1939. Připomínají osudy tehdejších studentů

Hry mohou nejen bavit, ale taky vzdělávat. Již po několikáté to dokazuje i herní studio Charles Games, které funguje při Karlově univerzitě. Jeho nejnovější počin pojmenovaný Train to Sachsenhausen přenáší hráče do pohnutého podzimu roku 1939, kdy na území tehdejšího protektorátu došlo k uzavření vysokých škol, transportu studentů do koncentračních táborů a jejich popravám. Bezplatné interaktivní připomenutí našich dějin je dostupné i na mobilních platformách.

Psal se 17. listopad 1939 a v ruzyňských kasárnách a na Kounicových kolejích právě vyhaslo devět životů představitelů pražských studentských organizací. Dalších přibližně 1 200 studentů bylo transportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud se většina z nich dostala až po několika letech. Pražské vysoké školy byly uzavřeny a jejich brány se otevřely až po konci druhé světové války.

To všechno jsou důvody, proč byl 17. listopad stanoven jako den studentstva. Na momenty z tohoto dne, ale i předcházející a následující události, se zaměřili vývojáři ze studia Charles Games. Pod jejich rukama v minulosti vyšly podobně laděné edukativní hry jako Attentat 1942, který zaujal až v Applu či Svoboda 1945: Liberation, která bodovala v Brazílii.

Stejně jako tyto dva jmenované tituly je i nejnovější hra Train to Sachsenhausen adventurou kombinující dobové záznamy s autentickými výpověďmi pamětníků a interaktivními prvky, které balí do komiksového pojetí umělce Ticho 762. K tomu přibyl princip karetní hry, která slouží jako mechanismus k rozhodování o vývoji děje. Ten tak může skončit hned několika alternativními variantami.

V kůži mladého studenta medicíny hráč prožije demonstrace proti nacistické okupaci, pohřeb Jana Opletala i zatýkání na vysokých školách. Zažije muka výslechů na Ruzyni a transport do Sachsenhausenu. Pro co nejhlubší autentičnost se na historickém obsahu hry podíleli historici z organizace Živá paměť.

„Povědomí o utrpení obětí nacistického režimu se rychle vytrácí. Zbývá už jen hrstka pamětníků této temné kapitoly naší historie, a proto je nezbytné nalézt nové způsoby, jak tento odkaz předat současné mladé generaci,“ poznamenává Helge Theil, projektový manažer Nadace EVZ, která vznik hry finančně podpořila.

Hru si mohou zahrát nejen majitelé počítačů s operačním systémem Windows, ale i vlastníci mobilních zařízení s iOS a Android. Zážitek je dostupný zdarma, a to v českém, anglickém i německém jazyce. Ke stažení je také metodika k využití hry ve školním vzdělávání.