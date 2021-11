Při operacích se nyní využívá implantát, který některým pacientům způsobuje záněty i chronické bolesti. Vědci nyní vyvinuli speciální drátek, který se v těle po čase sám rozpustí, díky čemuž tak nebudou vznikat pooperační komplikace. A teď si vědci chtějí nechat drátek patentovat.

Kdo byl na operačním sále jednou, už se tam nechce vracet. Vědci z Akademie věd a ČVUT v Praze napomohli tomu, že pacientů, kteří by museli znovu na sál, bude méně. Může za to speciálně upravený implantát, který se v těle sám rozpustí. Nezbyde tak nic, co by v organismu způsobovalo neplechu.

Trik je v potažení hořčíkového drátku speciálním polymerním materiálem. Samotný hořčík by se v těle rozpustil dříve, než by stačila srůst kost. Takhle ale vydrží pár týdnů, až se vstřebá. Je totiž plně biodegradabilní, respektive kompletně biologicky rozložitelný.

„Při jeho použití pro fixaci hrudní kosti by tedy nebyla nutná další operace, aby se dal v případě komplikací odstranit drátek z těch materiálů, které se dosud používají,“ vysvětluje Karel Balík z Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů. Speciální efekt to má podle Balíka například u operovaných dětí.

Drátek by mohli lékaři v budoucnu využívat především při některých operacích srdce. Někdy je totiž nutné rozříznout hrudní koš, aby se lékaři k srdci dostali. Po operaci se koš dává dohromady právě pomocí drátu. V jistých případech ale mohou nastat pooperační komplikace, protože tělo implantát nesnese. Výsledkem jsou záněty nebo chronická bolest – a pacient musí znovu na sál.

Ústav struktury a mechaniky Akademie věd si chce nyní potažený hořčíkový drátek nechat patentovat. Pokud odborníci patent získají, dalším krokem je nalezení firmy, která by drátky vyráběla masověji. Kromě ústavu se na projektu podílelo již zmíněné ČVUT, ale také Fyzikální ústav Akademie věd, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Vědce ocenila i soutěž Transfera Technology Day, když biodegradabilní drátek vybrala mezi třináctku letošních finalistů. Ta vybírá nejlepší z výzkumných projektů českých vysokých škol a dalších výzkumných organizací, které mají komerční potenciál. Cílem je tolik vzývané propojení byznysu a vědy. V porotě tak sedí lidé z byznysu i investoři.