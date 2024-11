Chcete jezdit jako Batman? Na prodej je Tumbler z Temného rytíře, vyjde na téměř 70 milionů korun

Uložit 0

Světelné meče, akční postavičky, modely, různé doplňky, trička, klíčenky, hrnky, pohlednice, plakáty…upomínkové předměty jsou dnes s filmem úzce spojené. Jen velice výjimečně se ale objeví příležitost mít doma ne jen repliku nebo rekvizitu, ale plně funkční automobil, který vznikl specificky pro účely filmu. Takovou příležitost teď dostanou fanoušci batmanovské trilogie Christophera Nolana, kteří si mohou za několik milionů dolaru koupit jeden z deseti Tumblerů.

Nenabízí je nikdo jiný, než přímo firma Wayne Enterprises… jen s přídomkem „Experience“. Jde o luxusní značku spadající pod Warner Bros. Discovery, která nabízí zákazníkům produkty, jaké by dost možná používal sám Bruce Wayne. Obchod má v nabídce oblečení (tedy ne trička s potiskem, ale obleky za tisíce dolarů), doplňky (jako hodinky za 78 tisíc dolarů), šperky a umělecké kousky, dokonce nábytek a vybavení domu nebo vodní skútr.

Tumbler, neboli Batmanův hlavní dopravní prostředek ve filmové trilogii Batman přichází, Temný rytíř a Temný rytíř povstal, je vrcholem celé nabídky a pravděpodobně jedním z nejexkluzivnějších „upomínkových předmětů“, které kdy vznikly. Plně pojízdné vozidlo na pomezí sportovního auta a tanku zájemce vyjde na 2 990 000 dolarů, v přepočtu 69,6 milionů korun. Technicky to Tumbler řadí mezi nejdražší auta, co dnes lze pořídit. Snad ani vrcholové modely Bugatti nebo Rolls-Royce by ale nevzbudily tolik pozornosti, jako skutečný Batmobil oficiálně posvěcený studiem Warner Bros.

Při natáčení se používalo několik různých verzí Tumbleru podle potřeb konkrétních scén. Auto nabízené ke koupi jejich vlastnosti kombinuje do co možná nejkompletnějšího balíčku. Vozidlo o rozměrech 4,65 m x 2,82 m x 1,52 m pohání osmiválcový motor General Motors LS s objemem 6,2 litru a výkonem 525 koní. Místo tradičního rámu je základem podvozku „roura“ z letecké oceli, v karoserii se pak pracovalo s materiály jako uhlíková vlákna, Kevlar nebo sklolaminát. Nechybí imitace kulometů a tryskového motoru.

Interiér nabídne dvě sedadla, povrchy potažené alcantarou, klimatizaci, GPS či velké ovládací displeje. Hledělo se přitom na to, aby automobil paralelně s pohodlím nabízel zkušenost co nejbližší filmu. Očekávat proto lze obrazovky se speciálním softwarem, pětibodové bezpečnostní pásy a podobně. Vozidla použitá při natáčení naproti tomu měla zpravidla čistě praktický interiér s jen základním vybavením nutným pro řízení.

Jinak ale přivést Tumbler k životu nebylo příliš složité. Režisér Christopher Nolan si totiž zakládá na realističnosti a bylo důležité, aby Batmanovo auto skutečně fungovalo a dokázalo to, co ve filmu, s minimem vizuálních efektů. Od toho se odvíjí také estetika Batmobilu, u níž má jít o funkčnost spíše než o typicky „gotické“ vzezření. Zatímco v minulosti tak Batmobily obsahovaly mnoho odkazů k netopýrům, Tumbler má podle jeho tvůrců připomínat něco mezi Lamborghini a tankem.

Místo okázalých spojlerů evokujících křídla proto přišla řeč na ocelové pláty připomínající brnění skutečných vojenských vozidel. Tryskový motor mezi zadními koly zase neslouží na efekt, ale poskytuje prudké zrychlení pro přeskakování propastí – nebo mezer mezi střechami domů, jak to netopýří hrdina předvedl v Batman začíná.

Výčet funkcí filmového Tumbleru, který v trilogii mimochodem nikdo nikdy neoznačí za „Batmobil“, je poměrně dlouhý. Samozřejmostí jsou přední automatické kulomety, doplněné o raketomet a v pozdějších verzích také o systém s naváděnými raketami a zatahovací tankový kanón. Systém zbraní doplňují ještě výbušné kaltropy neboli ježci. Nechybí už zmíněný tryskový pohon a masivní odpružení pro přeskoky, přední brnění umožňující probourat se betonem nebo komplexní systém maskování před radary, termálními kamerami a rádiovými vlnami. V případě těžkého poškození se může odpojit jednostopý „motocykl“, zatímco se zbytek vozidla zničí.

V komiksu se Batmobil poprvé oficiálně objevil v roce 1941, dva roky po premiéře Batmana. V hraných filmech či seriálech pak maskovaný hrdina dlouho řídil černá sériově vyráběná auta. První právoplatný Batmobil na obrazovky vyrazil až v roce 1966. Vycházel z koncepčního auta Lincoln Futura. V rukou Tima Burtona pak netopýří vozidlo na přelomu 80. a 90. let dostalo estetiku Art Deco a pod vedením režiséra Joela Schumachera se později připojily mnohem okázalejší dekorace jako velké žebrované spojlery a skeletová karoserie.

Zatím nejnovější filmový Batmobil je k vidění ve snímku Batman z roku 2022, kde ho řídí Robert Pattinson. Tvůrci se vydali ještě realističtějším směrem – auto vychází ze sedmdesátkového modelu Dodge Charger, který si mladý Bruce Wayne v zásadě sám upravil, doplnil brnění, přídavné spalování na zádi nebo ochrannou klec v interiéru. Pattinsonův Batmobil má být rychlý a odolný, ale také děsivý, aby svým ohromným zvukem a masivním vzezřením vzbuzoval strach mezi zločinci.

Bohatí fanoušci Batmana, kteří mají zájem o Tumbler, se musí nejdříve zapsat na seznam a přiblížit, proč jsou právě oni dobrými kandidáty pro jeden z deseti exkluzivních vozů. Pokud je Wayne Enterprises Experience vybere, v průběhu patnácti měsíců od zaplacení budou moci sledovat proces vzniku upomínkového předmětu, který může vstoupit do historie podobně jako jeho filmová předloha.