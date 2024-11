Jak vydělat na Harrisové a jak na Trumpovi? Dvakrát 5 tipů na ETF, ať boj o Bílý dům vyhraje kdokoli

Uložit 0

Američané rozhodují, kdo je další čtyři roky povede z Bílého domu – jestli Donald Trump, nebo Kamala Harrisová. Jasno bude možná ve středu, možná až za několik dní. Ovšem investičně se dá připravit na oba scénáře: která ETF tedy nakoupit pro variantu, že vyhraje republikánský kandidát, a která, když to bude demokratka? To sepsala Charu Chanana, která má na starosti tržní strategie v dánské Saxo Bank.

Donald Trump znovu slibuje, že vrátí Americe sílu a že zruší řadu levicových omezení byznysu. Kamala Harrisová zase zdůrazňuje, že bude pokračovat v krocích, s nimiž přišla administrativa Joea Bidena, v níž je viceprezidentkou. Jak se z toho poučit jako investor?

„Pokud se do Oválné pracovny vrátí Trump, budou jeho politické priority s největší pravděpodobností zahrnovat energetickou nezávislost, deregulaci a vyšší výdaje na obranu. To může prospět sektorům orientovaným převážně na americké domácí trhy a přírodní zdroje,“ píše expertka investiční banky Saxo Bank Charu Chanana a pro případ zvolení Donalda Trumpa doporučuje sledovat následující ETF:

Energetika, ropa a zemní plyn

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): Orientace na domácí energetiku může prospět mimo jiné fondu XOP, který se zaměřuje na firmy hledající ložiska ropy a zemního plynu na americké půdě.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): Investice do velkých amerických energetických firem může profitovat z rušení regulačních opatření a podpůrné politiky.

Obrana, letectví a kosmonautika

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Vyšší výdaje na obranu by se měly podle Saxo Bank přímo projevit na tomto fondu, který se soustředí na vojenské dodavatele a výrobce leteckých komponent.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Další možnost pro investory, kteří chtějí vydělat na růstu vojenských výdajů.

Finanční instituce a sázka na strmější křivku

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): Deregulace bankovnictví a financí může posílit akcie amerických finančních institucí. A na tom by vydělalo XLF.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE): Z omezení regulačního dohledu mohou profitovat regionální banky, což by zvýšilo výnosy KRE.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (STPU): Trumpovo vítězství může přinést inflační tlaky a strmější výnosovou křivku.

ETF s akciemi menších amerických firem

iShares Russell 2000 ETF (IWM): Trump se soustředí na deregulaci a domácí růst, a tak si mohou akcie menších firem vést lépe.

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR): Hodnotové akcie menších firem mohou vydělat i na podpůrné politice zaměřené na firmy s orientací na domácí trh Spojených států.

Zlaté ETF jako zajištění před politickou volatilitou

SPDR Gold Shares (GLD): Vyhraje-li Trump, píše Chanana, může být zlato vzhledem k očekávané zvýšené volatilitě vyhledávanou bezpečnou investicí.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX): Chcete-li využít pákového efektu, GDX nabízí investice do firem těžících zlato – a tedy i výdělek plynoucí z jeho rostoucí ceny.

Foto: Deposit photos/CzechCrunch/Midjourney Kamala Harrisová, Donald Trump, Elon Musk a Mark Cuban

To bylo investiční zamyšlení pro případ, že vyhraje Donald Trump. A co když Bílý dům získá jeho sokyně? „Pokud prezidentské křeslo získá Harrisová, lze očekávat, že se bude soustředit na obnovitelnou energii, světovou spolupráci a investice do technologií. Její přístup může podpořit udržitelnou energetiku a globální obchod, přinést nové příležitosti v zelených odvětvích a možná také ulevit čínským akciím, kterým by smířlivější zahraniční politika prospěla,“ uvádí Charu Chanana a doporučuje se podívat na následující ETF.

ETF orientované na obnovitelnou energii

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Důraz na obnovitelné energie může prospět fondu ICLN, který se zaměřuje na solární, větrné i jiné zdroje čisté energie.

Invesco Solar ETF (TAN): Solárně orientovaný ETF, který může za vlády Harrisové prosperovat, zejména pokud bude její politika motivovat k výrobě obnovitelné energie.

ETF orientované na Čínu a čínské technologie

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB): Zlepšení americko-čínských vztahů může zmírnit regulační tlaky na čínské technologické akcie. To by prospělo fondu KWEB, který se orientuje na významné čínské internetové firmy, jako jsou Alibaba, Tencent či Baidu.

iShares MSCI China ETF (MCHI): Fond sázející na diverzifikované investice do čínského trhu. Teoreticky může těžit z obnovení americko-čínské spolupráce, protože by díky ní vzrostla důvěra investorů v čínské akcie.

Asijské, mexické a rozvojové ETF

iShares Asia 50 ETF (AIA): Fond nabízí expozici ve velkých firmách po celé Asii, a kdyby vyhrála Harrisová, nejspíš by vydělal na zlepšení obchodních vztahů s tímto regionem.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Fond zajišťující diverzifikované investice na rozvojových trzích, může profitovat z globálního hospodářského zotavení a spolupráce, zejména v oblasti udržitelných praktik.

Invesco Mexico ETF (EWW): Pokud se zlepší spolupráce mezi Spojenými státy a Mexikem, může tento fond těžit z obchodní politiky podporující mexické vývozy a investice.

Infrastrukturní a technologické ETF

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE): Harrisová by se patrně soustředila na projekty udržitelné infrastruktury a zde je fond PAVE silným hráčem.

iShares MSCI Mexico ETF (EWW): Investice do technologií a inovací mohou pomoci velkým technologickým firmám. QQQ sází na největší hráče z indexu Nasdaq-100.

ETF orientované na dluhopisy udržitelných firem