Cestovat bez cestovky? To má budoucnost, věří české Worldee. Na svůj záměr teď získalo 27 milionů

Jejich cílem je prý lidi „autenticky rozcestovat“. A využít k tomu znalosti i zkušenosti ostatních lidí. Tuzemský projekt Worldee původně začal spíš jako cestovatelský deník, který sice rychle zaujal uživatele, ale o něco pomaleji hledal, kde si vlastně vydělávat. Vypadá to, že v posledním roce se našel. Letos prodal zájezdy za zhruba pět milionů korun, čímž se k němu už potřetí upnula pozornost investorů. Na svoje další plány teď získal necelých 1,1 milionu eur, v přepočtu 27 milionů korun.

Už dřív mu totiž 10,5 milionu poslali Josef a Ondřej Průšovi z Prusa Research a každý za to v projektu získali po deseti procentech. Ještě později mu poskytli dalších deset milionů. A teď se na sumu složili s olomouckou investiční společností Kaiperi, což je zbrusu nové uskupení několika andělských investorů, kteří podle spoluzakladatele Worldee Tomáše Nakládala „vidí obrovský potenciál“. Má jít o zkušené podnikatele, kteří se pohybují hlavně v investicích do finančnictví a developerských projektů.

„Ukázali jsme, že náš nápad s autentickým cestováním a tržištěm pro cestovatele má své zákazníky – a tím i budoucnost,“ věří Nakládal, který je zároveň obchodním ředitelem projektu. Podle něj má taky startup jasno, kam se chce vydat, a sestavený produktový plán na několik let. „Věříme, že nyní máme v zádech ty správné investory, abychom mohli toto roky neměnné odvětví disruptovat,“ dodává.

Foto: Worldee Ondřej Průša, Tomáš Zapletal, Tomáš Nakládal a Josef Průša se potkávají ve Worldee

S novým rozpočtem teď hodlají najmout seniorní posily, které pomůžou s marketingem i rozvojem. Cílem je kromě toho vytvořit automatizovaný systém pro nákup letenek, a – pro startup tak trochu povinně – dobývat další strategické trhy. Čerstvě poslanými penězi si každý z Průšů navýšil podíl ve společnosti o necelých pět procent, uskupení Kaiperi získalo také necelých pět procent.

Cestovky jako dinosauři

Úplně první nápad na nějaký typ cestovatelské platformy vznikl v roce 2017, kdy Tomáš Zapletal, nyní druhý ze dvou spoluzakladatelů, postrádal při svém cestování jednoduchý nástroj, který by fungoval jako deník. Do platformy, kterou si v tu chvíli vytvářel hlavně pro sebe, zkombinoval stírací mapy, fotky a Google Mapy. Později si ale uvědomil, že by sem mohl přidat víc. Tak, aby platforma fungovala jako inspirace pro další cestovatele.

Spustili ji s Nakládalem v únoru 2019 a ještě ten samý rok oslavila první tisícovku uživatelů. O rok později jim poslali peníze Průšové. A v prosinci se těšili z deseti tisíc uživatelů. Peníze pomohly k vytvoření dlouho plánované mobilní aplikace, což pomohlo jednoduše k tomu, aby platformu lidé mohli opravdu používat na cestách.

Projekt přežil i pandemický útlum cestování. Teď služba hlásí 70 tisíc uživatelů z celého světa a napočítala 400 tisíc zaznamenaných cestovatelských itinerářů. Kromě takových digitálních deníků jde dnes o tržiště zájezdů, které se může postarat o vše, co se týče samotné cesty. Takže si uživatelé mohou zakoupit jak letenky, tak zajistit ubytování, pojištění, transfery, půjčení auta nebo i přepravu hromadnou dopravou. A přitom cestovat individuálně.

Foto: Worldee Tomáš Zapletal, spoluzakladatel startupu Worldee

Zapletal věří, že je u vzniku nového trendu. „Jsme přesvědčeni, že lidi už nebaví pořád dokola tentýž zájezd k moři, akorát nemají tolik možností alternativního cestování. Tradiční koncept cestovek je přežitý, mladší generace je již dnes považuje za dinosaury,“ prohlašuje.

Vždy tu někde byli

I s takovým přístupem ne každý dokáže bez obav v neznámém prostředí cestovat, jindy zas lidé ocení doporučení přímo od někoho, kdo dané místo dobře zná. Právě dohození takových průvodců teď Worldee nabízí. Říká jim travel buddies, tedy kamarádi na cesty. V angličtině běžně používaný termín má vyjadřovat hlavně společnost někoho dalšího při cestování, ale v tomto pojetí jde o lidi, kteří na místě žijí, nebo už tu byli a velmi dobře prostředí znají.

Podle Zapletala v online světě byli tito cestovatelští přeborníci vždy, jen rozprostřeni po fórech na sociálních sítích. „My je sjednocujeme pod naší platformou,“ vysvětluje. Má jít o lidi, kteří mají cestování v krvi, chtějí organizovat cesty a provázet lidi, protože je baví posílat svoje tipy a triky dál do světa. Jen o zábavu přesto nejde. Tady prodejem zájezdů můžou vydělávat.

Worldee zmiňuje, že uživatelům dohazuje ověřené průvodce a dobrodruhy. Se všemi si pracovníci projektu volají a teprve pak je pouštějí dál. Zároveň cestovatelé své travel buddies hodnotí. A stejně je to tak i naopak.

Cestovatelští parťáci jsou ale pro projekt důležití ještě z jednoho úhlu pohledu. Je to další prostor, ve kterém může vydělávat i samotná platforma. Worldee má totiž jako tržiště provizi z každé prodané cesty.

Worldee dříve vyvinuté nástroje využívá právě k vybudování tržiště, na kterém je možné si celou cestu i zakoupit. Celkově za dobu svého působení získalo od investorů přes 47 milionů korun. Aktuálně má v týmu 17 lidí.