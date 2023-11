ChatGPT je s námi už rok. Známé byznysové tváře Palán, Vostrá nebo Kasa radí, jak s ním pracovat

Uložit 0

Je to přesně rok, co OpenAI vypustilo do světa nástroj ChatGPT. Chatbot, který umí nejen anglicky, ale třeba i česky, je kreativní a způsobil hotový poprask. Dokáže psát texty, kreslit obrázky, pracovat s kódem… V technologickém a byznysovém světě se posledních dvanáct měsíců nemluví skoro o ničem jiném. Jak se s ním tedy naučili pracovat přední čeští podnikatelé a investoři? Zeptali jsme se Dušana Šenkypla, Květy Vostré, Huberta Palána nebo Petra Kasy.

Společnost OpenAI prošla v posledních týdnech hektickým vývojem, kdy představenstvo nejprve odvolalo z funkce jejího šéfa Sama Altmana, později ho ale pod nátlakem povolalo zpět a samo rezignovalo. Symbolicky se tak dělo rok poté, co její chatovací služba ChatGPT začala být přístupná veřejnosti.

Za těch dvanáct měsíců od 30. listopadu 2022 získala stovky milionů uživatelů a z OpenAI se stal nejhodnotnější a nejdiskutovanější startup světa. A umělá inteligence najednou dostala velmi konkrétní a praktickou tvář.

Požádali jsme několik výrazných postav české byznysové a technologické scény, aby nám popsaly, jak ChatGPT, případně jiné chatboty, využívají ve své práci a jestli by mohly doporučit nějakou aplikaci, která se jim speciálně osvědčila.

Květa Vostrá, spoluzakladatelka Salted CX

ChatGPT používám každý den jak pro soukromé, tak pracovní činnosti. Nejčastěji pro kontrolu textu, překlady, porozumění složitějším konceptům, hledání analogií. Z velké části pro mě nahradil vyhledávání na Googlu. Dlouhá léta jsem měla jako editora anglického rodilého mluvčího, který velmi dobře znal obor, ve kterém působím, a styl psaní, kterým ráda píšu. Toho ChatGPT naprosto nahradil – je real-time, dostupný vždy a na nekonečné množství iterací.

Osobně používám pouze ChatGPT Plus, naši programátoři ve firmě si moc chválí zvýšenou efektivitu práce s Copilotem. Ale pořád to je jen nástroj, který je doplňkem a občas se plete.

Jaroslav Beck, spoluzakladatel Beat Saber a Cans

Trénuju si převážně vlastní GPTs pro konkrétní oblasti s daty, které považuji za relevantní a prověřené. Obecněji ChatGPT používám poslední dobou hodně pro sebevzdělávání. Konkrétně pro základní výzkum v komplexních oblastech. Stejně tak pro rychlé shrnutí smluv před podrobnější právnickou analýzou.

Spíše než aplikaci bych pro podobný účel lidem doporučil pochopit, jak s GPTs pracovat a jak je trénovat. Není pak třeba už moc další aplikace hledat.

Dušan Šenkypl, partner Pale Fire Capital

Používám Merlin AI, který pomáhá se souhrnem dokumentů a stránek a funguje jako plug-in. Ve chvíli, kdy potřebuji summary něčeho aktuálního, tak se obracím na Bard, který má nejlepší napojení na search index a dokáže propojit trendy, aktuální obsah internetu a podobně. A poté ChatGPT, který v aktuální verzi umí pracovat s obsahy dokumentů – ten využívám intenzivně na tvorbu textu (kde mám skripty, které jej učí psát mým vlastním stylem) pro všechny možné účely – prezentace, návrhy projektů a podobně.

Velmi využívám analýzy souborů, kdy si nechávám připravovat souhrny a doporučení. Poslední věc, kterou jsem právě dělal, je využití podobné analýzy na vzájemný feedback členů mého management týmu, který vygeneroval velmi trefné souhrny našich silných i slabých stránek a sadu konkrétních doporučení pro každého z nás i tým, jak se posouvat dopředu.

Ondřej Krátký, spoluzakladatel Liftaga

Poslední týdny jsem si oblíbil hlasového asistenta od ChatGPT jako kouče na osobní rozvoj. Na blbé dotazy člověk obdrží dost blbé odpovědi, ale z bota prompty vydolujete výsledky vědeckých studií nebo best practice od top lidí – a to je zlato. Hledám takhle šíři inspirace, ne jeden návod. Vždycky mě to posune.

Doporučil bych aplikaci Perplexity, mám s ní dobré zkušenosti, pokud hledám variabilitu zdrojů na nějaké téma, do kterého potřebuji víc proniknout.

Petr Kasa, spoluzakladatel Pilulky

Jako manažer a investor s rozmanitými zájmy používám ChatGPT téměř denně. Využívám ho k především ke tvorbě textů a analýz. Od doby, co obsahuje nová verze Code Interpreter/Analyser, je to pro mě skutečně cenný pomocník. Dále ChatGPT využívám pro brainstorming a získávání nápadů na efektivní zapojení do různých projektů.

Kromě standardního webového rozhraní ChatGPT bych doporučil především plug-iny, které rozšiřují možnosti. Ať už jde o tvorbu grafiky a prezentací, analýzu dokumentů, ale také možnost napojení na konkrétní webové stránky. Využívám jich pravidelně hned několik.

Ondřej Fryc, zakladatel Reflex Capital

Musím se přiznat, že já osobně ChatGPT moc často nepoužívám. Ale naše startupy s ním pracují ve velkém. Nechávají si s jeho pomocí psát kód, pomáhá jim v zákaznickém servisu či s jinými interakcemi se zákazníky nebo s uživateli.

Simona Zábržová, zakladatelka Soulmio

Používám ChatGPT zhruba jednou týdně zejména na to, když potřebuju složitou nebo odbornou věc vysvětlit jednoduše. Zadám tedy dotaz a chci, aby mi to bylo vysvětleno jako osmiletému dítěti.

Hubert Palán, spoluzakladatel Productboardu

Umělou inteligenci vnímám již od začátku jako game changer, který zásadním způsobem bude proměňovat jak fungování firem, tak i společnosti. V Productboardu využíváme ChatGPT a GitHub Copilot od jejich spuštění a všichni ve vývojářských, produktových a designérských týmech mají k dispozici premium verze těchto nástrojů. Osobně používám ChatGPT nejen k pracovním účelům, ale také pro radost a zábavu. V některých případech již dnes volím ChatGPT namísto vyhledáván skrze Google. Nedávno se mi narodilo třetí dítě a chtěli jsme zjistit, zda i význam jejich jmen společně vypráví inspirativní příběh. Nechali jsme si tedy od ChatGPT zjistit historii a význam jmen a odvyprávět kompletní příběh, který všechno propojil. Je podle mě fascinující, že můžeme využívat technologie k podobně kreativním účelům.

Vedle ChatGPT mají naši lidi přístup také k GitHub Copilot, což je v podstatě nástroj, který vývojářům radí, jak psát kód, popřípadě ho za ně rovnou generuje. AI není samospásná, ale její úspěch podle mě spočívá v umění využívat ji tak, abychom z ní benefitovali. S ohledem na narůstající objem informací a stále obtížnější porozumění potřebám zákazníků bych chtěl zmínit i naši vlastní Productboard AI. Na té jsme pracovali déle než rok a posledních několik měsíců ji testovali. Naše AI pomáhá nám i produktovým manažerům se lépe a rychleji orientovat ve zpětných vazbách zákazníků. Donedávna museli produktoví manažeři analyzovat zpětné vazby ručně, nyní to za ně zvládne naše AI.