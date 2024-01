Jak z nápadu udělat kreativní byznys aneb Příběh česko-amerického podnikatele Johna Vanhary

Uložit 0

Má skvělou schopnost proměnit téměř jakýkoliv nápad ve fungující byznys – a za posledních třicet let to John Vanhara potvrdil hned několikrát. Nejprve v Česku začal s malováním reklamních stěn, poté na začátku internetové éry založil online věrnostní program, následně to vyhrál s nemovitostmi v Americe, vyzkoušel si také prodávání jízdních kol a vybudoval vlastní zásilkovou službu. Ke všemu navíc přistupoval kreativně a jinak než ostatní. Jak? O tom je nový podcast Vojty Žižky.

Byznysové tažení česko-amerického podnikatele a investora Johna Vanhary by vydalo na knihu. Nikdy – a vlastně ani sám neví přesně proč – nebyl typem člověka, který by dokázal být dlouho zaměstnaný. A tak to od svých zhruba dvaceti let zkoušel na vlastní pěst. „Původně jsem studoval, abych se stal učitelem. Vůbec mě to ale nebavilo, nechtěl jsem to dělat. A po první návštěvě Ameriky se do mě vlila šílená energie, byl jsem z tamního kapitalismu hrozně nadšený,“ říká Vanhara k začátkům podnikání.

Protože od mládí maloval obrazy, napadlo ho, že by na podobné činnosti mohl i vydělávat. S kamarádem to posunuli na úroveň, kdy začali malovat reklamy na velké plochy. Dostali se ke Coca-Cole, poté například ke společnosti Kinder. „Bylo to v porevoluční době, kdy neexistovala žádná konkurence, nic. Vlastně nebyla ani živnost, prostě jsi na úřadu nadiktoval činnosti, jaké jsi chtěl,“ uvádí. Jádro jeho prvního byznysu nebylo jen o samotné činnosti, ale také o nápaditém využívání mezer na trhu.

Když pak okolo roku 1995, tedy asi čtyři roky poté, co s malováním reklam začal, přišla do Česka krize, neměl už chuť v něm pokračovat. Jelikož ale často jezdil do Spojených států, rozhodl se zkusit štěstí tam. V mezičase ještě rozjel online věrnostní program Fazole.cz, který odměňoval návštěvníky různých webových stránek – a s nímž navázal i spolupráci se Seznamem. Do toho se oťukával na Floridě. Boom v jeho životě ale nastal, když se přestěhoval do Las Vegas a začal podnikat v realitách.

„Hrozně jsem chtěl být realitní investor,“ říká Vanhara v podcastu. „Měl jsem sen, že chci mít tři domy a každý budu pronajímat za 1 500 dolarů. To by bylo okolo padesáti tisíc ročně. Říkal jsem si, že to mi bude stačit na důchod. Prostě musím mít tři domy, musím pochopit, jak celý ten systém funguje,“ doplňuje. Opět využíval možností, o kterých mnoho lidí v oboru vůbec nemuselo tušit, jemu však zajišťovaly konkurenční výhodu.

Ve Spojených státech ovšem zažil i krizové situace. Byl u toho, když praskla takzvaná internetová bublina, tedy když zkrachovala burza Nasdaq – a zrovna v období, kdy se Vanhara pustil aktivněji do obchodování s akciemi. K jeho překvapení zkrachovala i firma zajišťující pevné linky po USA, u které si byl jistý, že „nemůže padnout“. Byl také u toho, kdy přišla velká finanční krize v roce 2008, což se projevilo i na jeho byznysu s nemovitostmi. Pořád měl ale v sobě chuť dál podnikat.

Po firmách IncParadise (dnes EastBiz), sloužící pro jednodušší zakládání společností ve Spojených státech, a nemovitostní MillionSaver.com to zkusil také v oblasti prodeje jízdních kol v Kalifornii. Nakoupil kontejner levných strojů a prodával je za násobky jejich původní ceny. Z toho – i vlivem další finanční krize – vznikla logistická, respektive zásilková společnost Shipito, která se velmi rychle rozjela a již pak Vanhara v roce 2015 prodal. Z toho všeho si přišel na desítky milionů dolarů.

