Jan Bednář končí jako šéf ShipMonku. Logistický startup vybudoval od nuly k miliardám

Bylo mu sedmnáct, odešel do Spojených států a tam si plnil svůj americký sen. Jan Bednář na Floridě v roce 2014 rozjel logistický startup ShipMonk, který se pod jeho vedením postupně dopracoval k miliardovým obratům a z USA rozšířil působnost do Mexika, Kanady, Velké Británie a na jaře letošního roku otevřel distribuční centrum také v domovské zemi svého zakladatele, tedy Česku. Nyní ale budou on i jeho startup psát již novou kapitolu. Bednář totiž oznámil, že funkci šéfa, kterou dosud zastával, předává dál.

Jedenatřicetiletý Bednář křeslo v čele ShipMonku – který jsme zařadili mezi 25 startupů, jež se vyplatí sledovat – přenechává Joshi McCarterovi se zkušenostmi s vedením několika různých firem z oblasti vývoje softwaru či finančních technologií. Aktuálně sedí například v představenstvu cloudové společnosti Mindbody, s jejímiž akciemi se obchodovalo na burze Nasdaq, či realitně zaměřeného Compassu s akciemi na newyorské burze.

„Se začátkem roku 2022 jsem začal přemýšlet o své cestě se ShipMonkem, o svých skutečných vášních v rámci byznysu. Uvědomil jsem si, že pro mé osobní naplnění i pro další úspěchy ShipMonku je nutné, abych hledal nového ředitele, který by jej mohl posunout na vyšší úroveň a zároveň mi umožnil soustředit se na to, co mě v rámci ShipMonku nejvíc baví,“ píše ke svému odchodu Bednář na LinkedInu s tím, že se cítí jako stavitel a tvůrce, přičemž v pozici ředitele startupu byla jeho role více o řízení, takže mu zůstávalo méně času na projekty, které ho naplňují.

Posledních devět let označil za největší profesní zkušenost svého života. „Navzdory rozsahu a dopadu, kterého jsme dosáhli, mám v mnoha ohledech stále pocit, že jsme teprve na začátku. Nemohu se dočkat, kam to náš tým dotáhne,“ pokračuje Bednář, jenž logistický startup rozbíhal ze svého bytu. V CzechCrunch Podcastu popsal, jak se z přivýdělku při škole nakonec stal jeden z nejrychleji rostoucích startupů ve svém oboru, kde navíc rozhodně není malá konkurence.

Foto: ShipMonk Fulfillment centrum ShipMonku v Chebu

ShipMonk působí na trhu takzvaného fulfillmentu, kdy řeší skladování zboží, balení i odesílání zásilek koncovým zákazníkům. Využívají jej zejména e-shopy místo toho, aby musely budovat vlastní sklady. A na této cestě jej podpořili také investoři, kteří do něj investovali více než osm miliard korun, posledně začátkem roku 2021.

Jen těsně přitom tehdy firma nezískala status jednorožce, jak se označují startupy s valuací vyšší než jedna miliarda amerických dolarů. Následně se začala rozšiřovat mimo domovské Spojené státy, koncem stejného roku pomocí akvizice vstoupila do Mexika, začátkem loňska pak do Kanady a do Velké Británie.

Spekulace, že by svoje distribuční centrum mohl ShipMonk mít i v Česku, se naplnily loni v létě a reálnou podobu získaly letos, kdy startup otevřel sklad v Chebu. Obsluhuje přitom zejména americké klienty, kterým tak otevírá přístup na evropské trhy. Dlouhodobě má ShipMonk v Praze vlastní vývojářský tým, který vede David Pavlík se zkušenostmi ze SpaceX, Amazonu či Netflixu.

„Nikdy jsem si nepředstavoval, že dojdeme tak daleko,“ přiznává Bednář a přidává také statistiky – ShipMonk aktuálně provozuje osmnáct skladů, má dva tisíce zaměstnanců a od svého vzniku odeslal na sto milionů objednávek po celém světě.

„Soustředili jsme se na úžasnou cestu zákaznické zkušenosti, najímali talentované lidi, budovali technologie, které přinášejí transparentnost a jednoduchost do zastaralého světa fulfillmentu, a hlavně umožnili zákazníkům méně se stresovat a více růst. Nebylo a není to snadné – logistika je zatraceně těžká. Ale učit se z chyb, vždy dělat správné věci a neustále inovovat byl vždy náš ‚tajný recept‘ na úspěch,“ dodává Bednář.